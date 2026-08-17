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কোর্ট ক্লার্কের নিয়োগপত্রে দুর্নীতির নয়া অভিযোগ, সরব CJP প্রধান অভিজিৎ দীপকে

ছাত্রদের অভিযোগ, টাইপিং পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সরবরাহ করা কম্পিউটারগুলি নিম্নমানের ছিল।

Abhijeet Dipke Allegations HC Clerk
দুর্নীতির নয়া অভিযোগ CJP প্রধান অভিজিৎ দীপকের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 6:05 PM IST

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ছত্রপতি সম্ভাজিনগর, 17 অগস্ট: কোর্ট ক্লার্কের নিয়োগপত্রে দুর্নীতির অভিযোগ। ককরোচ জনতা পার্টির প্রধান অভিজিৎ দীপকে এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রবিবার ভারতের একটি রাজ্যে ক্লার্ক পদের পরীক্ষা চলার সময় প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

শহরের সুরানা নগরের পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রধান অভিজিৎ দীপকে জানান, পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রধানের পাশে থাকা দলটি ছাত্রদের পক্ষে ছিল। এই সময়, যেহেতু এটি একটি কোর্ট পরীক্ষা ছিল, তাই তাদের বলা হয় যে, তাদের উপর কোনও নিরঙ্কুশ অধিকার নেই। তাঁর কথায়, "যা উত্তর দেওয়া হবে, আমরা তা লিখিত আকারে চাই ৷ এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে, আমরা আরও দাবি করছি যে উত্তরগুলি যেন লিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়।"

রাজ্যের 13000 ছাত্র এদিন হাইকোর্টের ক্লার্ক পদের জন্য টাইপিং পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার সময় রাজ্যের বেশিরভাগ কেন্দ্রে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়েছে। ছাত্রদের অভিযোগ, টাইপিং পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সরবরাহ করা কম্পিউটারগুলি নিম্নমানের ছিল। নতুন স্ক্রিনগুলির আকার বড় হতো, সেগুলির স্ক্রিনের রঙও বদলে যেত, এবং কিবোর্ডে একটি অক্ষর চাপলে আরেকটি অক্ষর চলে আসত। তাই অভিযোগ উঠেছিল যে, ওয়েইস মার্কে পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছে, যার ফলে সব ছাত্রছাত্রী ফেল করছিল।

Abhijeet Dipke Allegations HC Clerk
কোর্ট ক্লার্কের নিয়োগপত্রে দুর্নীতি (ইটিভি ভারত)

শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে পরীক্ষা বাতিল করা হোক, এই দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা দুপুর একটা থেকে আন্দোলন শুরু করে দিত। আন্দোলনের সময় সন্ধ্যায় হাজারী লাওয়ালিতেও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেন আলোচনা করেন অভিজিৎ দীপকে। সেই সময় বলা হয়েছিল যে, অনেক ছাত্রছাত্রী তাদের মোবাইল নম্বরের প্রশ্নপত্র লিখিত আকারে পেয়েছে।

তাই এই প্রশ্নপত্রটি কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠে। তিনি যখন পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা প্রশাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তখন আমাদের সেই সময়ে বা পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনও অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই। তাঁর কথায়, "আমরা শুধু ছাত্রদের মতামত সুপ্রিম কোর্টে পাঠাব এবং তার পরে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা পরীক্ষা শেষ করার বিষয়টিও বিবেচনা করব। যে আশ্বাসই দেওয়া হোক না কেন, তা লিখিত আকারে গ্রহণ করা উচিত; পরীক্ষা বা পরীক্ষার বিষয়ে আমি কার কথা বিবেচনা করব, এমন প্রশ্ন উঠবে।"

সুতরাং, ছাত্ররা যা বলছে তা লিখিত আকারে রেখে বা তাতে সবকিছু উল্লেখ করে তাদের কী ধরনের ন্যায়বিচার দেওয়া হবে, এমন দাবি উঠেছে যে অভিজিৎ দীপকে। এবং এই সময়ে পুলিশকে সহযোগিতা করার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

TAGGED:

BOMBAY HC CLERK ABHIJEET DIPKE
CJP CHIEF ABHIJEET DIPKE
অভিজিৎ দীপকে
কোর্ট ক্লার্কের নিয়োগ দুর্নীতি
ABHIJEET DIPKE ALLEGATIONS HC CLERK

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