বৈদ্যুতিক আতশবাজি থেকে আগুন, নিহত ভিনরাজ্যের কর্মীদের দেহ বাড়িতে ফেরাবে সরকার; গোয়াকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী

গোয়ার নাইটক্লাবে আগুন লাগার ঘটনায় প্রধান পরিচালক, পরিচালক, বার ম্যানেজার ও গেট ম্যানেজারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ মৃত 20 জন কর্মীর মধ্যে বাঙালিও রয়েছে ৷

GOA NIGHTCLUB FIRE
Etv Bharat (পিটিআই)
By PTI

Published : December 8, 2025 at 9:47 AM IST

4 Min Read
পানাজি, 8 ডিসেম্বর: প্রথমে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে আগুন লেগেছে মনে করা হলেও গোয়ার নাইটক্লাবে অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে অন্য কারণ সামনে এসেছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত বলেছেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে ফ্লোরের ভিতরেই বৈদ্যুতিক বাজি পোড়ানো হয়েছিল ৷ তার জেরেই ক্লাবটিতে আগুন লেগে যায় ৷ ঘটনায় ক্লাবের প্রধান পরিচালক রাজীব মোদক, পরিচালক বিবেক সিং, বার ম্যানেজার রাজীব সিংহানিয়া এবং গেট ম্যানেজার রিয়াংশু ঠাকুরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

অগ্নিকাণ্ডে নিহত 20 জন কর্মী মূলত উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, অসম, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে । রাজ্য সরকারের প্রকাশিত তালিকা অনুসারে, তাদের মধ্যে চারজন নেপালি নাগরিক । নিহতদের মৃতদেহ তাদের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সাওয়ান্ত ।

রবিবার মধ্যরাতে উত্তর গোয়ার এই নাইটক্লাবটিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা অবৈধ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সরকারি আধিকারিকদের নিয়মকানুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে গা ছাড়া মনোভাব সামনে এনেছে । রবিবার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আতশবাজি পোড়ানোকে রাজধানী পানাজি থেকে 25 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আরপোরার 'বার্চ বাই রোমিও লেন' নাইটক্লাবে আগুন লাগার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে ৷ এই নাইটক্লাবের কাছে অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের কোনও এনওসিও ছিল না বলে অভিযোগ রয়েছে ।

এই ঘটনায় 25 জন নিহত এবং কমপক্ষে ছয়জন আহত হয়েছেন । তাদের মধ্যে পাঁচজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । নিহতদের মধ্যে নাইটক্লাবের 20 জন কর্মচারী এবং পাঁচজন পর্যটক রয়েছেন ৷ যার মধ্যে চারজন দিল্লির বাসিন্দা । রবিবার মুখ্যমন্ত্রী সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, প্রাথমিক তথ্য অনুসারে দেখা গিয়েছে নাইটক্লাবটি অগ্নি নিরাপত্তার নিয়ম মেনে চলেনি । শনিবার রাত 11.45 মিনিটে বৈদ্যুতিক আতশবাজি বিস্ফোরণের ফলে আগুন লাগার সূত্রপাত হয় ৷

GOA NIGHTCLUB FIRE
আগুন নেভার পর ক্লাবের অবস্থা (পিটিআই)

নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন করার পরেও যে সরকারি আধিকারিকরা ক্লাবটি পরিচালনার অনুমতি দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মুখ্যসচিব ভি ক্যান্ডাভেলু এবং ডিজিপি অলোক কুমারকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । দমকলবাহিনীর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, দমবন্ধ হয়েই বেশিরভাগজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ কারণ তারা নিচতলা এবং রান্নাঘরে আটকে পড়েছিলেন ৷ ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেসের একজন ঊর্ধ্বতন আধিকারিক জানান, সংকীর্ণ রাস্তার কারণে দমকল বাহিনীর যানবাহনের প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং জলের ট্যাঙ্কারগুলিকে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় 400 মিটার দূরে পার্ক করতে হয়েছিল । এর ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ হয়ে ওঠে ৷

দমকল বাহিনীর আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ছোট দরজা এবং সরু সেতুর কারণে লোকজনের পালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল । ক্লাবের মালিক, সৌরভ লুথরা, গৌরব লুথরা এবং অনুষ্ঠান আয়োজকদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে । একজন ঊর্ধ্বতন আধিকারিক জানিয়েছেন, তিনজন ঊর্ধ্বতন সরকারি আধিকারিক - সিদ্ধি তুষার হারলঙ্কার, যিনি তখন পঞ্চায়েতের পরিচালক ছিলেন, গোয়া রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তৎকালীন সদস্য সচিব ডঃ শামিলা মন্টেইরো এবং গ্রাম পঞ্চায়েত আরপোরা-নাগোয়ার তৎকালীন সচিব রঘুবীর বাগকর - কে 2023 সালে নাইটক্লাবটি চালু করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার জন্য বরখাস্ত করা হয়েছিল ৷

সরকার দক্ষিণ গোয়ার কালেক্টর, ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেসের ডেপুটি ডিরেক্টর এবং ফরেনসিক ল্যাবরেটরির ডিরেক্টরকে নিয়ে একটি তদন্ত প্যানেলও গঠন করেছে । এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে ।

রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তহবিল থেকে নিহতদের নিকটতম আত্মীয়দের পাঁচ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য 50,000 টাকা অনুদান দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।

রাজ্য পুলিশ প্রাথমিকভাবে বলেছিল যে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কারণে আগুন লেগেছে ৷ তবে কিছু প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেছেন যে, ক্লাবের প্রথম তলায় আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল যেখানে পর্যটকরা নাচছিলেন ।

আগুন থেকে বেঁচে যাওয়া দিল্লির পর্যটক রিয়া দাবি জানান যে, নৃত্যশিল্পীরা যখন পরিবেশনা করছিলেন তখন চারদিকে আতশবাজি ফাটছিল ৷ যা থেকে আগুন লাগতে পারে । তারপর একটি পদপিষ্ট পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল ৷

ঘটনায় আরপোরা-নাগোয়া পঞ্চায়েতের প্রধান রোশন রেডকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ৷ প্রধান বলেছেন, "ক্লাবের দুই মালিকের মধ্যে বিরোধ ছিল এবং তারা পঞ্চায়েতে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন । আমরা জায়গাটি পরিদর্শন করে দেখেছি যে তাদের ক্লাবটি নির্মাণের অনুমতি ছিল না । পঞ্চায়েত একটি ভাঙার নোটিশ জারি করলেও, পঞ্চায়েত অধিদফতরের আধিকারিকরা স্থগিত করেছিলেন ৷" গোয়ার বিজেপি বিধায়ক মাইকেল লোবো দাবি করেছেন যে, স্থানীয় পঞ্চায়েত কোনও নথিপত্র ছাড়াই নাইটক্লাবের লাইসেন্স জারি করেছিল ।

GOA CLUB FIRE
GOA FIRE ACCIDENT
GOA ACCIDENT NEWS
গোয়ার নাইটক্লাবে আগুন
GOA NIGHTCLUB FIRE

