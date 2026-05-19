আবার ট্রেন দুর্ঘটনা, সংঘর্ষের জেরে দুমড়ে-মুচড়ে গেল লাইনচ্যুত এক্সপ্রেসের কামরা

কী ভয়ানক দৃশ্য ! এক্সপ্রেস ট্রেনটির একাধিক কামরা ট্র্যাক থেকে ছিটকে গিয়েছে ৷ সংঘর্ষের জেরে কামরার উপরের অংশ ভেঙে গিয়ে বিদ্যুতের তার স্পর্শ করে ৷

লাইনচ্যুত উজ্জয়নী এক্সপ্রেস (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 19, 2026 at 1:51 PM IST

হৃষিকেশ (উত্তরাখণ্ড), 19 মে: ফের দুর্ঘটনার কবলে রেল ৷ রবিতে কেরল থেকে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেসে আগুন, সোমে পটনাগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের পর ফের দুর্ঘটনা ৷ গতকাল রাতে লাইনচ্যুত হয় উজ্জয়িনী এক্সপ্রেস ৷ বারবার রেল দুর্ঘটনায় উঠছে একাধিক প্রশ্ন ৷

সোমরাত রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা ৷ হৃষিকেশের যোগনগরী রেল স্টেশনে ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ উজ্জয়িনী এক্সপ্রেসের তিনটি বগির মধ্যে একটি লাইন থেকে ছিটকে গিয়ে একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে যায় ৷

লাইনচ্যুত হওয়ার পর এক্সপ্রেসের অবস্থা (পিটিআই)

দুর্ঘটনার শব্দ শুনে পাশেরই খণ্ড গ্রামের বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। দৃশ্য দেখে আঁতকে ওঠেন ৷ খবর পেয়ে রেল প্রশাসনও ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ জিআরপি, পুলিশ এবং রেল স্টেশনের আধিকারিকরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে যান ৷ কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এখনও তা স্পষ্ট নয় ।

পুলিশ পরিদর্শক কৈলাশ চন্দ্র ভাট জানিয়েছেন, প্রশাসনের আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে গিয়ে যা দেখেন তা অবাক করা মতো ব্যাপার ৷ তবে রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

দৃশ্য দেখে আঁতকে ওঠেন প্রত্যক্ষদর্শীরা (পিটিআই)

রেল সূত্রে খবর, এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে এদিন পরিষ্কারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ তাই তাতে কোনও যাত্রী ছিলেন না ৷ চালকেরও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি ৷ যাত্রী না-থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে ৷ পরিষ্কার করাতে নিয়ে যাওয়ার সময়ই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তারপরই দ্রুত গতিতে এগিয়ে গিয়ে ট্র্যাক থেকে ছিটকে যায় ৷ আর বিকট শব্দ করে ওঠে ৷ ট্রেনের শেষ প্রান্ত ধাক্কা মারে বাফার স্টপে ৷ ইঞ্জিনের পিছনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়।

হৃষিকেশের যোগনগরী রেল স্টেশনে ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা (পিটিআই)

তবে যোগ যোগনগরী রেল স্টেশন-রাইওয়ালা ট্র্যাকের কোনও ক্ষতি হয়নি। রেল প্রশাসন এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, "আমরা দেখি ট্রেনটি আচমকায় গতি বাড়িয়ে লাইনচ্যুত হয়। এরপর বগিগুলো একটি দেয়ালে ধাক্কা খায়। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই ছিল যে আশেপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রেল কর্মকর্তা এবং কারিগরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। রেলকর্মীরা অবিলম্বে এলাকাটি খালি করে দেন এবং ও ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেন।

সংঘর্ষের জেরে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে লাইনচ্যুত এক্সপ্রেসের কামরা (পিটিআই)

এনিয়ে রেল কর্মকর্তারা কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। তাঁরা শুধু জানিয়েছেন, বিষয়টি তদন্তাধীন এবং এর রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। রেল প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেরামতের কাজ শুরু করেছে। দুর্ঘটনাটির ছবি ও ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত ৷

