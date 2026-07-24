পুলিশি 'অত্যাচার'-এর ছবি-ভিডিয়ো পেতে ওয়েবসাইট চালু করতে চলেছে সিজেপি

পুলিশি 'অত্যাচার'-এর ছবি-ভিডিয়ো পেতে ওয়েবসাইট চালু করতে চলেছে সিজেপি
শুক্রবার ওয়েবসাইট চালু করার কথা জানিয়েছেন সিজেপির মুখপাত্র সৌরভ দাস ৷ তিনি বিক্ষোভকারীদের আহ্বান জানিয়েছেন ছবি-ভিডিয়ো তাঁদের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য ৷
By PTI
Published : July 24, 2026 at 8:09 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 জুলাই: 'সংসদ চলো' অভিযানের সময় গত 20 জুলাই পুলিশের বিরুদ্ধে ছাত্রদের উপর দমন-পীড়নের অভিযোগ ওঠে ৷ এই ঘটনায় জড়িত অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের শনাক্ত করতে চায় ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৷ তাই তারা একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে চলেছে ৷ যে ওয়েবসাইট তৈরি করার লক্ষ্য বিক্ষোভকারীদের কাছ থেকে ছবি ও ভিডিয়ো সংগ্রহ করা ৷
শুক্রবার সিজেপি-র তরফে এই ঘোষণা করা হয়েছে । তারা জানিয়েছে, ওই পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের দাবি জানাবে তারা এবং আদালতের দ্বারস্থ হবে । এদিন নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে সিজেপি-র মুখপাত্র সৌরভ দাস অভিযোগ করেন, পুলিশি অভিযানের সময় পুলিশ কর্মীরা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালান এবং মহিলা বিক্ষোভকারীদের শ্লীলতাহানি করেন ।
সৌরভ দাস বলেন, ‘‘আমরা আগেই ঘোষণা করেছি, যেসব পুলিশকর্মী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছেন, তাঁদের আহত করেছেন এবং তরুণীদের শ্লীলতাহানি করেছেন, সেই সব পুলিশ কর্মীদের প্রত্যেককে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে । আমরা চুপ করে থাকব না । আমরা সবকিছু মনে রাখব৷’’ তিনি বিক্ষোভকারীদের কাছে আহ্বান জানান, দমন-পীড়নের ঘটনায় জড়িত বলে সন্দেহভাজন পুলিশ সদস্যদের ছবি ও ভিডিয়ো যেন বিক্ষোভকারীরা সিজেপি-র ওয়েবসাইটে আপলোড করেন ।
সৌরভ দাস বলেন, ‘‘আমরা একটি ওয়েবসাইট চালু করছি এবং সকল বিক্ষোভকারীকে অনুরোধ করছি, তাঁদের ওপর হামলাকারী পুলিশ কর্মকর্তাদের কোনও ভিডিয়ো বা ছবি থাকলে, তা যেন তাঁরা সেখানে আপলোড করেন । সিজেপি টিম সেই তথ্য-প্রমাণ যাচাই-বাছাই করবে এবং প্রতিটি পুলিশ কর্মীদের শনাক্ত করবে । তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা উচিত ৷’’ তিনি জানান, শনাক্ত হওয়া কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশ যদি এফআইআর দায়ের না করে, তবে তাঁদের দল আদালতের দ্বারস্থ হবে ।
সৌরভ দাস আরও বলেন, ‘‘সারা ভারত থেকে আইনজীবীরা আমাদের সহায়তা করছেন । আমরা আদালতের এমন নির্দেশ আদায় করব, যার মাধ্যমে পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে । উপযুক্ত সময়ে আমরা নিশ্চিত করব যেন তাঁরা সবাই জেলে যান । এটাই আমাদের প্রতিশ্রুতি ৷’’
এর পাশাপাশি আরেকটি উদ্যোগ হিসেবে, রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সাকেত গোখলে শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীদের কাছে 20 জুলাইয়ের পুলিশি পদক্ষেপ-সংক্রান্ত ছবি, ভিডিয়ো এবং অন্যান্য প্রমাণ জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন । সাকেত গোখলে জানান, দমন-পীড়নের ঘটনায় জড়িত বলে অভিযোগ ওঠা পুলিশ সদস্যদের শনাক্ত করতে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে ওই নথিপত্র বা তথ্য-প্রমাণ খতিয়ে দেখা হবে ।
উল্লেখ্য, শুক্রবার সিজেপি-র মুখপাত্র সৌরভ দাস ও আশুতোষ রানকা নয়াদিল্লির ভিঠালভাই প্যাটেল হাউসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । দুই ঘণ্টা স্থায়ী এই বৈঠকে সিজেপি প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে অনড় ছিলেন ৷ পাশাপাশি 20 জুলাই পুলিশি অত্যাচারের যে অভিযোগ উঠেছে, সেই নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবিও জানান ।
তাছাড়া সিজেপির তরফে নিটের প্রশ্নফাঁসের জেরে যে সব পড়ুয়ারা নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছেন, তাঁদের পরিবার পিছু 21 কোটি টাকা করে সাহায্য দেওয়ারও দাবি জানানো হয়েছে ৷ এদিন প্রায় দু’ঘণ্টা সরকার ও সিজেপির মধ্যে বৈঠক হয় ৷ সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও প্রধানমন্ত্রীর দফতরের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং উপস্থিত ছিলেন ৷ আগামিকাল, শনিবার আবার সরকার ও সিজেপির মধ্যে বৈঠক হবে ৷
প্রসঙ্গত, নিটের প্রশ্নফাঁস এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে সিজেপি-র আয়োজনে 20 জুলাই ‘সংসদ চলো’ অভিযান হয় ৷ অভিযোগ, দিল্লি পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ করে তা আটকে দেয়। এই দমন-পীড়নের সময় পেলেট গান ব্যবহারের যে অভিযোগ উঠেছে, তা পরবর্তীতে একটি বড় রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে । তবে দিল্লি পুলিশ পেলেট গান ব্যবহারের কথা অস্বীকার করেছে এবং দাবি করেছে যে, বিক্ষোভকারীরা নিরাপত্তা বেষ্টনী ভাঙার চেষ্টা করলেই কেবল বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল ।