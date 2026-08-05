তরুণদের শান্ত করতে বাহিনীকে সংযম দেখাতে হবে, সিজেপি বিক্ষোভ মামলায় 'সুপ্রিম' মন্তব্য

তরুণদের শান্ত করতে বাহিনীকে সংযম দেখাতে হবে, সিজেপি বিক্ষোভ মামলায় 'সুপ্রিম' মন্তব্য
ককরোচ পার্টি বিরুদ্ধে হিংসায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়ে দায়ের করা হয় মামলা ৷ সেই মামলাতেই মন্তব্য প্রধান বিচারপতি ৷
Published : August 5, 2026 at 2:12 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 অগস্ট: বিক্ষোভের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে বাহিনীকে সংযত আচরণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার আদালত বলেছে, কিছু পথভ্রষ্ট ব্যক্তি যদি পাথরও ছোড়ে, তবুও তরুণদের শান্ত করা এবং তাদের বোঝানো প্রয়োজন। 20 জুলাই 'সংসদ চলো অভিযান'-এর আয়োজকদের (ককরোচ পার্টি) বিরুদ্ধে হিংসায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়ে দায়ের করা হয় মামলা ৷ সেই মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত এমনই মন্তব্য করেছে। প্রধান বিচারপতি বলেন, "তবে বিষয়টি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিচক্ষণতার উপরই ছেড়ে দেওয়া যাক। এ ধরনের পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দিতে হয়, তা আপনার বা আমাদের চেয়ে তারাই ভালো জানে ৷"
বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহন-কের বেঞ্চ বায়ুসেনার এক অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকের দায়ের করা এই আবেদনের সঙ্গে একই ধরনের আরও একটি মামলার সঙ্গে যুক্ত করে শুনানি করে। আবেদনকারী মণীশ কুমার সোলাঙ্কির পক্ষে আইনজীবী রিজওয়ান আহমেদ বলেন, "15 দিন কেটে গিয়েছে, আয়োজকদের দায়বদ্ধতার কী হবে ? তারা এক চ্যানেল থেকে অন্য চ্যানেলে গিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য করছেন এবং পরিস্থিতি শান্ত করার কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না তাদের তরফে।"
রাজস্থানের সাম্প্রতিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে আইনজীবী যুক্তি দেন যে, বিক্ষোভকারীদের দাবি মানতে গিয়ে সরকারের অতিরিক্ত নমনীয় হওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, "একজন তরুণের মৃত্যু হয়েছে ৷ রাজধানীর ক্ষেত্রে সরকার যদি অতিরিক্ত নমনীয়তা দেখায়, তবে তা কি রাজস্থানের মতো নজির হয়ে দাঁড়াবে না ? সেখানেও কি সরকার শিক্ষার্থীদের দাবি মানতে গিয়ে নমনীয় হবে ? লখনউয়ের ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থীদের কোনও দাবি থাকলে তাঁরা যদি বাসে পাথর ছুড়তে শুরু করে, তবে কি উত্তরপ্রদেশের সরকারও একইভাবে নমনীয় হবে ?"
তাঁর এই বক্তব্যের জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, "কিছু পথভ্রষ্ট ব্যক্তি পাথর ছুড়লেও তরুণদের শান্ত করা এবং তাদের সঠিক পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন।" প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, "তাঁদের পরামর্শ ও কাউন্সেলিং প্রয়োজন। শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনও আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ পরিস্থিতিকে সামাজিকভাবে আরও উত্তপ্ত করে তুলতে পারে এবং আরও হিংসাত্মক পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে। এগুলো এড়ানো উচিত।"
আইনজীবী যুক্তি দেন, সরকার হয়তো কোনও ভুল পদক্ষেপ নিয়েছিল বলে পাথর ছোড়ার ঘটনায় জড়িতদের কোনও বিচার ছাড়াই পার পেয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, "এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক এক নজির। তিন বছর আগে কৃষকরা সিঙ্ঘু সীমান্তে ছিলেন। আগামীদিনে 'জেনারেশন আলফা', 'বিটা' বা 'ডেল্টা'র (নতুন প্রজন্মের) প্রতিনিধিরা আসবে।" আইনজীবীর দাবি, "সংসদ হলো "গণতন্ত্রের মন্দির। যদি 500 জন লোক সেই চত্বরে ঢুকে পড়ে, কে জানে তাদের কাছে দেশি বন্দুক ছিল কি না ? যদি তারা গুলি চালাত, তবে কী হতো ? তারা কোনও জাতীয় সড়ক বা রেললাইন ধরে মিছিল করছিল না; তারা গণতন্ত্রের মন্দিরের দিকেই মিছিল নিয়ে যাচ্ছিল। এক্ষেত্রে প্রত্যেককেই জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে ৷" প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, "শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ নিশ্চিত করার পাশাপাশি কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে সংযম প্রদর্শনের উপরই জোর দেওয়া উচিত।"
প্রধান বিচারপতি সূর্ষ কান্ত বলেন, "শান্তিপূর্ণ মিছিলকে উৎসাহিত করাই গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনও ঘটনা ঘটে, তবে পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়, তা নিশ্চিত করতে পুলিশকেও অত্যন্ত সংযত আচরণ করতে হবে। যেখানেই এমন ঘটনা ঘটুক না কেন, আমাদের তা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে ৷ আমাদের সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে এই তরুণরা হিংসার ঘটনায় জড়িয়ে না পড়ে। তাদের বোঝানো এবং শান্ত করাই উচিত। সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হলো কথা শোনা—তাদের কথা শুনুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন, কেন তারা এমন চিৎকার-চেঁচামেচি করছে।"
আবেদনটিতে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের বিরুদ্ধে যারা আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে, তাদের শনাক্ত করার এবং তাদের দিয়ে সমাজসেবামূলক কাজ করানোর নির্দেশও চাওয়া হয়েছে।