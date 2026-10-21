জামিনে মুক্ত আশুতোষ-সৌরভ, অভিনন্দন জানালেন কেজরি
Ashutosh and Sourav get bail: সরকারি নিয়ম ভেঙে যন্তর মন্তরে গিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে গ্রেফতার হয়েছিলেন । এবার তাঁদের জামিন হল ।
Published : October 21, 2026 at 9:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 অক্টোবর : বেশ কয়েকদিন জেল হেফাজতে থাকার পর অবশেষে মুক্তি পেলেন সিজেপির দুই নেতা সৌরভ দাস এবং আশুতো রাঙ্কা। দিল্লির স্পেশাল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বুধবার সন্ধ্যায় এই দুই নেতার জামিন মঞ্জুর করেছেন।
সরকারি বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে যন্তর মন্তরে প্রবেশ করে দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন আশুতোষ এবং সৌরভ-সহ আরও একজন । তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। কোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিজেকে জড়াবেন না-এই মর্মে মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পান অন্যজন। কিন্তু সৌরভ আর আশুতোষকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়।
যেদিন আশুতোষরা যন্তর মন্তরে প্রবেশ করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন তার আগে সরকারি খাতায় দিল্লির এই সুপ্রাচীন সৌধ এবং তার আশপাশের এলাকার 'চরিত্র' বদলে দিয়েছে । বহুকাল ধরে যন্তর মন্তর ছিল প্রতিবাদের জায়গা । এখন আর তা নেই । ঠিক এই কারণেই গ্রেফতারি ।
গত সোমবার পাঁচ দিনের জেলে হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাঁদের আবারও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করানো হয়। এবার তাঁদের আরও দু'দিন জেলে থাকার নির্দেশ দেন ম্যাজিস্ট্রেট। দ্বিতীয়বার জেল হেফাজতে নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেন এই দুই নেতা। তবে বুধবার এই মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন সৌরভরা।
বিচারপতি তাঁদের আইনজীবীকে পরামর্শ দেন ম্যাজিস্ট্রেট কী সিদ্ধান্ত নেন সেটা দেখে নিতে । তাঁর সিদ্ধান্ত জানার পরও যদি সৌরভ ও আশুতোষ মনে করেন তাঁরা সন্তুষ্ট নন তাহলে হাইকোর্টে মামলা করতে পারেন । বিচারপতির পরামর্শ শুনে মামলা ফিরিয়ে নেন দুই নেতার আইনজীবী । এমনই আবহে দিল্লির বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট সৌরভ এবং আশুতোষকে মুক্তি নির্দেশ দিলেন।
সৌরভ এবং আশুতোষ মুক্তি পেতেই বিরোধী শিবিরের একাধিক নেতা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে এই দুই নেতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কেজরি হিন্দিতে লিখেছেন, "জামিনে মুক্ত হওয়ার জন্য আশুতোষ এবং সৌরভকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তোমরা এভাবেই দেশের জন্য ভালো কাজ করতে থাকো। গোটা দেশ তোমাদের পাশে আছে।"
এদিকে এদিন দিল্লি হাইকোর্টে এই মামলার শুনানির সময় বিচারপতি একটি তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেন। একটি প্রসঙ্গে সৌরভ এবং আশুতোষের বয়স জানতে চান বিচারপতি। তাঁকে জানানো হয় বয়স সৌরভের বয়স 27 এবং আশুতোষের বয়স 32। এরপর হালকা ছলে বিচারপতিকে মন্তব্য করতে শোনা যায়, "তাহলে আপনারা জেন জি নন।"