সরাসরি গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ট্রেন থেকে মেট্রোর জট, দিল্লিতে অশ্বিনীর সঙ্গে বৈঠকে একগুচ্ছ দাবি শুভেন্দুর
Suvendu Meets Ashwini: রেলমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে চিংড়িঘাটা মেট্রোর প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা মেট্রোর পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা চালু করতে আর কোনও বাধা নেই বলে মনে করেন তিনি।
Published : November 20, 2026 at 8:09 AM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 20 নভেম্বর: দিল্লি সফরে গিয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। মুখ্যমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘ এই আলোচনায় চিংড়িঘাটা মেট্রোর জট কাটানো থেকে শুরু করে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের মতো একগুচ্ছ বিষয় উঠে এসেছে। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের বিভিন্ন রেল প্রকল্প নিয়ে রেলমন্ত্রী অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন । দ্রুত কাজ শেষ করার আশ্বাস দিয়েছেন।
জানা গিয়েছে, এদিন বৈঠকের শুরুতেই চিংড়িঘাটা মেট্রো সংযোগের প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। রেলওয়ে কানেকশনের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ায় কলকাতা মেট্রোj পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা চালু করতে আর কোনও বাধা নেই বলে তিনি মনে করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সময় অনুযায়ী যাতে দ্রুত এই প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়, সে বিষয়ে রেলমন্ত্রীকে উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধও জানিয়েছেন শুভেন্দু।
পাশাপাশি হিলি এবং নন্দীগ্রাম-দেশপ্রাণ রেল প্রকল্পের কাজ আগামী মার্চ মাসের মধ্যে শেষ করে ট্রেন চালানোর দাবিও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "জমির জন্য যে অনগোয়িং প্রজেক্টগুলি আটকে ছিল আমরা অনেক আগেই জমি দিয়ে দিয়েছি। এই চালু প্রজেক্টগুলির কাজ যাতে মার্চ মাসের মধ্যে শেষ করে রেল চালু করা যায়, তার জন্য বললাম।" শুভেন্দুর দাবি, তাঁর অনুরোধের পর নন্দীগ্রামের একটি অংশে দ্রুত রেল চালুর নির্দেশ দিয়েছেন অশ্বিনী বৈষ্ণব।
রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদন পাওয়ার পরও বকেয়া থেকে যাওয়া রাজ্যের 19টি প্রকল্প নিয়েও এদিন বিস্তারিত কথা হয় দু'জনের। দীর্ঘদিন জমি জটে আটকে থাকা এই প্রকল্পগুলির জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় এনওসি দিয়ে দিয়েছে। ফলে জমি অধিগ্রহণ ও সমীক্ষার কাজে আর কোনও অন্তরায় নেই। আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেটে এই প্রকল্পগুলির জন্য যাতে যথাযথ অর্থ বরাদ্দ করা হয়, সেই আর্জিও রেলমন্ত্রীর কাছে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেলপথ নিয়ে যাওয়া। কপিলমুনির আশ্রমকে আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করে সেখানে রেল সংযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন শুভেন্দু। রেলমন্ত্রক ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের মানচিত্র ও প্রাথমিক পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছে বলে জানা গিয়েছে।
প্রকল্পটিতে আনুমানিক চার হাজার কোটি টাকা খরচ হতে পারে। ক্যাবিনেট এবং বোর্ডের চূড়ান্ত অনুমোদনের আগে ডিপিআর তৈরি ও সমীক্ষার কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য রেলমন্ত্রী তাঁর দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "আগামী কয়েক বছরের মধ্যে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেল চলে যাবে। পশ্চিমবাংলার এটা একটা বড় প্রাপ্তি।"
রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের কথা মাথায় রেখে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে রেলের অতিরিক্ত রেক বরাদ্দ করার দাবিও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, সড়কে অবৈধ টোল ও সিন্ডিকেট রুখতে রাজ্য সরকার যে কঠোর অবস্থান নিয়েছে, তা-ও স্পষ্ট করেন শুভেন্দু ।
সবমিলিয়ে দিল্লির এই বৈঠক অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে বলেই দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের সমস্ত রেল প্রকল্পের কাজ তদারকি করার জন্য রেল মন্ত্রকের তরফে একজন বিশেষ আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই আধিকারিকের ফোন নম্বরও রাজ্যের প্রতিনিধিদের দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ের একটি বৈঠকও সেরে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিব। শুভেন্দুর কথায়, "রেলমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সবসময়ই ইতিবাচক। ওঁর সহযোগিতা আমি চেয়েছি। আলোচনা খুব ভালো হয়েছে।"