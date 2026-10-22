হোটেলের ঘরে মুখ্যমন্ত্রীর ভিজিল্যান্স সেলের আধিকারিকের পচাগলা দেহ ! তদন্তে পুলিশ
CM Vigilance Officer found dead in a Hotel Room: পরতে পরতে রহস্য । পুজোর সময় বাড়ির পরিবর্তে হোটেলে ! রুম বুক করিয়েছিলেন অন্য একজনকে দিয়ে!
Published : October 22, 2026 at 8:17 PM IST
গুয়াহাটি, 22 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর ছুটিতে নিজের বাড়িতে থাকার কথা । কিন্তু অসমের কামরূপ জেলার বকোর বাসিন্দা, মুখ্যমন্ত্রীর ভিজিল্যান্স সেলের আধিকারিক খগেশ্বর রাভা ছিলেন অন্য এক জেলার হোটেলে ! বৃহস্পতিবার সকালে বঙ্গাইগাঁওয়ের একটি হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার হল তাঁর পচাগলা দেহ । হোটেলের 102 নম্বর ঘরে কীভাবে মৃত্যু হল অসম পুলিশের ওই ডিএসপির, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বঙ্গাইগাঁওয়ের জানহাভি রিজেন্সি হোটেলে 18 অক্টোবর থেকে ছিলেন খগেশ্বর । হোটেলের নথি অনুযায়ী, 20 অক্টোবর রাতে শেষ বার খাবার অর্ডার করেছিলেন তিনি । তারপর থেকে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না বলে জানা গিয়েছে । বৃহস্পতিবার ঘর থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করলে বিষয়টি সামনে আসে । পরে পুলিশ গিয়ে ঘর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করেছে ।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, হোটেলের ঘরটি বুক করেছিলেন কিশোর হালৈ নামে এক ব্যক্তি । কেন মুখ্যমন্ত্রীর ভিজিল্যান্স সেলের ওই আধিকারিকের হয়ে অন্য কেউ ঘর বুক করেছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । খগেশ্বর কেন নিজের বাড়ি বকোতে না থেকে বঙ্গাইগাঁওয়ে হোটেলে ছিলেন, তা-ও তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে ।
অসম পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, খগেশ্বরের শারীরিক অবস্থা বেশ কিছুদিন ধরেই ভাল ছিল না । তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে শারীরিক অসুস্থতার কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই স্পষ্ট হবে ।
খগেশ্বরের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর স্ত্রী ও ছেলে বকো থেকে বঙ্গাইগাঁওয়ে পৌঁছন । হোটেলের ঘরে কী ঘটেছিল, 20 অক্টোবর রাতে খাবার অর্ডার দেওয়ার পর থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত কী হয়েছিল, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ । হোটেলের নথি, ঘরে পাওয়া তথ্যপ্রমাণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনা পরম্পরা পুনর্গঠনের চেষ্টা চলছে ।
একজন পদস্থ পুলিশ আধিকারিকের হোটেলের ঘরে এভাবে মৃত্যু, তাঁর হোটেলে থাকার কারণ বা অন্য কারও নামে ঘর বুক হওয়ার বিষয়টি ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে । আপাতত ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং পুলিশের তদন্তের দিকেই নজর । খগেশ্বরের মৃত্যুর নেপথ্যে অসুস্থতা, অন্য কোনও কারণ, না কি অন্য কোনও ঘটনা- তা স্পষ্ট হবে তদন্ত শেষ হলে।