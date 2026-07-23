কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ না করা পর্যন্ত যন্তর মন্তর ছাড়ব না: সিজেপি

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ না করা পর্যন্ত যন্তর মন্তর ছাড়ব না: সিজেপি
নরেন্দ্র মোদির ঘোষণার পর নিজেদের আন্দোলন সম্পর্কে অবস্থান স্পষ্ট করল ককরোচরা ৷ তারা সাফ জানিয়ে দিল, ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ না করা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে ৷
Published : July 23, 2026 at 3:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 জুলাই: প্রধানমন্ত্রীর বার্তা দেওয়ার পরেও আন্দোলনের ময়দান ছাড়তে নারাজ 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি) ৷ বৃহস্পতিবার সকালে এক্স পোস্টে মোদি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত ও কঠোর শাস্তির জন্য 'ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত' গঠনের ঘোষণা করে বলেন, "আমাদের যুবসমাজের কল্যাণ ও ভবিষ্যতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই ।"
প্রধানমন্ত্রীর ওই পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের একটি ছবি শেয়ার করেন ৷ যার ক্যাপশন ছিল "হাই, মাই নেম ইজ নাথিং" (হাই, আমার নাম 'কিছুই না')। পাশাপাশি সিজেপি-র পক্ষ থেকে পোস্ট করা হয়, "ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে ।" সিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও বলেন যে, প্রায় দেড় মাস ধরে চলা আন্দোলনের পর এই সাড়া পাওয়া গিয়েছে এবং বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মূল কারণটির কোনও উত্তর এতে মেলেনি ।
#WATCH दिल्ली | जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 22, 2026
रात करीब 8:30 बजे, कनॉट प्लेस में टॉलस्टॉय मार्ग के पास कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पर पत्थरों और बोतलों से हमला किया, जिसमें ACP कनॉट प्लेस विवेक भगत घायल हो गए। वरिष्ठ अधिकारी उन्हें RML हॉस्पिटल ले गए। कुछ मिनटों… pic.twitter.com/YoHEFWwQp3
রাঙ্কার কথায়, "প্রথমত, এটা ভালো যে দেড় মাস আন্দোলনের পর প্রধানমন্ত্রী অবশেষে বিষয়টি নজরে নিয়েছেন । সম্ভবত তাঁর বিদেশ সফর শেষ হয়েছে এবং তিনি ভারতে ফিরে এসেছেন যা একটি ভালো বিষয় । কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর আপনারা কী শাস্তি দিচ্ছেন ? তাতে তো প্রশ্নপত্র ফাঁসের সমস্যার সমাধান হবে না । আসল প্রশ্ন হল, কেন প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে । সেই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিতে হবে । আঘাত পাওয়ার পর মলম লাগানো এক জিনিস, কিন্তু আসল লড়াইটা হল যাতে আঘাতটাই না লাগে তা নিশ্চিত করা । আঘাত বারবার লাগছে কারণ যারা এই ব্যবস্থাটি পরিচালনা করছেন, তাঁরা কেউই দায়বদ্ধ বা দক্ষ নন । তাই, এই পদক্ষেপগুলি কোনওভাবেই যথেষ্ট নয় । ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আমরা এই জায়গা ছাড়ব না ৷ এখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ গভীর আবেগ ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সমবেত হয়েছেন এবং প্রত্যেকেই তাঁর পদত্যাগ দাবি করছেন । কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টি আর কেবল ধর্মেন্দ্র প্রধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই ৷"
রাঙ্কা দাবি করেন যে, এই বিষয়ে জনরোষ এখন শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবির গণ্ডি ছাড়িয়ে ক্রমশ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকে যাচ্ছে এবং আরও বেশি সংখ্যক আন্দোলনকারী তাঁর বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছেন ।
তিনি বলেন, "এখন আন্দোলনের মূল মনোযোগ প্রধানমন্ত্রীর দিকে সরে আসছে । এখানকার স্লোগানগুলি শুনলেই বোঝা যায়, মানুষের ক্ষোভ ক্রমশ তাঁর দিকেই ধাবিত হচ্ছে— কেন তিনি তাদের কথা শুনছেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । সরকারের বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত, কারণ মানুষ এখন সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দিকেই আঙুল তুলতে শুরু করেছে ।"
অন্যদিকে, বুধবার রাতে যন্তর মন্তরে পুলিশ কর্মীদের উপর পাথর ছোড়া ও হামলার ঘটনা ঘটে । আহত হন কনট প্লেসের এসিপি বিবেক ভগত । চিকিৎসার জন্য তাঁকে ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া (আরএমএল) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়েছিল, যেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় । তিনি এখন দিল্লি এইমস থেকে চিকিৎসা করাবেন । আইন ও শৃঙ্খলা জোন-1 এর বিশেষ পুলিশ কমিশনার দেবেশ চন্দ্র শ্রীবাস্তব বুধবার রাতে ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং 22 জুলাই যন্তর মন্তরে সিজেপি-র বিক্ষোভে গুরুতর আহত পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন ।
হাসপাতাল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে এসিপি বিবেক ভগতের শরীরের উপরের ও নিচের অংশে, সেইসঙ্গে কাঁধে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে । তাঁর কান দিয়ে রক্তপাত এবং বমির কথাও জানা গিয়েছে ।
প্রসঙ্গত, সিজেপি (CJP)-র নেতৃত্বে এই আন্দোলনটি 20 জুন শুরু হয়েছে । নিট পরীক্ষায় হওয়ায় অনিয়মের বিষয়ে জবাব, শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি জানানো হচ্ছে ।
সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক, 28 জুন এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন করছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন যে— কেন্দ্র যদি নিশ্চয়তা দেয় যে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা এফআইআর (FIR) দায়ের করা হবে না, তবেই তিনি তাঁর অনশন প্রত্যাহার করবেন ।