অক্সফোর্ডের লেকচারে অংশ নিতে বাধা ! দিল্লি বিমানবন্দরে আটক সিজেপির সৌরভ
Indian Government has Flagged Sourav Das’s Passport: সিজেপি মুখপাত্রের পাসপোর্ট 'ফ্ল্যাগ' করার অভিযোগ ৷ নরেন্দ্র মোদির সরকার 'ভিতু', নিশানা সৌরভের ৷
Published : November 24, 2026 at 3:27 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 নভেম্বর: এবার ককরোচ জনতা পার্টির সহ-প্রতিষ্ঠাতা তথা দলের মুখপাত্র সৌরভ দাসকে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকানোর অভিযোগ ৷ সৌরভ অভিযোগ করেছেন লন্ডন যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন চেকের জন্য পৌঁছালে, তাঁকে আটকে দেওয়া হয় ৷ ভারত সরকারের তরফে তাঁর পাসপোর্ট 'ফ্ল্যাগড' করা হয়েছে বলে জানান সিজেপি মুখপাত্র ৷ ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারকে 'ভীত' বলে নিশানা করেছেন তিনি ৷
উল্লেখ্য, লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের তরফে সৌরভ দাসকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ৷ সিজেপি-র আন্দোলন, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি-সহ বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করার জন্য সৌরভকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অক্সফোর্ডের ভারতীয় পড়ুয়ারা ৷ সৌরভ অভিযোগ করেছেন, তিনি বিদেশে গিয়ে যাতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনীতি তথা সার্বিক পরিস্থিত নিয়ে কথা বলতে না-পারেন, সত্যিটা তুলে ধরতে না পারেন সেই কারণেই তাঁর দেশের বাইরে যাওয়া আটকে দিয়েছে ভারত সরকার ৷
সৌরভ তাঁর ইনস্টাগ্রামের 'সেভেন_শটস_' অ্যাকাউন্টের পোস্টে বলেছেন, "আমি এই মুহূর্তে দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রয়েছি ৷ লন্ডনের বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিলাম ৷ সেখানকার ছাত্র সংসদের তরফে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, একটি প্যানেল ডিসকাশনে লেকচার দেওয়ার জন্য ৷ কিন্তু, আমাকে ইমিগ্রেশনে আটকে দেওয়া হয় ৷ আমাকে লন্ডন যেতে দেওয়া হল না ৷ কারণ, এই 'ভীত' সরকার এতটাই ভয় পেয়েছে যে আমার পাসপোর্ট ফ্ল্যাগ করে দিয়েছে ৷ ৷"
এরপরেই সৌরভ প্রশ্ন তুলেছেন, "সরকারের এত ভয় কেন ? দেশের একজন শিক্ষিত যুবক বিদেশে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে বৌদ্ধিক আলোচনা করবেন, তাতে সমস্যা কী ?"
ব্যঙ্গের সুরে সিজেপি মুখপাত্র বলেন, "জীবনে খুব খারাপ করলাম আমি ! যদি আমি নীরব মোদি হতে পারতাম, বিজয় মালিয়া হতাম ! যদি আমি ব্যাঙ্ক থেকেক হাজার কোটি টাকা লুট করে নিতাম, তাহলে এই সরকার আমাকে বিদেশে যেতে দিত ৷ আমি বিজয় মালিয়া হলে, অরুণ জেটলির সঙ্গে 3-4 ঘণ্টার প্রাইভেট মিটিং করতাম, তারপরেই লন্ডনের জন্য রওনা দিয়ে দিতাম ! কিন্তু, এমন গুণ আমার মধ্যে নেই । আমাদের যুবসমাজের মধ্যে এই গুণটা নেই যে লুট করতে হবে লোককে ভয় দেখাতে হবে । কেটে দাও-মেরে দাও, গুন্ডাগিরি করো, পলাতক হয়ে যাও- এসবে আমি বিশ্বাস করি না । এসব করলে আমায় বিদেশে যেতে দেওয়া হত ৷ এইগুলো আমাদের মধ্যে নেই বলেই দেশের বাইরে যাওয়া থেকে আমাদের আটকে দেওয়া হয় ৷"
অক্সফোর্ডের আমন্ত্রণ ও সেখানকার কর্মসূচি নিয়ে সৌরভ দাস বলেন, "এত বড় একটা সম্মানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৷ সেখানকার ভারতীয় পড়ুয়ারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ৷ তাঁরা আয়োজন করেছেন ৷ পড়ুয়ারা আমাদের এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন ৷ তাঁরা বলছেন, 'আমাদের দেশে যুবসমাজের এত বড় একটা আন্দোলন চলছে ৷ আমরা জানতে চাই দেশে কী হচ্ছে ৷' সেই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাকে ডাকা হয়েছিল ৷ কিন্তু, এই সরকার বিজ্ঞান-বিরোধী, শিক্ষা নিয়ে এদের কোনও আগ্রহ নেই ৷ 'স্কুল ঠিক করো' কর্মসূচি এই বিষয়টির জ্বলন্ত উদাহরণ ৷ আজও পড়ুয়ারা বেহাল স্কুলে পড়াশোনা করছে ৷"
ভারত সরকারকে 'ভিতু' বলে নিশানা করেছেন সৌরভ দাস ৷ তিনি বলেন, "এমনটাই হবে, আমাদের এই সরকার 'ভিতু' ৷ এরা ককরোচ আন্দোলনের এতটাই বিরোধী যে, পাসপোর্ট যা নাগরিকত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ, সেখানে পর্যন্ত আঘাত করতে ছাড়ছে না ৷"
তবে সৌরভ দাস এও জানিয়েছেন, এসব করে কোনও লাভ হবে না ৷ সরকারের এইসব তুচ্ছ কাজকর্মে তাঁদের মনোবল ভাঙবে না ৷ বরং আরও বাড়বে ৷ এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল নিয়েও নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করেন সিজেপির মুখপাত্র ৷ তিনি বলেন, "এই সরকার এতটাই ভিতু ও বেহাল অবস্থায় আছে যে, নিজেদের মন্ত্রিসভাকে রদবদল করতে পারছেন না ৷ মন্ত্রীরা কেউ ইস্তফা দিতে রাজি নন ৷ এমনই বেহল অবস্থা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর ! স্বাভাবিকভাবেই যুবসমাজকে ভয় পাবেন ওঁরা ৷"