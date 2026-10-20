রাতদুপুরেই খুলবে হাইকোর্ট ? সৌরভ-আশুতোষের বিচারবিভাগীয় হেফাজত বাড়তেই দরজায় সিজেপি

রাতদুপুরেই খুলবে হাইকোর্ট ? সৌরভ-আশুতোষের বিচারবিভাগীয় হেফাজত বাড়তেই দরজায় সিজেপি
CJP HIGH COURT : সিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, দুই শীর্ষ নেতার যাতে কোনোভাবেই মুক্তি না হয়, তার জন্য ইচ্ছে করে জামিনের আইনি প্রক্রিয়া বিলম্বিত করা হচ্ছে।
By PTI
Published : October 20, 2026 at 7:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 অক্টোবর : বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মঙ্গলবার জরুরি শুনানির আর্জি নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের (Delhi High Court) দ্বারস্থ হলেন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র (CJP) দুই শীর্ষ নেতা সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কা। চলতি সপ্তাহে দশমীর ছুটির কারণে হাইকোর্ট বন্ধ থাকায় রাতেই জরুরি ভিত্তিতে এই মামলার শুনানির আবেদন জানিয়েছেন ওই দুই নেতা ৷ গত সোমবার মন্দির মার্গ থানার নবনিযুক্ত স্পেশাল এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সৌরভ ও আশুতোষকে আরও দু’দিনের জন্য বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এরপরই তাঁদের আইনজীবীরা তড়িঘড়ি উচ্চ আদালতের দরজায় কড়া নাড়েন।
রাজনৈতিক খেলা, সরব সিজেপি-র লিগ্যাল সেল
দলের দুই নেতার হেফাজতের মেয়াদ বাড়তেই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে ককরোচ জনতা পার্টি। সিজেপি-র লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স প্রধান রত্না সিং সমাজমাধ্যমের প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ একটি পোস্টে ক্ষোভ উগরে দিয়ে লিখেছেন, "আমরা দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি এবং রাতেই জরুরি শুনানির অনুরোধ জানিয়েছি। সৌরভ এবং আশুতোষের এক মিনিটও জেলের ভিতরে থাকা উচিত নয়। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় এভাবে হস্তক্ষেপ করা যায় না। ন্যায়ের জন্য অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।"
সিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, দুই শীর্ষ নেতার যাতে কোনোভাবেই মুক্তি না হয়, তার জন্য ইচ্ছে করে জামিনের আইনি প্রক্রিয়া বিলম্বিত করা হচ্ছে। ছুটির সপ্তাহেও দিল্লি হাইকোর্ট এই হাইপ্রোফাইল মামলার রাতে শুনানির আবেদনে সাড়া দেয় কিনা, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।
কী ঘটেছিল যন্তর মন্তরে?
গত 13 অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জোরপূর্বক প্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সিজেপি-র এই দুই কো-কনভেনরকে। অভিযোগ, যন্তর মন্তর এলাকাটিকে প্রতিবাদস্থল হিসেবে আগেই ডিনোটিফাই (বিজ্ঞপ্তি রদ) করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ওই দিন দলের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সৌরভ ও আশুতোষ একটি বন্ধ গেট টপকে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। সেখানে জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করেন তাঁরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ তাঁদের আটক করে এবং পরে প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট (প্রতিরোধমূলক গ্রেফতার) দেখিয়ে 5 দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়।
দীপকের দাবি
বিদেশে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক আন্দোলনের ধাঁচে ককরোচ জনতা পার্টি ভারতে সরকার ফেলার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করছে বিজেপি ৷ সে প্রসঙ্গে সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে বলেন, "জেলবন্দি হওয়া সত্ত্বেও সিজেপি নেতারা কোনো হিংসাত্মক পথ বেছে নেননি, বরং মুখে হাসি নিয়ে এই কারাবাস মেনে নিয়েছেন।"
বিরোধীদের বিঁধে দীপকে বলেন, "একটু লজ্জা থাকা দরকার। ভারতে কী ঘটছে, তা আগে দেখুন। সৌরভ এবং আশুতোষ হাসতে হাসতে জেলে গিয়েছেন। ফ্রান্সে যা ঘটছে, এখানে তেমন কিছুই করেনি।"
দীপকে দাবি করেন, অন্যায়ভাবে বন্দি করা হয়েছে জানার পরও সৌরভ ও আশুতোষ শান্তি এবং সংযমের পথ থেকে বিচ্যুত হননি। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের তুলনা টেনে দীপকে বলেন, "আমি কোনো তুলনা করছি না। তবে মহাত্মা গান্ধীকে যখন জেলে পাঠানো হয়েছিল, তিনি সত্যাগ্রহের আদর্শ মেনে শান্তভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন। আশুতোষ এবং সৌরভও ঠিক একই রকম সত্যাগ্রহ পালন করছেন।"