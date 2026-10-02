যন্তর-মন্তর থেকে মুম্বই, 'গদ্দার জ্ঞানু মাস্ট গো' আন্দোলনে তপ্ত দেশ; দিল্লিতে আটক 1100
Protest Demanding Resignation of CEC Gyanesh Kumar: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে দিল্লি থেকে মুম্বই- বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে ৷
By PTI
Published : October 2, 2026 at 6:27 PM IST
মুম্বই, 2 অক্টোবর: গান্ধি জয়ন্তীতে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লি থেকে মুম্বই ৷ শুক্রবার শিবাজী পার্কে বিক্ষোভ কর্মসূচি করেছে ককরোচ জনতা পার্টি ৷ যদিও পুলিশ সেখানে বিক্ষোভের অনুমতি দেয়নি ৷ এদিকে রাজধানীর যন্তর মন্তরেও আপ, যুব কংগ্রেস, অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব, বাম নেত্রী বৃন্দা কারাত-সহ অনেকে আন্দোলন করছেন ৷
যন্তর মন্তর ও শিবাজী পার্ক- কোথাওই পুলিশ প্রশাসন জ্ঞানেশ-বিরোধী আন্দোলনের অনুমতি দেয়নি ৷ দিল্লিতে যন্তর মন্তরে যাওয়ার পথে প্রায় 350 জন পড়ুয়াকে আটক করেছে পুলিশ ৷ পাশাপাশি সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব ও আইসা-র যুবনেত্রী নেহা বোরাকে আটক করে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ ৷ তাঁরা যন্তর মন্তর পর্যন্ত পৌঁছতেই পারেননি ৷ সব মিলিয়ে দিল্লিতে 1100 বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে পুলিশ ৷
এদিকে পুলিশের অনুমতির তোয়াক্কা না-করেই মুম্বইয়ে প্রতিবাদ-আন্দোলন করছে সিজেপি ৷ বিক্ষোভস্থলে হাজির বিভিন্নবিশিষ্টরা ৷ সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে সোশাল মিডিয়ায় একটি রিল পোস্ট করেছেন ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে, প্রবীণ অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ বিক্ষোভ স্থলে গিয়ে পৌঁছেছেন এবং তিনি সিজেপি প্রতিষ্ঠাতাকে জড়িয়ে ধরেছেন ৷ পিছনেই দেখা যাচ্ছে তুষার গান্ধিকেও
এদিকে এই বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে শিবাজী পার্ক এলাকা ৷ বিশাল পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি রেল কর্তৃপক্ষও দাদর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বাহিনী মোতায়েন করেছে ৷ যে কোনও রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মহিলা পুলিশ, অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার কর্মীরাও বিভিন্ন জায়গায় প্রহরায় রয়েছেন ৷ সূত্রের খবর, শিবাজী পার্কে ঢোকার গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ পথগুলিতে প্রচুর ব্যারিকেড রাখা আছে ৷ শিবাজী পার্ক এলাকার বাসিন্দারা এই বিক্ষোভের বিরোধিতা করেছেন ৷
এক স্থানীয় বলেন, "এই পরিকল্পিত বিক্ষোভের ফলে আমাদের রোজের জীবনে প্রভাব পড়বে ৷ ওরা জোর করে এসব করছে ৷ আবাসিক এলাকায় এই ধরনের আন্দোলন গ্রহণযোগ্য নয় ৷" পুলিশ জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির উপর কড়া নজরদারি রাখছে ৷ দাদার এলাকায় যাতে যানজট না-হয় সেদিকেও খেয়াল রাখা হচ্ছে ৷ এদিন গান্ধি জয়ন্তীতে দক্ষিণ মুম্বইয়ে মহাত্মা গান্ধির মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন অভিজিৎ দীপকে ৷