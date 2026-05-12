স্কুল-মন্দির-বাসস্ট্যান্ডের পাশে আর নয় ! রাজ্যে বন্ধ 717টি মদের দোকান

স্কুল-মন্দির-বাসস্ট্যান্ডের পাশে আর নয় ! রাজ্যে বন্ধ 717টি মদের দোকান
ক্ষমতায় এসেই রাজ্যে মন্দির, স্কুল ও বাসস্ট্যান্ডের মতো জনবহুল জায়গায় মদের দোকান বন্ধের নির্দেশ নতুন মুখ্যমন্ত্রীর ৷ জারি হল বিজ্ঞপ্তি ৷
Published : May 12, 2026 at 12:05 PM IST
চেন্নাই, 12 মে: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,মন্দির ও বাসস্ট্যান্ডের কাছে থাকা মদের দোকানগুলি বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী । রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের পদে শপথ গ্রহণের একদিন পরই এই পদক্ষেপ নিয়েছেন তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয় ৷
দু'সপ্তাহের মধ্যে তামিলনাড়ুর 717টি মদের দোকান বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সোমবার এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর পদক্ষেপ নিতে শুরু করে প্রশাসন ৷ মন্দির, স্কুল ও কলেজের কাছে অবস্থিত মদের দোকানগুলো কীভাবে বন্ধ করা হবে তার জন্য পরিকল্পনা শুরু করেছে তামিলনাড়ু সরকার ৷ জনবহুল এলাকার কাছাকাছি থাকা টাসম্যাক (TASMAC) মদের দোকানগুলির তালিকা তৈরির কাজ দ্রুততার সঙ্গে চালানো হচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে 717টি মদের খুচরা দোকান বন্ধ করার আদেশ জারি করা হয়েছে । পরে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে ৷
তামিলনাড়ু সরকার মঙ্গলবার সকালে মদের দোকান বন্ধের বিষয়ে একটি নির্দেশ জারি করেছে ৷ তাতে বলা হয়েছে,"বর্তমানে তামিলনাড়ু স্টেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি দ্বারা পরিচালিত 4765টি মদের দোকান রয়েছে । এর মধ্যে, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এস. জোসেফ বিজয় মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাসস্ট্যান্ডের 500 মিটারের মধ্যে অবস্থিত দোকানগুলি পরিদর্শন ও শনাক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ।"
সেই অনুযায়ী, এই তিনটি স্থানে 717টি মদের দোকান চালু থাকতে দেখা যায় । জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিজয় আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে দোকানগুলি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ যার মধ্যে মন্দিরের কাছে চিহ্নিত করা হয়েছে 276টি দোকান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে রয়েছে 186টি দোকান এবং বাসস্ট্যান্ডের কাছের 255টি দোকান রয়েছে ৷"
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক জয় পেয়েছে তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম সংক্ষেপে টিভিকে ৷ তবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় কংগ্রেস জোট-সহ কয়েকটি দলের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেন টিভিকে প্রধান থালাপতি । পরবর্তীকালে, 10 মে রবিবার বিজয় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ।
সেই সময় তিনি প্রথম তিনটি ফাইলে স্বাক্ষর করেন ৷ তার একটিতে বলা হয়, তামিলনাড়ুর যেসব পরিবার দু'মাসে 500 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করবে, তাদের 200 ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে ৷ পাশাপাশি নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি 'সিঙ্গাপ্পেন বিশেষ টাস্ক ফোর্স' গঠন করা হবে এবং তামিলনাড়ুতে মাদকের প্রচলন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে । এবার এদিকেই কড়া পদক্ষেপ করা হল ৷