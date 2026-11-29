সংরক্ষণ বিল নিয়ে তৎপর চন্দ্রবাবু ! অন্ধ্রের সব এনডিএ সাংসদকে সন্ধ্যার মধ্যে দিল্লিতে পৌঁছনোর নির্দেশ
CM Naidu directs all NDA MPs: সংসদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম চলাকালীন জোটের কোনও সাংসদ যাতে অনুপস্থিত না থাকেন, সে বিষয়েও সতর্ক করেছেন তিনি ।
By ANI
Published : November 29, 2026 at 6:08 PM IST
অমরাবতী, 29 নভেম্বর: সংসদে ডিলিমিটেশন এবং মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার আগে দলের সাংসদদের নিয়ে তৎপর হলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নায়ডু । রবিবার টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি), জনসেনা এবং বিজেপির সাংসদদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি ।
এনডিএ জোটের অন্ধ্রপ্রদেশের সমস্ত লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদকে রবিবার সন্ধের মধ্যেই দিল্লিতে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । সংসদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম চলাকালীন জোটের কোনও সাংসদ যাতে অনুপস্থিত না থাকেন, সে বিষয়েও সতর্ক করেছেন তিনি ।
মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, টেলিকনফারেন্সে ডিলিমিটেশন এবং মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন নায়ডু । সাংসদদের পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি । নায়ডুর বক্তব্য, সংসদে এই দুই বিল পেশ হওয়া দেশের জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে মহিলা সংরক্ষণ বিল কার্যকর করার উদ্যোগ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ।
মহিলা ক্ষমতায়নে নতুন অধ্যায়ের আশা
নায়ডুর মতে, মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হলে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে । রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ আরও বাড়বে । তাঁদের ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হবে । এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে প্রত্যেক সাংসদেরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী ।
তিনি বলেন, সংসদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের কথা মাথায় রেখে এনডিএ-র লোকসভা ও রাজ্যসভার প্রত্যেক সাংসদকে রবিবার সন্ধের মধ্যেই দিল্লিতে উপস্থিত থাকতে হবে । জোটের কোনও সাংসদ যেন অনুপস্থিত না থাকেন, তা নিশ্চিত করার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি । অন্ধ্রপ্রদেশের সমস্ত এনডিএ সাংসদকে একযোগে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন নায়ডু ।
দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে আশ্বাস
ডিলিমিটেশন বা নির্বাচনী কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাস প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির স্বার্থের বিষয়টিও তুলে ধরেছেন নায়ডু । তাঁর দাবি, এর আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে আসন পুনর্বিন্যাসের সময় দক্ষিণের রাজ্যগুলির প্রতি যাতে কোনও অবিচার না হয়, তা নিশ্চিত করা হয়েছিল ।
প্রস্তাবিত নতুন ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়াতেও কোনও রাজ্যের ক্ষতি হবে না বলে দাবি করেছেন তিনি । নায়ডুর বক্তব্য, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সব রাজ্যের আসনসংখ্যা 50 শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হবে । ফলে কোনও রাজ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না । সমাজের সব স্তরের মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলির এই আসন বৃদ্ধির প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী ।
বিরোধীদের সমর্থনকেও স্বাগত
নায়ডু জানিয়েছেন, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসছে । অতীতে যে রাজনৈতিক দলগুলি এই বিলগুলির বিরোধিতা করেছিল, তাদের মধ্যেও এখন সমর্থনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি ।
পাশাপাশি, মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে সংসদের আলোচনায় অন্ধ্রপ্রদেশের মহিলা প্রতিনিধিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সাংসদদের নির্দেশ দিয়েছেন নায়ডু । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেওয়া সিদ্ধান্তগুলির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাতে জোটের সাংসদদের একযোগে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ।
নায়ডুর কথায়, ডিলিমিটেশন এবং মহিলা সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হওয়ার সুযোগ সাংসদদের কাছে বিশেষ সম্মানের । রবিবারের এই টেলিকনফারেন্সে অন্ধ্রপ্রদেশের এনডিএ জোটের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদরা অংশগ্রহণ করেন ।