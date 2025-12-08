বৈদ্যুতিক আতশবাজি থেকে আগুন, নিহত ভিনরাজ্যের কর্মীদের দেহ বাড়িতে ফেরাবে সরকার; গোয়াকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী

বৈদ্যুতিক আতশবাজি থেকে আগুন, নিহত ভিনরাজ্যের কর্মীদের দেহ বাড়িতে ফেরাবে সরকার; গোয়াকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী
গোয়ার নাইটক্লাবে আগুন লাগার ঘটনায় প্রধান পরিচালক, পরিচালক, বার ম্যানেজার ও গেট ম্যানেজারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ মৃত 20 জন কর্মীর মধ্যে বাঙালিও রয়েছে ৷
By PTI
Published : December 8, 2025 at 9:47 AM IST
পানাজি, 8 ডিসেম্বর: প্রথমে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে আগুন লেগেছে মনে করা হলেও গোয়ার নাইটক্লাবে অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে অন্য কারণ সামনে এসেছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত বলেছেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে ফ্লোরের ভিতরেই বৈদ্যুতিক বাজি পোড়ানো হয়েছিল ৷ তার জেরেই ক্লাবটিতে আগুন লেগে যায় ৷ ঘটনায় ক্লাবের প্রধান পরিচালক রাজীব মোদক, পরিচালক বিবেক সিং, বার ম্যানেজার রাজীব সিংহানিয়া এবং গেট ম্যানেজার রিয়াংশু ঠাকুরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
অগ্নিকাণ্ডে নিহত 20 জন কর্মী মূলত উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, অসম, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে । রাজ্য সরকারের প্রকাশিত তালিকা অনুসারে, তাদের মধ্যে চারজন নেপালি নাগরিক । নিহতদের মৃতদেহ তাদের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সাওয়ান্ত ।
রবিবার মধ্যরাতে উত্তর গোয়ার এই নাইটক্লাবটিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা অবৈধ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সরকারি আধিকারিকদের নিয়মকানুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে গা ছাড়া মনোভাব সামনে এনেছে । রবিবার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আতশবাজি পোড়ানোকে রাজধানী পানাজি থেকে 25 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আরপোরার 'বার্চ বাই রোমিও লেন' নাইটক্লাবে আগুন লাগার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে ৷ এই নাইটক্লাবের কাছে অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের কোনও এনওসিও ছিল না বলে অভিযোগ রয়েছে ।
এই ঘটনায় 25 জন নিহত এবং কমপক্ষে ছয়জন আহত হয়েছেন । তাদের মধ্যে পাঁচজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । নিহতদের মধ্যে নাইটক্লাবের 20 জন কর্মচারী এবং পাঁচজন পর্যটক রয়েছেন ৷ যার মধ্যে চারজন দিল্লির বাসিন্দা । রবিবার মুখ্যমন্ত্রী সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, প্রাথমিক তথ্য অনুসারে দেখা গিয়েছে নাইটক্লাবটি অগ্নি নিরাপত্তার নিয়ম মেনে চলেনি । শনিবার রাত 11.45 মিনিটে বৈদ্যুতিক আতশবাজি বিস্ফোরণের ফলে আগুন লাগার সূত্রপাত হয় ৷
নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন করার পরেও যে সরকারি আধিকারিকরা ক্লাবটি পরিচালনার অনুমতি দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মুখ্যসচিব ভি ক্যান্ডাভেলু এবং ডিজিপি অলোক কুমারকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । দমকলবাহিনীর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, দমবন্ধ হয়েই বেশিরভাগজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ কারণ তারা নিচতলা এবং রান্নাঘরে আটকে পড়েছিলেন ৷ ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেসের একজন ঊর্ধ্বতন আধিকারিক জানান, সংকীর্ণ রাস্তার কারণে দমকল বাহিনীর যানবাহনের প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং জলের ট্যাঙ্কারগুলিকে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় 400 মিটার দূরে পার্ক করতে হয়েছিল । এর ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ হয়ে ওঠে ৷
দমকল বাহিনীর আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ছোট দরজা এবং সরু সেতুর কারণে লোকজনের পালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল । ক্লাবের মালিক, সৌরভ লুথরা, গৌরব লুথরা এবং অনুষ্ঠান আয়োজকদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে । একজন ঊর্ধ্বতন আধিকারিক জানিয়েছেন, তিনজন ঊর্ধ্বতন সরকারি আধিকারিক - সিদ্ধি তুষার হারলঙ্কার, যিনি তখন পঞ্চায়েতের পরিচালক ছিলেন, গোয়া রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তৎকালীন সদস্য সচিব ডঃ শামিলা মন্টেইরো এবং গ্রাম পঞ্চায়েত আরপোরা-নাগোয়ার তৎকালীন সচিব রঘুবীর বাগকর - কে 2023 সালে নাইটক্লাবটি চালু করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার জন্য বরখাস্ত করা হয়েছিল ৷
সরকার দক্ষিণ গোয়ার কালেক্টর, ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেসের ডেপুটি ডিরেক্টর এবং ফরেনসিক ল্যাবরেটরির ডিরেক্টরকে নিয়ে একটি তদন্ত প্যানেলও গঠন করেছে । এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে ।
রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তহবিল থেকে নিহতদের নিকটতম আত্মীয়দের পাঁচ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য 50,000 টাকা অনুদান দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
রাজ্য পুলিশ প্রাথমিকভাবে বলেছিল যে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কারণে আগুন লেগেছে ৷ তবে কিছু প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেছেন যে, ক্লাবের প্রথম তলায় আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল যেখানে পর্যটকরা নাচছিলেন ।
আগুন থেকে বেঁচে যাওয়া দিল্লির পর্যটক রিয়া দাবি জানান যে, নৃত্যশিল্পীরা যখন পরিবেশনা করছিলেন তখন চারদিকে আতশবাজি ফাটছিল ৷ যা থেকে আগুন লাগতে পারে । তারপর একটি পদপিষ্ট পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল ৷
ঘটনায় আরপোরা-নাগোয়া পঞ্চায়েতের প্রধান রোশন রেডকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ৷ প্রধান বলেছেন, "ক্লাবের দুই মালিকের মধ্যে বিরোধ ছিল এবং তারা পঞ্চায়েতে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন । আমরা জায়গাটি পরিদর্শন করে দেখেছি যে তাদের ক্লাবটি নির্মাণের অনুমতি ছিল না । পঞ্চায়েত একটি ভাঙার নোটিশ জারি করলেও, পঞ্চায়েত অধিদফতরের আধিকারিকরা স্থগিত করেছিলেন ৷" গোয়ার বিজেপি বিধায়ক মাইকেল লোবো দাবি করেছেন যে, স্থানীয় পঞ্চায়েত কোনও নথিপত্র ছাড়াই নাইটক্লাবের লাইসেন্স জারি করেছিল ।