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দিল্লি হিংসার পুনরাবৃত্তি হবে না তো? সংসদ অভিযানের পর আশঙ্কায় সিবাল, সরব কেজরিওয়ালও

লাঠিচার্জের পরেও পিছু হটতে নারাজ পড়ুয়ারা । যন্তরমন্তরে ফের বিক্ষোভ, এফআইআরের তালিকা প্রকাশের দাবি । সরকারের বিরুদ্ধে 'চক্রান্তে আন্দোলন ভাঙার' অভিযোগ সিজেপি-র ।

jantar mantar neet protest
যন্তর মন্তরে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ (ছবি পিটিআই)
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By PTI

Published : July 21, 2026 at 7:55 PM IST

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নয়াদিল্লি, 21 জুলাই: সংসদ অভিমুখে 'চলো সংসদ' মিছিল ঘিরে পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছোড়ার ঘটনার পর মঙ্গলবার আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজধানীর রাজনৈতিক আবহ । আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন রাজ্যসভার নির্দল সাংসদ তথা প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল । তাঁর দাবি, 2020 সালের দিল্লি হিংসার মতোই এ বারও আহত ছাত্রছাত্রীদেরই অভিযুক্ত বানানোর চেষ্টা হতে পারে । একইদিনে আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালও ।

সাংবাদিক বৈঠকে সিবাল বলেন, "দিল্লি হিংসার সময় যাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের অনেককেই পরে এফআইআর-এ অভিযুক্ত করা হয়েছিল । মাসের পর মাস জেলে কাটাতে হয়েছে । আমার আশঙ্কা, এই আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সেই একই কৌশল নেওয়া হতে পারে ।" তাঁর দাবি, আন্দোলনের নামে যদি পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে বেছে বেছে মামলা দায়ের করা হয়, তা হলে সেটি শুধু আইন নয়, গণতন্ত্রের উপরও আঘাত হবে ।

'100 পুলিশ আহত' ! তালিকা প্রকাশের দাবি

সংসদ অভিযানের পর দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, 118 জনেরও বেশি পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন । এই দাবির সত্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন সিবাল । তিনি বলেন, "যাঁরা আহত হয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে, তাঁদের নাম প্রকাশ করা হোক। কখন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, তাঁদের মেডিকো-লিগ্যাল রিপোর্ট কী বলছে, কে তাঁদের আঘাত করেছে- সব তথ্য সামনে আনা উচিত ।"

একই সঙ্গে তিনি আহত ছাত্রছাত্রীদের তালিকাও প্রকাশের দাবি জানান । তাঁর প্রশ্ন, "যে ছাত্রছাত্রীদের হাতে কোনও অস্ত্রই ছিল না, তারা কীভাবে এত পুলিশকর্মীকে আহত করল ?" সিবালের আরও অভিযোগ, আন্দোলনস্থলে পাথর এল কোথা থেকে, ভাঙচুর হওয়া গাড়ির ঘটনাই বা কীভাবে ঘটল ? তারও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ।

নাড্ডাকে কটাক্ষ, 'আলোচনার বদলে লাঠি'

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা দাবি করেছিলেন, আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকেই আলোচনার প্রস্তাব এসেছিল । সেই মন্তব্যের জবাবে সিবালের তীব্র কটাক্ষ, "অনশনরত ছাত্রদের দাবি তো গোটা দেশ জানত । সরকার এত দিন কী করছিল ? আলোচনার বদলে কি লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছোড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ?"

তাঁর মতে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের শিকার পড়ুয়ারাই আবার পুলিশি লাঠির শিকার হয়েছেন । যে সরকার নিজের ছাত্রদের কথা শুনতে চায় না, সেই সরকারের নৈতিক অধিকার নিয়েই প্রশ্ন উঠছে ।

পুলিশি দমনেই আরও জোরদার আন্দোলন

সোমবারের সংঘর্ষের পর মঙ্গলবারও যন্তরমন্তরে ভিড় করেন শত শত ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষ । তাঁদের একটাই বার্তা- লাঠিচার্জ আন্দোলন থামাতে পারেনি, বরং আরও শক্তিশালী করেছে । দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সাক্ষী চন্দ বলেন, "গতকালের পুলিশি বর্বরতা আমাদের ভয় দেখাতে পারেনি । এত মানুষের ত্যাগে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছে । তাই এখন পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই নেই ।"

একই সুর শোনা যায় তাঁর মায়ের গলাতেও । "এটা শুধু আমাদের সন্তানদের নয়, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যতের লড়াই । তাই অভিভাবকদেরও পাশে দাঁড়ানো উচিত " বলেন তিনি ।

দিনভর যন্তরমন্তরে ধ্বনিত হয় 'ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দো', 'নট অ্যান ইঞ্চ ব্যাক'-এর মতো স্লোগান । বহু পড়ুয়ার দাবি, আন্দোলন এখন আর শুধু প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদ নয়, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির দাবিতে পরিণত হয়েছে ।

মোদিকে নতজানু করেছে ছাত্ররাই: কেজরিওয়াল

মঙ্গলবার বিকেলে যন্তরমন্তরে পৌঁছে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে কেজরিওয়াল বলেন, "শুধু ধর্মেন্দ্র প্রধান নয়, নরেন্দ্র মোদিরও পদত্যাগ করা উচিত । আপনারাই প্রধানমন্ত্রীকে আলোচনায় বসতে বাধ্য করেছেন । ভয় পাবেন না, আপনাদের আইনি লড়াইয়ে আমরা পাশে আছি ।"

তিনি আরও জানান, আটক পড়ুয়াদের আইনি সহায়তা এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য আম আদমি পার্টি একটি বিশেষ হেল্পলাইন চালু করেছে । পাশাপাশি দিল্লি পুলিশের কাছে চিঠি দিয়ে সমস্ত এফআইআর এবং আটক ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশের দাবিও জানিয়েছেন তিনি ।

'আলোচনার নামে সময় নষ্ট করেছে সরকার'

আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের অভিযোগ, সরকার আলোচনার নামে তাঁদের প্রতিনিধিদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রেখে আন্দোলনের নেতৃত্বকে মাঠের বাইরে রাখার চেষ্টা করেছে । তাঁর কথায়, "একদিকে আলোচনা, অন্যদিকে ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ- এটাই ছিল সরকারের পরিকল্পনা ।"

তিনি আরও জানান, অনশনরত সোনম ওয়াংচুক আন্দোলনকারীদের অনুরোধে অনশন ভাঙতে রাজি হলেও সোমবারের পুলিশি অভিযানের পর সেই সিদ্ধান্ত বদলেছেন । চিকিৎসকদের আশঙ্কা, দীর্ঘ অনশনের জেরে তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে পারে ।

পুলিশ বনাম আন্দোলনকারী, দুই পক্ষের দাবি

দিল্লি পুলিশের দাবি, সংসদ অভিযানের সময় 118 জনেরও বেশি পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন এবং প্রায় 70 জন আন্দোলনকারীকে আটক করা হয়েছে । অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ মিছিল আটকাতে অযৌক্তিকভাবে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে ।

লাঠিচার্জের ঘটনার পর আন্দোলন থামার বদলে আরও বিস্তৃত আকার নিয়েছে । রাজনৈতিক চাপ, আইনি লড়াই এবং ছাত্রদের অনড় অবস্থানের জেরে রাজধানীর এই আন্দোলন এখন কেন্দ্রীয় রাজনীতির অন্যতম বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে । এখন দেখার, আগামিদিনে আন্দোলন আর তীব্রতর হয় নাকি আন্দোলনের চাপে সরকার আলোচনায় বসতে বাধ্য হয় ৷

TAGGED:

CJP PROTEST
KAPIL SIBAL
DELHI POLICE LATHICHARGE
যন্তরমন্তরে ছাত্র বিক্ষোভ
JANTAR MANTAR NEET PROTEST

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