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ফের আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি ককরোচ জনতা পার্টির, কারণ কী ?

সোমবার সিজেপির তরফে কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে তারা জানিয়েছে, কেন্দ্র চুক্তি মোতাবেক কাজ না-করলে ফের তাঁরা আন্দোলনে নামবেন ৷

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ককরোচ জনতা পার্টির সাংবাদিক বৈঠক৷ সেখানে রয়েছেন কপিল সিবল (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 27, 2026 at 9:10 PM IST

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নয়াদিল্লি, 27 জুলাই: কেন্দ্রীয় সরকারকে সোমবার কড়া হুঁশিয়ারি দিল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৷ তাদের অভিযোগ, যে চুক্তির মাধ্যমে তাদের 37 দিনের দীর্ঘ নিট আন্দোলন সমাপ্ত হয়েছিল, সরকার তা লঙ্ঘন করেছে । দুই কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংকে উদ্দেশ্য করে এদিন 'এক্স'-এ পোস্ট করেন সিজেপি-র মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা ৷ তিনি সেখানে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের পড়ুয়াদের আটক এবং দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশে পুলিশের তল্লাশি অভিযানের বিষয়টি উল্লেখ করেন ।

পরে আশুতোষ রাঙ্কা সাংবাদিক বৈঠক করেও একই কথা বলেন ৷ ওই সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর সঙ্গে ছিলেন সৌরভ দাস-সহ সিজেপির আরও অনেক নেতারা ৷ এছাড়া ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিবল ৷ তিনি পড়ুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দেন ৷

এক্স-এ আশুতোষ রাঙ্কা লিখেছেন, ‘‘আমরা লক্ষ্য করছি যে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও পুলিশি পদক্ষেপ না-করার যে চুক্তি হয়েছিল, তা পুরোপুরি লঙ্ঘন করা হচ্ছে । বিহার ও বাংলায় শত শত পড়ুয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং দিল্লি ও অন্যান্য রাজ্যেও বহু শিক্ষার্থীকে নজরদারিতে রাখা বা হেনস্তা করা হচ্ছে । এছাড়া দিল্লিতে আন্দোলনকারীদের রসদ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানকারী স্বেচ্ছাসেবকদের আটক করার বিষয়েও একাধিক খবর পাওয়া যাচ্ছে ।’’

সিজেপি অবিলম্বে এফআইআর প্রত্যাহার, আটক যুবকদের মুক্তি এবং আইনি সুরক্ষা সংক্রান্ত লিখিত চুক্তির একটি অনুলিপি মঙ্গলবারের মধ্যে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে । অন্যথায় দেশজুড়ে ফের আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে তারা ।

আশুতোষ আরও বলেন, ‘‘আমরা দাবি করছি যে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত এফআইআর অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, শিক্ষার্থীদের মুক্তি দিতে হবে এবং দিল্লি পুলিশ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কিংবা বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোর পুলিশকে (আমাদের চুক্তি অনুযায়ী) ভবিষ্যতে আর কোনও এফআইআর দায়ের করা থেকে বিরত থাকতে হবে ৷ অন্যথায় আমরা আবার আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব । এছাড়া, আইনি মামলা সংক্রান্ত লিখিত চুক্তি এবং ভারত সরকারের সঙ্গে নির্ধারিত সময়সীমার বিষয়টিও যেন আগামিকালের মধ্যে আমাদের জানানো হয়, আমরা সেই দাবিও করছি ।’’

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কপিল সিবল ও সৌরভ দাস (পিটিআই)

ধর্মেন্দ্র প্রধান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর 25 জুলাই সিজেপি-র আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় । তখন সরকার সিজেপি এবং সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে একমত হয়েছিল যে মামলা তুলে নেওয়া হবে, পুলিশের ভয় দেখানো বা দমন-পীড়ন বন্ধ করা হবে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস-বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হবে ।

এই ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সংসদেও ব্যাপক হট্টগোল চলছে; সেখানে সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেসের সাংসদরা বিহারে শিক্ষার্থীদের ওপর দমন-পীড়নের সময় পুলিশ হিংসা ও একে-47 দিয়ে গুলি চালানোর বিষয়টি উত্থাপন করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের জবাব দাবি করেছেন ।

এর আগে, সিজেপি-র প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে শিক্ষার্থী ও অন্যান্য বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং তাদের অবিলম্বে মুক্তি ও দায়ের করা এফআইআর প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানান ।

তিনিও এই নিয়ে এক্স-এ পোস্ট করেন৷ সেখানে তিনি লেখেন, ‘‘আস্থার এই ধরনের লঙ্ঘন তরুণদের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য হবে না ।" তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না — ভারত সরকারের এমন আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁরা তাঁদের দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছিলেন ।

সৌরভ দাসের বক্তব্য, ‘‘অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার-সহ বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষার্থী ও অন্যান্য বিক্ষোভকারীদের টার্গেট করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মাধ্যমে তাদের আটক বা গ্রেফতার করা হচ্ছে, এমন একাধিক খবরে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘ভারত সরকার আমাদের এই নিশ্চয়তা দেওয়ার পরই 'ককরোচ জনতা পার্টি' তাদের দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছিল যে বিজেপি বা এনডিএ-শাসিত কোনও রাজ্যেই কোনও বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না । তাই এই রাজ্যগুলো থেকে আসা খবরগুলো অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে ।’’

আন্দোলনকারীদের আইনি সহায়তার বিষয়ে আশ্বস্ত করে সৌরভ দাস বলেন, ‘‘প্রথমত, আমরা প্রত্যেক আন্দোলনকারীকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আটক হওয়াদের মুক্তি নিশ্চিত করতে এবং সম্ভাব্য সব ধরনের আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আমাদের আইনি দল সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর দক্ষ আইনজীবীদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই সমন্বয় করছে । আন্দোলনের শুরু থেকেই এই প্রক্রিয়া চলছে ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘দ্বিতীয়ত, আমরা ভারত সরকারের কাছে, বিশেষ করে জেপি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিং-এর কাছে, আহ্বান জানাচ্ছি যেন আটক হওয়াদের মুক্তি নিশ্চিত করে এবং দেশের কোথাও কোনও আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে কোনও ধরনের দমনমূলক বা প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ না করার নির্দেশ দিয়ে আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে রক্ষা করা হয় । পাশাপাশি, দায়ের করা এফআইআর-গুলোও প্রত্যাহার করা উচিত ।’’

সৌরভ দাস কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখিত নিশ্চয়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘‘আগামিকালের মধ্যে এই বিষয়ে আমাদের লিখিত নিশ্চয়তা প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি ভারত সরকার দিয়েছিল, তা তাদের পুনরায় মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে ।’’

আন্দোলন স্থগিত করার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ‘‘দেশব্যাপী আন্দোলন স্থগিত করার সিদ্ধান্তটি আমরা সদিচ্ছা নিয়ে এবং শুধুমাত্র সরকারের সেই আশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই নিয়েছিলাম যে তারা তাদের কথা রাখবে । সেই প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসাটা কেবল ককরোচ জনতা পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গই হবে না, বরং এটি হবে লক্ষ লক্ষ সেই তরুণ ভারতীয়ের সঙ্গেও বিশ্বাসভঙ্গ, যাঁরা আন্দোলনের পরিবর্তে আলোচনার পথ বেছে নিয়েছিলেন ।’’

সৌরভ দাস আরও বলেন, ‘‘ভারত সরকারকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, কেবল প্রতিশ্রুতি দিলেই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা যায় না ৷ বরং সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার মাধ্যমেই তা গড়ে ওঠে ।’’ এর আগে শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিং দলকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না ।

এদিকে সিজেপির সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবল এই আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্ত বলে উল্লেখ করেন ৷ তিনি মনে করেন আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা উচিত নয় ৷ কপিল সিবল বলেন, ‘‘যারা প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হোক, তা আমরা চাই না । এটি ছিল একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন । সরকার কোনও ধরনের ভিন্নমত বা বিরোধিতা সহ্য করতে চায় না ।’’

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