জেল হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি, দিল্লি হাইকোর্ট থেকে মামলা ফেরালেন সৌরভ-আশুতোষ

জেল হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি, দিল্লি হাইকোর্ট থেকে মামলা ফেরালেন সৌরভ-আশুতোষ
CJP Leaders Withdraw plea: দুই নেতার আইনজীবীকে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি পরামর্শ দেন নিম্ন আদালতে শুনানি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ।
Published : October 21, 2026 at 4:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 অক্টোবর: জেল হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত মামলা প্রত্য়াহার করে নিলেন সিজেপির দুই নেতা সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কা । সোমবার তাঁদের জেল হেফাজতের মেয়াদ আরও দুদিন মানে বুধবার পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছিলেন দিল্লির স্পেশাল এক্সেকিউটিভে ম্যাজিস্ট্রেট । সেই নির্দেশের বিরোধিতা করে দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করেন সিজেপি নেতারা । এবার সেই আবেদন প্রত্যাহার করলেন তাঁরা ।
বুধবার দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি সুব্রহ্মণম প্রসাদ সৌরভ-আশুতোষদের আইনজীবাীকে পরামর্শ দেন তাঁরা যেন নিম্ন আদালতের শুনানি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন । তারপরও যদি তাঁদের ক্ষোভের প্রশমন না হয় তখন তাঁরা আবেদন করতে পারেন । পাশাপাশি বিচারপতি স্পষ্ট জানান, মামলার গতিপ্রকৃতি দেখে তিনি এই মন্তব্য করছেন না ।
আদালত মনে করছে এখানে সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদ লাগু হতে পারে না । ওই ধারায় সংবিধান রিট পিটিশনের ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে কোনও একটি মামলায় নির্দেশ দেওয়ার অধিকার দিয়েছে । কিন্তু বিচারপতি প্রসাদের পর্যবেক্ষণ এই মামলায় তেমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি । এমনিতে দিল্লি হাইকোর্টে দশরেরার ছুটি চলছে । তার মধ্যে এদিন তড়িঘড়ি মামলার শুনানি হয় হাইকোর্টে । তবে আদালত কোনও নির্দেশ দেওয়ার আগে বিচারপতির পরামর্শ মেনে মামলা প্রত্যাহার করে নিলেন সিজেপি নেতারা ।
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারেরে পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছে সিজেপি । 10 তারিখ দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের ডাক দেয় অভিজিৎ দীপকে প্রতিষ্ঠিত ককরোচ জনতা পার্টি । কর্মসূচি যাতে কোনওভাবে সফল না হতে পারে তার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দিল্লি পুলিশ । কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায় রাজধানী । এরপর যন্তর মন্তর সম্পর্কে অবস্থান বদল করে মোদি সরকার । এতদিন এটি ছিল রাজধানীর প্রকাশ্য় প্রতিবাদ স্থল । সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। মানে এখন যন্তর মন্তরে আগের মতো প্রতিবাদ সভা বা বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা সম্ভব নয় ।
কিন্তু পুলিশের নির্দেশ মেনে নিতে চাননি সিজেপি নেতারা । দিন দুয়েক বাদে 13 অক্টোবর ভোরের দিকে নিরাপত্তা রক্ষী কম থাকার সুযোগ নিয়ে যন্তর মন্তরে প্রবেশ করেন সৌরভরা । জাতীয় পতাকা উত্তোলনও করেন । তাঁদের সেখানে থেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ । পরে তাঁরা গ্রেফতার হন । গ্রেফাতরের পর আদালতে পেশ করলে বিচারক তাঁদের পাঁচদিনের পুলিশি হেফাদতের নির্দেশ দেন । সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সোমবার জেল হেফাজতের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয় দুদিনের জন্য । এ নিয়েই মামলা হয়েছিল ।
এদিকে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য় দলের দুই সদস্য় আটক হওয়ায় সিজেপি কনটপ্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে তিরঙা যাত্রার ডাক দেয় । যদিও সেই কর্মসূচিও করতে দেয়নি দিল্লি পুলিশ । জমায়েতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে আটক হন দীপকে এবং আইসা নেত্রী নেহা বোরা । নেহাকে সেদিন সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত আটক রাখার পর ছাড়ে পুলিশ । কিন্তু দীপকে-কে গ্রেফতার করা হয় । তিনি জামিন পান পরদিন।