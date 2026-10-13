যন্তর মন্তরে গেট টপকে ঢুকে গিয়ে আটক সৌরভ-আশুতোষ

যন্তর মন্তরে গেট টপকে ঢুকে গিয়ে আটক সৌরভ-আশুতোষ
Ranka and Das detained by police: অভিজিত দীপকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ট্যাগ করে বলেন, "প্রতিরোধ এভাবে হটানো যাবে না ৷"
Published : October 13, 2026 at 10:36 AM IST
নয়াদিল্লি, 13 অক্টোবর: আজ ফের আটক করা হল সিজেপি'র শীর্ষ দুই নেতা সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কাকে ৷ দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, ককরোচ জনতা পার্টির নেতারা যন্তর মন্তর পৌঁছনোর চেষ্টা করছিলেন ৷ সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের শেয়ার করা ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে তালাবন্ধ গেট টপকে যন্তর মন্তরে ঢুকে পড়েন সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কা-সহ আরও কয়েক জন সিজেপি সদস্য ৷ গেট টপকে সেখানে ঢুকে তেরঙা তুলে ধরেন তাঁরা ৷ তাঁদের মুখে ছিল স্লোগান- "ভারত মাতা কি জয় !" তখনই তাঁদের ধরে ফেলে পুলিশ ৷
অভিজিৎ সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট শেয়ার করে লেখেন, অজিঙ্কা শিন্ডে-সহ দলের আরও কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "আজ ভোরে তেরঙা পতাকা নিয়ে যন্তরমন্তরে আরশোলারা ঢুকে পড়ছিল, দিল্লি পুলিশ তখনই তাদের তুলে নিয়ে যায় ৷" অভিজিতের কথায়, আশুতোষ রাঙ্কা, অজিঙ্কা শিন্ডে এবং আরও কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ট্যাগ করে তিনি বলেন, "প্রতিরোধ এভাবে হটিয়ে দেওয়া যাবে না ৷"
Cockroaches with the Tiranga sneaked into Jantar Mantar early this morning before they were picked up by Delhi Police. @AshutoshRanka, @SauravDassss, @AjinkyaCJP along with other team members have been detained. You cannot denotify the resistance, @narendramodi https://t.co/x7B40akCVO— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
দীপকের শেয়ার করা ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, আশুতোষ এবং সৌরভ দাস যন্তর মন্তরে ঢুকে স্লোগান দিচ্ছেন, "জ্ঞানেশ কুমার ইস্তফা দিন !" ও "ভারত মাতা কি জয় !" তাঁদের হাতে তখন তেরঙা ৷ এর মধ্যেই দিল্লি পুলিশ চলে আসে সেখানে এবং তাঁদের দ্রুত আটক করে ৷
মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিবাদের মধ্যেই যন্তর মন্তর এলাকায় সবরকম সভা-সমাবেশ বা বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৷ সম্প্রতি সরকারি এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, দিল্লি পুলিশ যন্তর মন্তরকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের নির্ধারিত স্থান হিসেবে বাতিল ঘোষণা করেছে ৷ এ ধরনের কর্মসূচির জন্য তিনটি নতুন বিকল্প জায়গাও নির্দিষ্ট করেছে পুলিশ ।
এই নির্দেশিকার পরেও আজ সকালে যন্তর মন্তরে গেট টপকে ঢুকে পড়েছিল আরশোলারা ৷ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশিকায় বলা হয়, যন্তর মন্তর এলাকায় সব বিক্ষোভ, সমাবেশ নিষিদ্ধ ৷ বিকল্প হিসেবে পূর্ব দিল্লির রামলীলা ময়দান, বুরারি গ্রাউন্ড এবং সিবিডি গ্রাউন্ডকে বিক্ষোভ ও আন্দোলনের জন্য নতুন নির্ধারিত স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়।