'শিক্ষামন্ত্রী ইস্তফা না-দেওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে', ঘোষণা সিজেপি'র প্রতিষ্ঠাতা দীপকের

'শিক্ষামন্ত্রী ইস্তফা না-দেওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে', ঘোষণা সিজেপি'র প্রতিষ্ঠাতা দীপকের
নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, সিবিএসই'র গোলমালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে সিজেপি ৷ এই আন্দোলন এবার দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে ৷
By PTI
Published : June 7, 2026 at 3:32 PM IST
ছত্রপতি সম্ভাজিনগর, 7 জুন: ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভ চলবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিচ্ছেন ৷ রবিবার জানালেন দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ৷ নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস-সহ শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক বেনিয়মের জন্য শিক্ষা মন্ত্রীর ইস্তফা চেয়ে যন্তর মন্তরে আন্দোলন শুরু করেছে সিজেপি ৷ এই বিক্ষোভে যোগ দিতে দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ আমেরিকা থেকে ভারতে এসেছেন ৷
মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে সাংবাদিকদের দীপকে দাবি করেন, শনিবার নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে সিজেপির ব্যানারে যে বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে ব্যাপক সাড়া মিলেছে ৷ এই বিক্ষোভে প্রায় 7 হাজার মানুষ অংশ নিয়েছে ৷ এবার এই বিক্ষোভ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে বলে জানিয়েছেন দীপকে ৷
দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্যকে কটাক্ষ করে সোশাল মিডিয়ায় 'ককরোচ জনতা পার্টি' নামে একটি দলের আত্মপ্রকাশ হয় ৷ এই দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের এই প্রতিবাদ খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ, ব্য়র্থতার বিরুদ্ধে ককরোচ জনতা পার্টিতে যোগ দেন অনেকেই ৷ এমনকী এই পার্টির জনপ্রিয়তা সংখ্যায় বিজেপিকেও ছাপিয়ে যায় ৷
এর মধ্যে গতকাল এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে দিল্লি পৌঁছন অভিজিৎ দীপকে ৷ পরে রবিবার সকালে তিনি মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে এমআইডিসি ওয়ালজু এলাকায় তাঁর বাড়িতে যান ৷ পরে সাংবাদিকদের কাছে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন সম্পর্কে বলেন, "যন্তর মন্তরে যে বিক্ষোভ আমরা করেছি, তা সফল হয়েছে ৷ 6-7 হাজার মানুষ এসেছে ৷ এবার এই বিক্ষোভ সারা দেশে হবে ৷ ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না-করা পর্যন্ত আমরা পিছু হটব না ৷ সারা দেশে কীভাবে এই আন্দোলন করা যায়, তার পরিকল্পনা করা হচ্ছে ৷"
এর মধ্যে এদিন থেকে অভিজিৎ দীপকের বাড়ির নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ এমআইডিসি ওয়ালুজ থানার এক আধিকারিক বলেন, "আমরা তাঁর বাড়ির নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেছি ৷ এর আগে 11 জন নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল ৷ এখন সেই সংখ্যা 15 জন করা হয়েছে ৷ স্থানীয় থানা এবং শহরের পুলিশের সদর কার্যালয় থেকেও নিরাপত্তাকর্মীদের পাঠানো হয়েছে ৷"