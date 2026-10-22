CJP-র সৌরভ ও আশুতোষ-সহ 3 জনকে তলব দিল্লি ক্রাইম ব্রাঞ্চের
CJP Leaders Summoned: জেলমুক্তির পরের দিনই 'আরশোলা'দের তলব ৷ বৃহস্পতিবার দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের রাজৌরি গার্ডেনের অফিসে দুপুর 12টায় তাঁদের হাজিরা দেওয়ার কথা।
Published : October 22, 2026 at 12:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 অক্টোবর: আবার গ্রেফতার ? দিল্লি পুলিশের অপরাধদমন শাখা তলব করল ককরোচ জনতা পার্টির সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কা-সহ তিনজনকে ৷ সৌরভ ও আশুতোষ ছাড়াও CJP নেতা অজিঙ্কা শিন্ডেকেও ডাকা হয়েছে বলে খবর । যন্তরমন্তরে অনুমতি ছাড়া বিক্ষোভ, শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করা এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে বাধা দেওয়ার অভিযোগে তাঁদের তলব করা হয়েছে ৷
শান্তি বজায় রাখা এবং আইন মেনে চলার লিখিত মুচলেকা দেওয়ার পর বুধবারই স্পেশাল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাঁদের জামিন মঞ্জুর করে। আর বৃহস্পতিবার সকালেই ফের পুলিশের তলব।
উল্লেখ্য, SIR-এ ব্যাপক দুর্নীতি এবং নানা বেনিয়মের অভিযোগে দেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে ককরোচ জনতা পার্টি। দিল্লির যন্তরমন্তর এলাকা ছিল তাঁদের আন্দোলনের প্রধান জায়গা। এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রাজধানীর পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কেন্দ্রীয় সরকার যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ-কর্মসূচি পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ।