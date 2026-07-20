যন্তরমন্তরের কাছে পড়ুয়াদের ব়্যালিতে লাঠিচার্জ পুলিশের

যন্তরমন্তরের কাছে পড়ুয়াদের ব়্যালিতে লাঠিচার্জ পুলিশের
সোমবার কয়েকশো পড়ুয়া মান্ডি হাউস মেট্রো স্টেশন থেকে স্লোগান দিয়ে যন্তরমন্তরে আন্দোলন স্থলে যাওয়ার সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে দাবি ৷
By PTI
Published : July 20, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : July 20, 2026 at 12:21 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 জুলাই : কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে যন্তরমন্তরে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের উপর লাঠিচার্জ করল পুলিশ ৷ সোমবার কয়েকশো পড়ুয়া মান্ডি হাউস মেট্রো স্টেশন থেকে স্লোগান দিয়ে যন্তরমন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির (CJP) প্রতিবাদস্থলে যাওয়ার সময় পুলিশ মারমুখী হয়ে ওঠে বলে দাবি পড়ুয়াদের ৷ মহিলাসহ কয়েকজন গুরুতর আঘাত পেয়েছেন ৷ যদিও গ্রেফতার বা লাঠিচার্জ করা হয়নি বলে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে দাবি করেছে পুলিশ ৷
সিজেপি-র ‘এক্স’ (X) হ্যান্ডেলে শেয়ার করা ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, ব্যারিকেড টপকাচ্ছেন আম আদমি পার্টির নেতা সঞ্জয় সিং, মণীশ সিসোদিয়া এবং অতিশিকে। যন্তরমন্তরে সমবেত বিক্ষোভকারীরা পার্লামেন্টের দিকে মিছিল করে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতেই মণীশরা এই পদক্ষেপ নেন ৷
CJP Parliament March: Security Forces Use Lathis To Disperse Crowd pic.twitter.com/rHg8pB6IHS— ETV Bharat (@ETVBharatEng) July 20, 2026
সকাল থেকে সময় যত এগিয়েছে, যন্তরমন্তর থেকে শুরু করে রাজধানী দিল্লির বেশিরভাগ অংশে নিরাপত্তা আরও কড়াকড়ি হয় ৷ নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে দিল্লির জনপথ, রাজীব চক, প্যাটেল চক, কেন্দ্রীয় সচিবালয় এবং সেবা তীর্থ মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, যন্তরমন্তর পৌঁছনোর বিভিন্ন রাস্তায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয় ৷
समर्थन में पहुंच चुके हैं,#संसद_मार्च pic.twitter.com/s2LrIL8pci— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 20, 2026
দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, 'সংসদ চলো' কর্মসূচিতে অংশ নিতে প্রায় 8 হাজার বিক্ষোভকারী যন্তরমন্তরে হাজির হয়েছেন ৷ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ইটিভি ভারতের (ETV Bharat) প্রতিনিধিদের তথ্য অনুযায়ী, ব্যারিকেড দিয়ে ঘেরা যন্তরমন্তর এলাকায় বিপুল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং বাইরেও কয়েকশো মানুষ জড়ো হওয়ায় নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হচ্ছে ৷ দিল্লি পুলিশ অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করার পাশাপাশি ব্যারিকেডগুলি ঝালাই করে গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথে যানবাহন তল্লাশির প্রক্রিয়া জোরদার করেছে।
इंकलाब जिंदाबाद 🇮🇳— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 20, 2026
जय भीम जय संविधान। https://t.co/blFH0XFvtA
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