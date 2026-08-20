'মন্ত্রীদের কুকুররাও বেশি সুযোগ-সুবিধা পায়', সরকারি স্কুল নিয়ে তোপ দীপকে'র

'মন্ত্রীদের কুকুররাও বেশি সুযোগ-সুবিধা পায়', সরকারি স্কুল নিয়ে তোপ দীপকে'র
সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এদিন আরও বলেছেন, 'সরকারি স্কুলগুলির অবস্থা শোচনীয় ৷ মহারাষ্ট্রের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দাদা ভুসের পদত্যাগ করা উচিত ৷
By PTI
Published : August 20, 2026 at 2:27 PM IST
লাতুর, 20 অগস্ট: দেশজুড়ে সরকারি স্কুলে শিক্ষা-ব্যবস্থার মানোন্নয়নের দাবিতে সরব হয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি । বারবার এবিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা । কী করলে মানোন্নয়ন সম্ভব, এবার সেই সংক্রান্ত 'মতামত' দিয়ে চলেছেন CJP-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে । এ প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, "সরকারি স্কুলগুলির অবস্থা শোচনীয় ৷ এমনকী মন্ত্রীদের পোষা কুকুররাও ভালো সুযোগ-সুবিধা পায় ৷" সেইসঙ্গে সিজেপি প্রতিষ্ঠাতার সংযোজন, "মহারাষ্ট্রের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দাদা ভুসের পদত্যাগ করা উচিত ৷"
পাশাপাশি, দীপকে গত মঙ্গলবার বলেছিলেন, "মন্ত্রীরা যদি তাঁদের সন্তানদের সরকারি স্কুলে ভর্তি করেন, তাহলে জাদুর মতো সেই স্কুলগুলির মানোন্নয়ন হবে ।" শুধু মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেই এই 'পরামর্শ' সীমাবদ্ধ রাখেননি তিনি, সরকারি শিক্ষা দফতরের সকলেই যাতে একই পথে হাঁটেন, সেই কথাও বলেন তিনি ।
দীপকের সংগঠন গত সপ্তাহে 'স্কুল ঠিক করো' (সরকারি স্কুলের মানোন্নয়ন) কর্মসূচি শুরু করেছে ৷ মহারাষ্ট্রের লাতুর জেলার আউসা তহসিলের উজানি গ্রামের একটি জেলা পরিষদ স্কুল পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের সামনে অভিজিৎ বলেন, "দেশজুড়ে সরকারি স্কুলগুলির অবস্থার জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও মন্ত্রীদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে ৷ কারণ, অনেক স্কুলেই উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ, বেঞ্চ, শৌচাগার এবং যাতায়াতের নিরাপদ রাস্তার মতো মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে।"
দীপকে অভিযোগ করেন, কিছু স্কুলে পড়ুয়াদের সঙ্গে 'পশুদের চেয়েও খারাপ' আচরণ করা হচ্ছে । এটা পড়ুয়াদের জীবন তথা ভবিষ্যতের প্রশ্ন... রাজনৈতিক নেতারা যখন পড়ুয়াদের জন্য কিছুই করছেন না, তখন মানুষ কেন তাঁদের ভোট দেবে ? মানুষ কি এজন্য ভোট দেয়, যাতে তাঁরা কেবল হেলিকপ্টারে চড়তে পারেন ? সাধারণের দেখা উচিত, তাঁদের সন্তানরা কী পরিস্থিতিতে পড়াশোনা করছে ৷ মন্ত্রীদের কুকুররাও এর চেয়ে ভালো সুযোগ-সুবিধা পায়।
দীপকে জনতাকে আহ্বান জানান, তাঁরা যেন রাজনৈতিক দলের নেতাদের শিক্ষার জন্য কাজ করতে বাধ্য করেন ৷ তারপরই ভোট চাইতে আসার অনুমতি দেন। এরপরই দীপকে বলেন, "রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে গ্রামে আসা নেতাদের মানুষের বলা উচিত শিক্ষার জন্য কাজ করতে। তাঁদের বলুন, শিক্ষার জন্য কাজ না-করা পর্যন্ত যেন তাঁরা আমাদের দোরগোড়ায় যেন ভোট চাইতে না-আসেন। একইভাবে, আমাদের সন্তানদের স্কুলের জন্যও আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে ৷"
এরপরই সাংবাদিকের তরফে অভিজিৎকে প্রশ্ন করা হয়, দাদা ভুসে রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন কি না ? জবাবে তিনি বলেন, "স্কুলগুলির অবস্থা দেখে আমার মনে হয় শিক্ষামন্ত্রীর এই পদে থাকা উচিত নয়। সরকার যদি সরকারি স্কুলের মানোন্নয়নের জরুরি বিষয়টি বুঝতে চায়, তবে মন্ত্রী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সন্তানদের এই স্কুলগুলিতে পড়াশোনার জন্য পাঠানো উচিত।" দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকার সরকারি স্কুলগুলিতে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করেন দীপকে।
তিনি অভিযোগ করেন, স্কুল চত্বরের পিছনে পড়ে থাকা আবর্জনা ও ভাঙাচোরা জিনিসের স্তূপ এমন পরিবেশ তৈরি করেছে, যা সাপদের জন্য অনুকূল। এভাবে পড়াশোনা হয় না ৷