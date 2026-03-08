রড হাতে হস্টেলে নবম শ্রেণির ছাত্রের তাণ্ডব, মৃত 1; আহত 7
ওয়ার্ডেন ও সহপাঠীদের মারধর করে পালাল নবমের পড়ুয়া ৷ রডের ঘায়ে মৃত্যু হয়েছে এক সহপাঠীর ৷ ছাত্রের আক্রমণে আহত হয়েছে ওয়ার্ডেন-সহ 7 ছাত্র ৷
Published : March 8, 2026 at 12:44 PM IST
বল্লারি (কর্ণাটক), 8 মার্চ: খাবার খাওয়ার পর আচমকা চিৎকার ৷ শনিবার গভীর রাতে কর্ণাটকের বল্লারি জেলার একটি হস্টেলে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ৷ রাতের খাবার খেয়ে সকল ছাত্ররা নিজ নিজ রুমে তখন শুয়ে পড়েছিল ৷ হঠাৎই চিৎকার শোনা যায় ৷ এক নবম শ্রেণির ছাত্র অর্তকিতে লোহার রড দিয়ে হামলা চালায় তার সহপাঠীদের উপরে ৷ হস্টেলের ওয়ার্ডেন বাধা দিতে গেলে তিনিও গুরুতর জখম হন ৷ হামলার জেরে অন্যদিকে, মৃত্যু হয় এক ছাত্রের ৷ আক্রমণকারী ছাত্রের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷
নাবালকের আক্রমণে 7 জন আহত হয়ে বর্তমানে বল্লারি বিআইএমএস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । বল্লারির আইজিপি পি এস হর্ষ বলেন, "রাত সাড়ে 11টা নাগাদ মৃত ছেলেটির বাবা লক্ষ্মীকান্ত পুলিশে ফোন করে বিষয়টি জানান । অভিযোগ, তাঁরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছন, দেখেন মৃত ছাত্রের দেহ ঘটনাস্থলে পড়ে রয়েছে ৷ পরে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ৷
জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম হেমন্ত ৷ সে অন্ধ্রপ্রদেশের আদাভানি জেলার বাসিন্দা । অভিযুক্তের পরিচয় এখন গোপন রাখা হয়েছে ৷ ছেলেটির বাবা বল্লারির ব্রুসপেট থানায় একটি খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
ছেলেটির বাবা জানিয়েছেন, তাঁদের ছেলেকে খুন করা হয়েছে । তাঁকে হস্টেল থেকে ফোন করে জানানো হয় ছেলের মৃত্যু হয়েছে ৷ কর্মসূত্রে লক্ষ্মীকান্ত বল্লারিতেই থাকেন ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হস্টেল কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ আক্রমণকারী এবং মৃত উভয়ই নাবালক । ছাত্ররা যখন হস্টেলে ঘুমাচ্ছিল তখনই অভিযুক্ত এক এক করে সহপাঠীদের আক্রমণ করে । এই ঘটনায় একজন মারা গিয়েছে ও ওয়ার্ডেন-সহ 7 জন ছাত্র আহত হয়েছে । আক্রমণের পর অভিযুক্ত ছাত্র ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় । কেন সে এমনটা ঘটাল তার কারণ জানা যায়নি । এসপি সুমন ডি পান্নেকারও আহতদের সঙ্গে কথা বলার জন্য হাসপাতালে যান । অভিযুক্তের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি ৷