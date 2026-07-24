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ওয়াংচুকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ ঘোষণা সিজেপি'র, আজই সরকারের সঙ্গে বৈঠক

সোনমের অনশন প্রত্যাহারে খুশি সিজেপি ৷ তবে এর পরে তাদের কর্মসূচি কী হবে, তা জানিয়েছে ককরোচরা । আজ সরকারের সঙ্গে বৈঠক ৷

CJP PROTEST
যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের বিভিন্ন মুহূর্ত (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 10:33 AM IST

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নয়াদিল্লি, 23 জুলাই: 26 দিনে অনশন প্রত্যাহার করেছেন সোনম ওয়াংচুক ৷ এই ঘটনাকে স্বস্তিদায়ক বলেছে ককরোচ জনতা পার্টি তথা সিজেপি ৷ তারা জানিয়েছে, ওয়াংচুক অনশন শেষ করায় আন্দোলনকারীরা কৃতজ্ঞ ৷ তবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না-করা পর্যন্ত দিল্লির যন্তর মন্তরে এর শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ অব্যাহত থাকবে ।

এক্স পোস্টে সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে তাঁর অসাধারণ সাহস এবং আত্মত্যাগের জন্য ওয়াংচুককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "আমরা স্বস্তি পেয়েছি এবং কৃতজ্ঞ যে সোনম স্যর 26 দিন পর তার অনশন শেষ করেছেন । ধন্যবাদ, স্যর, আপনার অসাধারণ সাহস এবং আত্মত্যাগের জন্য । আপনার নিজের জীবনকে লাইনে রেখে, আপনি একটি সমগ্র জাতির বিবেককে জাগ্রত করেছেন । আপনার জীবন এই দেশের কাছে অনেক মূল্যবান ৷ ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না-করা পর্যন্ত যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ চলবে ।"

একই সঙ্গে এই আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন সিজেপি'র মুখপাত্র সৌরভ দাসও । তিনি বলেন, "আমরা আপনাকে বলি যে ককরোচ জনতা পার্টি আজ অর্থাৎ 24 জুলাই দেশব্যাপী আন্দোলনের ঘোষণা করেছে । আমরা খুশি । আমরা গতকাল সোনম স্যরকে তার অনশন শেষ করার অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিও লিখেছিলাম । আমাদের দাবি আদায় না-হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে । আমরা খুবই খুশি যে, সরকার আমাদের দাবি মেনে নিয়েছে যে আলোচনা একটি নিরপেক্ষ জায়গায় হওয়া উচিত । কনস্টিটিউশন ক্লাব অফ ইন্ডিয়াকে আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ।"

ABHIJEET DIPKE
সোনম ওয়াংচুক অনশন ভাঙার পর সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকের পোস্ট (সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকের এক্স পোস্ট স্ক্রিনশট)

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওয়াংচুক তার অনির্দিষ্টকালের অনশন শেষ করেন যখন কেন্দ্র তাকে আশ্বস্ত করে যে, তারা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না এবং পরীক্ষার সংস্কার ও NEET পেপার ফাঁসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের পরিবারগুলির জন্য ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত তার মূল দাবিগুলি বিবেচনা করবে ।

অন্যদিকে, প্রশ্নপত্র ফাঁস বা পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকার যে কঠোরতম পদক্ষেপ নিতে পারে তা হল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অপসারণ করা ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সংসদে কঠোর আইন আনার ঘোষণার প্রেক্ষিতে এমনটাই মন্তব্য করেছে সিজেপি ৷

প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের জবাবে সিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা বলেন, "মোদিজি, আগামিকালই ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সরিয়ে দিন । এটাই আপনার নেওয়া কঠোরতম পদক্ষেপ হতে পারে ।"

সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকেও প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রেক্ষিতে 'এক্স' (X)-এ একটি ছবি শেয়ার করে প্রতিক্রিয়া জানান । ছবিতে দেখা যায়, কোনও সীমানা প্রাচীর নেই এমন একটি চত্বরের গেটে এক ব্যক্তি তালা লাগাচ্ছেন—যা প্রস্তাবিত আইনের প্রতি এক প্রকার কটাক্ষ বলেই মনে করা হচ্ছে ।

আজ বেলা সাড়ে 12টায় বৈঠক

সূত্রের খবর, শুক্রবার সরকারি মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র এক প্রতিনিধি দল । দুপুর সাড়ে 12টায় এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে ৷ যদিও বৈঠকের স্থান সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি ।

জানা গিয়েছে, নিট (NEET) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনে পর্দার আড়ালে দীর্ঘ আলোচনার পরই এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সূত্রের খবর, এর আগে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা সিজেপি-কে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু দলের নেতারা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ।

বুধবারও নাড্ডা সিজেপি-কে আলোচনার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সেই আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়ে জানিয়েছিল যে, তারা কেবল কোনও নিরপেক্ষ স্থানেই সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবে ।

যন্তর মন্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিজেপি-র প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস বলেন, "বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ তাদের জানায় যে নাড্ডা আলোচনার জন্য তাদের নিজের বাসভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । আমরা কারও বাড়ি বা অফিসে যেতে রাজি হইনি । জনগণের আদালত তো এখানেই । মন্ত্রীদেরই জনগণের মাঝে আসা উচিত । যদি তারা আলোচনা করতে চান, তবে তা যন্তর মন্তরেই হতে হবে ।"

তবে তিনি এও জানান যে, সিজেপি আলোচনার জন্য প্রস্তুত এবং নিরাপত্তার কোনও কারণ থাকলে বিক্ষোভস্থলের কাছাকাছি কোনও নিরপেক্ষ স্থানে আলোচনার বিষয়টি বিবেচনা করতেও তারা রাজি । দিনের পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান যে, সরকার সিজেপি-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত ।

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