তেলাঙ্গানায় প্রিন্সিপালকে 27 বার কোপ দশম শ্রেণির ছাত্রের

তেলাঙ্গানায় প্রিন্সিপালকে 27 বার কোপ দশম শ্রেণির ছাত্রের
রূপা রেড্ডি নালগোন্ডা জেলার কোন্ডামাল্লেপল্লীর জেবি কলোনিতে নাগার্জুন পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
Published : August 20, 2026 at 7:55 PM IST
নালগোন্ডা, 20 অগস্ট: স্কুলের মহিলা প্রিন্সিপালকে কুপিয়ে খুন করল দশম শ্রেণির এক ছাত্র ৷ পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, 11 তারিখ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে ৷ দুই নাবালক এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলেও দাবি পুলিশের।
জানা গিয়েছে, রূপা রেড্ডি নালগোন্ডা জেলার কোন্ডামাল্লেপল্লীর জেবি কলোনিতে নাগার্জুন পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর স্বামী রাজেন্দর রেড্ডির সঙ্গে জেবি কলোনিতেই থাকতেন তিনি। হায়দরাবাদে রূপা রেড্ডির পরিবার থাকে ৷ ছেলে অভিনব রেড্ডি সেখানেই ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করছেন। যার জেরে পরিবারের সদস্যরা প্রায়শই হায়দরাবাদে যাতায়াত করতেন।
গত শনিবার থেকে টানা তিন দিনের ছুটি থাকায় রূপা রেড্ডি স্বামীর সঙ্গে হায়দরাবাদ গিয়েছিলেন। স্বামীর সেখানে কাজ থাকায় তিনি 11 অগস্ট সকালে একাই কোন্ডামাল্লেপল্লীতে ফিরে আসেন। ওই রাতেই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে বলে খবর। নালগোন্ডার পুলিশ সুপার শরৎচন্দ্র পাওয়ার জানান, অপরাধে জড়িত দুই ছাত্র ডাকাতির উদ্দেশে প্রিন্সিপালের বাড়িতে গিয়েছিল ৷ স্কুলের ফি-সংগ্রহের সময় হওয়ায় তাঁর বাড়িতে নগদ টাকা থাকতে পারে—এই ধারণা থেকে তারা পাঁচ দিন আগেই ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু প্রিন্সিপাল যখন ছাত্রকে চিনতে পারেন, তখনই সঙ্গে থাকা ছুরি দিয়ে তাঁকে 27 বার কোপ মারে ৷ নৃশংসভাবে হত্যা করে বাড়ি থেকে টাকা ও মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়ে যায় দুই ছাত্র।
রূপা রেড্ডি হত্যা মামলার তদন্তে পাঁচটি বিশেষ দল গঠন করা হয় ৷ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালায় পুলিশ ৷ পুরনো অপরাধী বা মানসিক বিকারগ্রস্ত কেউ জড়িত কি না, তাও খতিয়ে দেখে। এলাকার প্রায় 70টি সিসিটিভি ক্যামেরা পরীক্ষা করা হয় ৷ সেই সূত্র ধরেই অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়। খুনের জেরে স্কুলে চার দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। স্কুল খোলার পর অনুপস্থিত থাকা 13 জন ছাত্রের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়। তাদের মধ্যে দশম শ্রেণির পাঁচ ছাত্র ছিল।
জানা যায়, তাদের মধ্যে দু'জন গত দুই-তিন দিন ধরে প্রচুর টাকা খরচ করছে ৷ চূড়ান্ত আমোদ-প্রমোদেও লিপ্ত ছিল বলে খবর। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। অভিযুক্তদের একজনের কাছ থেকে 1.54 লক্ষ টাকা নগদ এবং একটি আইফোন উদ্ধার করা হয়। নোটগুলিতে রক্তের দাগ দেখে সেগুলি ল্যাবে পাঠানো হয় ৷ এরপরই পুলিশ নিশ্চিত হয় তা মানুষের রক্ত।
অভিযুক্তদের একজন ওই স্কুলেরই ছাত্রাবাসে থাকত বলে জানা গিয়েছে। এর আগে তার ব্যাগে কিছু টাকা ও একটি মোবাইল ফোন পাওয়া যাওয়ায় রূপা রেড্ডি ও শিক্ষকরা তাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন ৷ তাকে আবাসিক ছাত্র হিসাবে রাখা হবে না-বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ এই ঘটনার জেরে অধ্যক্ষের প্রতি তার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় ৷ অভিযুক্তের মদ্যপানের অভ্যাসও ছিল ৷ টাকার জন্য এই দু'জনই পাঁচ দিন আগেই রূপা রেড্ডির বাড়িতে ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিল। ডাকাতি কখন করা হবে, তা নিয়েও পরিকল্পনা করে ৷
নালগোন্ডার পুলিশ সুপার শরৎচন্দ্র পাওয়ার বলেন, "এই মাসের 11 তারিখে স্কুল থেকে ফেরার পর অভিযুক্ত দু'জন একসঙ্গে প্রিন্সিপালের বাড়িতে যায়। তাদের মধ্যে একজন মুখোশ পরে দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে। ভেতরে ঢোকার সময় তার মুখোশটি খুলে পড়ে যাওয়ায়; প্রিন্সিপাল তাকে চিনতে পেরেছিলেন ৷ তাই সে তাঁকে হত্যা করে। যেহেতু অভিযুক্তরা নাবালক, তাই আমরা তাদের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের কাছে পাঠাব।"