দিল্লিতে আটক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কণ্ঠে 'জাগো দুর্গা-জাগো দশপ্রহরণধারিণী'

দিল্লিতে আটক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কণ্ঠে 'জাগো দুর্গা-জাগো দশপ্রহরণধারিণী'
Delhi Dharna Protest: দিল্লির সাউথ অ্যাভিনিউয়ে ধর্নায় বসেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই মমতা-সহ দোলা সেন ও ডেরেক ও'ব্রায়েনকে আটক করা হয় ৷
Published : October 10, 2026 at 2:28 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 অক্টোবর: মহালয়ার সকাল থেকে সিজেপির আন্দোলন ঘিরে রীতিমতো উত্তপ্ত দিল্লি। এরইমাঝে বেআইনি জমায়েতের অভিযোগে দিল্লিতে আটক রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সামিরুল ইসলাম, প্রতিমা মণ্ডল, ডেরেক ও'ব্রায়েন ও দোলা সেনরা ৷ শনিবার দিল্লির সাউথ অ্যাভিনিউতে বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই তাঁদের আটক করে দিল্লি পুলিশ ৷
পুলিশ প্রথমে মমতাকে ধর্না থেকে উঠে যেতে বলে ৷ মমতা ও তৃণমূলের বাকি সদস্যরা ধর্না থেকে না-উঠলে আটক করা হয়। তাঁদের বাসে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা এখনও জানা যায়নি। এরইমাঝে মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে একটি ভিডিয়ো পোস্ট সামনে আছে ৷ যা সংবাদসংস্থা আইএএনএস পোস্ট করেছে ৷ তাতে দেখা গিয়েছে মহালয়ার দিন মমতা গাইছেন 'জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী' ৷
Delhi: Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee sang Mahishasura Mardini during her protest in the national capital (Source: MTMC) https://t.co/NdlBgQPSl9— IANS (@ians_india) October 10, 2026
প্রিজন ভ্যান থেকে মমতা বলেন, "আমরা যন্তর মন্তরে যেতে চেয়েছিলাম ৷ কিন্তু পুলিশ অনুমতি দেয়নি ৷ তাই দিল্লির সাউথ অ্যাভিনিউয়ে বাড়ির সামনে শান্তিপূর্ণভাবে, ধর্নায় বসেছিলাম ৷ আমরা 'Save India, Save Democracy' লেখা পোস্টার নিয়ে স্লোগান দিচ্ছিলাম ৷ কিন্তু দিল্লি পুলিশ এসে আমাদের আটক করল... জোর করে পুলিশ ভ্যানে তোলা হয়েছে আমাদের ৷ সারা দিল্লি বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে 40 মিনিট ধরে ঘোরানো হচ্ছে আমাদের ৷"
এদিকে, কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন ৷ তিনি লেখেন, "দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশ আটকে দিয়েছে। কোনওরকম প্রতিবাদও করতে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি সাংসদদের নিয়ে বাড়ির সামনেই বসে পড়েছেন।" তারপরেই মমতাকে আটক করা হয় বলে খবর।
Delhi: Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee says, '...We came out of our homes and sat at a bus stand...We raised the slogan ‘Save India, Save Democracy,’ but they detained us..." (Source: Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee/ Facebook) https://t.co/31mIRZW1gj— IANS (@ians_india) October 10, 2026
এরপরই ফের এক্সে পরপর পোস্ট করতে থাকেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ৷ তিনি লেখেন, "দিল্লিতে প্রিজন ভ্যানে তোলা হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ এর তীব্র বিরোধিতা করছি। যদি আটকের পরিকল্পনা থাকে, তাঁর উচ্চতার নেত্রীকে প্রিজন ভ্যানে তোলা উচিত হয়নি। বিকল্প গাড়ির ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল। তাছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধরবেই বা কেন? তিনি কোনও আইন ভাঙেননি।"
Breaking: দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশ আটকে দিয়েছে। কোনোরকম প্রতিবাদও করতে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি সাংসদদের নিয়ে বাড়ির সামনেই বসে পড়েছেন।— Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) October 10, 2026
তিনি আরও লেখেন, "দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন সীমা ছাড়িয়েছে। মুখ বন্ধ। দিল্লিতে গণতন্ত্র হত্যার প্রতিবাদে দিদি। এরপর পুলিশ তাঁকে এবং সাংসদদের গ্রেফতারও করে নিয়ে যায়।"
দিল্লিতে প্রিজন ভ্যানে তোলা হল @MamataOfficial মমতা ব্যানার্জিকে। তীব্র বিরোধিতা করছি। যদি আটকের পরিকল্পনা থাকে, তাঁর উচ্চতার নেত্রীকে প্রিজন ভ্যানে তোলা উচিত হয়নি। বিকল্প গাড়ির ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল। তাছাড়া মমতা ব্যানার্জিকে ধরবেই বা কেন? তিনি কোনো আইন ভাঙেননি। দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন সীমা ছাড়িয়েছে।— Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) October 10, 2026
উল্লেখ্য, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে 'ককরোচ'রা। যদিও বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়া হয়নি দিল্লি পুলিশের তরফে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যন্তর মন্তরে কর্মসূচি করছে 'আরশোলা'রা।