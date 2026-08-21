সরকারি স্কুল পরিদর্শনে ককরোচ জনতা পার্টি ! গ্রামবাসীদের বাধায় ছুটতে হল কর্মীদের

সরকারি স্কুল পরিদর্শনে ককরোচ জনতা পার্টি ! গ্রামবাসীদের বাধায় ছুটতে হল কর্মীদের
স্কুল চত্বরে বাইরের লোকজনের প্রবেশ নিয়ে আপত্তি জানান গ্রামবাসীরা । তাঁদের বক্তব্য, স্কুলে কারা ঢুকছেন, কী উদ্দেশ্যে পরিদর্শন- আগে থেকে তাঁদের জানানো হয়নি ।
Published : August 21, 2026 at 12:45 PM IST
জয়পুর, 21 অগস্ট: সরকারি স্কুলের হালহকিকত দেখতে গিয়েছিলেন 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র কর্মীরা । কিন্তু স্কুলে ঢোকার আগেই তাঁদের ঘিরে ধরে আপত্তি জানালেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা । শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয়, স্কুলে ঢুকতেই দেওয়া হল না দলের কর্মীদের । বরং তুমুল বচসার পর ঘটনাস্থল থেকে তাঁদের চলে যেতে হয় বলে অভিযোগ । ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে উত্তেজনা ছড়াল জয়পুরের সাঙ্গানের এলাকার কাছে রামপুরা কাঁওরপুরা গ্রামে ।
জানা গিয়েছে, সরকারি স্কুলটির শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামোর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেই সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল CJP-র । দলের সহ-সমন্বয়ক আশুতোষ রাঙ্কা-সহ একটি প্রতিনিধি দলের পূর্বনির্ধারিত সফর ছিল । তার আগেই দলের কয়েক জন কর্মী স্কুলে পৌঁছে যান । বিষয়টি জানাজানি হতেই স্কুলের সামনে জড়ো হতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
গ্রামবাসীদের আপত্তি ছিল মূলত স্কুল চত্বরে বাইরের লোকজনের প্রবেশ নিয়ে । তাঁদের বক্তব্য, স্থানীয় সরকারি স্কুলে কারা ঢুকছেন এবং কী উদ্দেশ্যে পরিদর্শন করছেন, সে বিষয়ে আগে থেকে তাঁদের জানানো হয়নি । সেই কারণেই CJP কর্মীদের স্কুলের ভিতরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় ।
এর মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন CJP-র সহ-সমন্বয়ক আশুতোষ রাঙ্কা । তাঁর উপস্থিতির পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । গ্রামবাসী এবং দলের কর্মীদের মধ্যে শুরু হয় তীব্র বচসা । কথা কাটাকাটি ক্রমে এমন জায়গায় পৌঁছয় যে স্কুল চত্বরে হইচই শুরু হয়ে যায় । CJP-র অভিযোগ, তাঁদের কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার পাশাপাশি আশুতোষ রাঙ্কা এবং তাঁর সঙ্গীদের মারধরও করা হয় । দলের দাবি, পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, শেষ পর্যন্ত রাঙ্কা-সহ কর্মীদের ঘটনাস্থল থেকে সরে যেতে বাধ্য হতে হয় ।
CJP কর্মী শিবাঙ্গী শর্মার আরও অভিযোগ, দলের কর্মীদের 'সন্ত্রাসবাদী' এবং 'নকশাল' বলেও কটাক্ষ করেন কয়েক জন গ্রামবাসী । তাঁর প্রশ্ন, "কেউ বাইরের না ভিতরের, সেটা কী ভাবে ঠিক করা হবে ? গোটা দেশই তো এক ।" তাঁর দাবি, তাঁরা কোনও অন্য দল বা অন্য দেশ থেকে আসেননি । দেশের নাগরিক হিসাবে সরকারি স্কুলের শিশুদের সমস্যা এবং শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিতেই তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন ।
তবে, গ্রামবাসীদের তরফে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার বিষয়ে পালটা অভিযোগ বা পৃথক কোনও বক্তব্য প্রকাশ্যে আসেনি । ফলে ঠিক কী থেকে বচসার সূত্রপাত, আদৌ মারধরের ঘটনা ঘটেছিল কি না, কিংবা কে বা কারা প্রথমে উত্তেজনা তৈরি করেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
এ দিকে, CJP-র তরফে মারধরের যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তার ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে কি না, সে বিষয়ে কোনও সরকারি তথ্য সামনে আসেনি । কোনও গ্রেফতার বা আইনি পদক্ষেপের খবরও মেলেনি । ফলে আপাতত দু'পক্ষের বক্তব্য সামনে না আসা পর্যন্ত ঘটনার সম্পূর্ণ ছবি স্পষ্ট হচ্ছে না । সরকারি স্কুলে পরিদর্শন ঘিরে কেন গ্রামবাসীদের এত আপত্তি, কেনই বা পরিস্থিতি হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াল, এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখন পুলিশের তদন্ত এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বক্তব্যের উপরেই নির্ভর করছে ।