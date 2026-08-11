সংসদ-প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন নতুন হলে গ্রামের বিদ্যালয় কেন নয় ? 'স্কুল অডিট' চাইলেন দীপকে

সংসদ-প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন নতুন হলে গ্রামের বিদ্যালয় কেন নয় ? 'স্কুল অডিট' চাইলেন দীপকে
দেশের ভবিষ্যৎ যদি গ্রামের শিশুরাই হয়, তা হলে তাদের স্কুল এখনও অবহেলিত থাকবে কেন? এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই স্বাধীনতা দিবসে দেশজোড়া প্রচারে CJP ।
Published : August 11, 2026 at 2:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: নতুন সংসদ ভবন হয়েছে । প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন হয়েছে । কিন্তু স্বাধীনতার 80 বছর পরেও দেশের গ্রামের সরকারি স্কুলগুলিতে পানীয় জল নেই, কোথাও শৌচালয় অচল, কোথাও আবার বিদ্যুতের সমস্যা । কোথাও স্কুলে পৌঁছতেই মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয় পড়ুয়াদের । বিশেষ করে ছাত্রীদের সমস্যা বেশি । স্বাধীনতা দিবসের আগে এই প্রশ্ন তুলেই এ বার দেশজুড়ে সরকারি স্কুল সংস্কারের ডাক দিলেন 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ।
আগামী 15 অগস্ট মহারাষ্ট্রে নিজের গ্রাম হিঙ্গোলি থেকে এই কর্মসূচির সূচনা করবেন দীপকে । তাঁর আহ্বান, শুধু সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে অভিভাবক, গ্রামবাসী এবং পঞ্চায়েতের প্রধানরা নিজেদের গ্রামের সরকারি স্কুলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখুন । কোথায় কী নেই, তার 'সামাজিক অডিট' করুন । প্রয়োজন হলে তার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আনুন । তাঁর বক্তব্য, গ্রামের স্কুলের পরিকাঠামো উন্নত করাকে স্বাধীনতার 80 বছরের অন্যতম অঙ্গীকার হিসেবে দেখা উচিত ।
এক ভিডিয়ো বার্তায় দীপকে প্রশ্ন তুলেছেন, "নতুন সংসদ ভবন হয়েছে, নতুন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনও তৈরি হয়েছে । কিন্তু গ্রামের নতুন স্কুল তৈরি হল না কেন ?" তাঁর প্রশ্ন, কৃষক ও শ্রমিকের সন্তানদের কি দেশের ভবিষ্যৎ বলে মনে করা হয় না ?
এখানেই না থেমে দীপকের আরও অভিযোগ, দেশের বহু গ্রামের সরকারি স্কুলে এখনও ন্যূনতম পরিকাঠামোই ঠিকমতো নেই । অনেক পড়ুয়াকে বাড়ি থেকে অনেক দূরের কোনও স্কুলে যেতে হয় । স্কুলে পৌঁছেও মেলে না পরিষ্কার পানীয় জল বা ব্যবহারযোগ্য শৌচালয় । ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও গুরুতর । এই পরিস্থিতি বদলাতেই স্বাধীনতা দিবসে নতুন করে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তিনি ।
কর্মসূচির অন্যতম অংশ 'সরপঞ্চ চ্যালেঞ্জ' । দেশের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে CJP-র আবেদন: নিজের গ্রামের সরকারি স্কুলের দায়িত্ব নিন । কোথায় কী সমস্যা রয়েছে, তা চিহ্নিত করে যতটা সম্ভব দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ করুন । হিঙ্গোলিতে নিজে গিয়ে গ্রামের প্রধানের সঙ্গে কথা বলার কথাও জানিয়েছেন সিজেপির কর্ণধার ।
এখানেই শেষ নয় । যে গ্রামপ্রধানরা স্কুলের পরিস্থিতি বদলাতে পারবেন, তাঁদের প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে CJP-র । স্কুলের সংস্কারের আগে এবং পরে ছবি তুলে তা সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করা হবে । সংশ্লিষ্ট প্রধানদের কৃতিত্বও তুলে ধরা হবে । দীপকের কথায়, এক গ্রামের স্কুল বদলালে অন্য গ্রামের প্রধানও উৎসাহিত হবেন । এ ভাবেই ছড়িয়ে পড়ুক উদ্যোগ ।
অন্যদিকে, অভিভাবকদেরও এই প্রচারের অন্যতম অংশ করতে চাইছে CJP । সরকারি স্কুলে পড়া সন্তানদের বাবা-মায়েদের স্কুলে গিয়ে সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখার আবেদন জানানো হয়েছে। স্কুলে বিদ্যুৎ আছে কি না, পরিষ্কার পানীয় জল মেলে কি না, শৌচালয় ব্যবহারযোগ্য কি না, মিড-ডে মিল ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে কি না- এই সব তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে ।
কোথাও পরিষেবা না থাকলে ভিডিয়ো করে রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে । এর জন্য 'অডিট ফর্ম' প্রকাশ করবে CJP । সেখানে স্কুলের কোন কোন পরিষেবা রয়েছে এবং কোনগুলি নেই, তা নথিবদ্ধ করা যাবে । সমাজমাধ্যমে দেওয়া লিঙ্ক থেকে সংগঠনের ফর্ম পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে । পূরণ করা ফর্ম এবং ভিডিয়োর প্রমাণ পাঠানো যাবে CJP-র নির্দিষ্ট ই-মেল ঠিকানায় ।
CJP-র বক্তব্য, শহরের শিশু যে ধরনের স্কুল পরিকাঠামো পায়, কৃষক বা দিনমজুরের সন্তানও যেন অন্তত সেই ন্যূনতম সুযোগ পায় । স্কুলে জল, বিদ্যুৎ, শৌচালয় কিংবা পুষ্টিকর খাবার- এগুলি কোনও বাড়তি সুবিধা নয়, পড়ুয়ার মৌলিক অধিকার । সেই অধিকার নিশ্চিত করতেই নাগরিকদের সরাসরি যুক্ত করতে চাইছে তারা ।
এক সময় অনলাইন ব্যঙ্গাত্মক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে পরিচিতি পাওয়া CJP পরে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করে । দিল্লির যন্তর মন্তরে পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়মের প্রতিবাদে তাদের 36 দিনের আন্দোলন গত 25 জুলাই শেষ হয় তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর । এর পর সংগঠনটির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা তৈরি হলেও মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে দু'দিনের কৌশল বৈঠকের পরে তারা নির্বাচনী রাজনীতিতে না গিয়ে যুব আন্দোলন হিসাবেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ।
এ বার সেই আন্দোলনেরই নতুন অধ্যায়, গ্রামের স্কুল । স্বাধীনতার 80 বছরে দাঁড়িয়ে দীপকের তাই সরাসরি প্রশ্ন: দেশের ভবিষ্যৎ যদি গ্রামের শিশুরাই হয়, তা হলে তাদের স্কুল এখনও অবহেলিত থাকবে কেন ? স্বাধীনতা দিবসে এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই শুরু হচ্ছে CJP-র দেশজোড়া প্রচার ।