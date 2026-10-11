যন্তর মন্তরে আজও মহা-বিক্ষোভের ডাক সিজেপির, 'কেল্লা' সামলাতে কোমর বাঁধছে পুলিশও

যন্তর মন্তরে আজও মহা-বিক্ষোভের ডাক সিজেপির, 'কেল্লা' সামলাতে কোমর বাঁধছে পুলিশও
CJP calls for fresh protest on Sunday : সকাল 10টা থেকে যন্তর মন্তরে আবারও জমায়েতের ঘোষণা করেছে সিজেপি। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও পুলিশি বিধিনিষেধ জারি ।
Published : October 11, 2026 at 7:14 AM IST
নয়াদিল্লি, 11 অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে অটল থেকে দিল্লির যন্তর মন্তরে পুনরায় আন্দোলনের ডাক দিল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। ভোটার তালিকায় ব্যাপক কারচুপি ও প্রায় 13 কোটি ভোটারকে বাদ দেওয়ার অভিযোগে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। শনিবার পুলিশি ধরপাকড়ের পর দলের জাতীয় সংগঠন ইনচার্জ আজিঙ্কা শিন্ডে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, জ্ঞানেশ ইস্তফা না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থামবে না। রবিবার সকাল 10টা থেকে যন্তর মন্তরে আবারও জমায়েতের ঘোষণা করেছে তারা। অন্যদিকে, রবিবার সকাল থেকেই নতুন দিল্লি ও সেন্ট্রাল দিল্লি এলাকায় ব্যাপক ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও কড়া পুলিশি বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে কেল্লার রূপ নেওয়া দিল্লিতে আজ ফের বাড়ছে উত্তাপ ৷
শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে সিজেপি নেতা আজিঙ্কা তীব্র আক্রমণ করেন নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহকে। তিনি দাবি করেন, মোদি-শাহের এই দমনপীড়ন নীতি প্রমাণ করে, আন্দোলনকারীরা ইতিমধ্যেই অর্ধেক লড়াই জিতে গিয়েছেন। শিন্ডে বলেন, "সরকার ভেবেছিল ধরপাকড় করলেই আমরা ঘরে ফিরে যাব। কিন্তু যতই মানুষকে আটক করা হোক না কেন, জ্ঞানেশ কুমারের মতো দেশদ্রোহীর পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আইন অমান্য ও রাস্তায় নেমে আন্দোলন চলবে।" একই সঙ্গে দেশবাসীকে পুলিশি বাধা উপেক্ষা করেই যন্তর মন্তরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, রাজধানীতে অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি করে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। শিন্ডের দাবি, শনিবার ছাত্র, সুশীল সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মী মিলিয়ে প্রায় 15 হাজার মানুষকে আটক করেছে পুলিশ। শুধু তাই নয়, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে সিগন্যাল জ্যামার ব্যবহার এবং গণপরিবহণ বন্ধ করার মতো পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে।
এদিকে, সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এবং সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কার খোঁজ না মেলায় তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়েছে। শনিবার সকালে মুম্বই থেকে বিমানে দিল্লি পৌঁছানোর পরেই তাঁদের রানওয়েতে আটক করে দিল্লি পুলিশ। 12 ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তাঁদের অবস্থান বা আইনি সহায়তা না পাওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন শিন্ডে। এক্স হ্যান্ডেলেও দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, "মানুষকে এভাবে গায়েব করে গণতন্ত্র চালানো যায় না।"
এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে অন্যান্য বিরোধী দল ও ছাত্র সংগঠনগুলি। এনসিপি মুখপাত্র আনিশ গাওয়ান্দে জানান, সুশীল সমাজ ও বিরোধী দলগুলির ঐক্যে ফাটল ধরাতেই এই দমনপীড়ন চালানো হচ্ছে। এসএফআই-এর সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, "একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা সর্বোচ্চ স্তরের ঐক্য বজায় রেখে লড়াই করছি।"
রবিবারের এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে দিল্লি ট্রাফিক পুলিশ বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে। সকাল 6টা থেকেই সেন্ট্রাল দিল্লির একাধিক রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাস এবং বিমানবন্দরগামী যাত্রীদের অতিরিক্ত সময় হাতে নিয়ে বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন ৷ তবে, সিজেপির স্পষ্ট বার্তা, জেল ভরো আন্দোলন এবং আইন অমান্যের মাধ্যমেই লড়াই জারি থাকবে।