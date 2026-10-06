'এক দেশ, এক দল' গড়তেই কি স্বৈরাচার ? সিজেপি কর্মীদের নোটিশ দিয়ে পুলিশি চাপের অভিযোগ দীপকের

'এক দেশ, এক দল' গড়তেই কি স্বৈরাচার ? সিজেপি কর্মীদের নোটিশ দিয়ে পুলিশি চাপের অভিযোগ দীপকের
CJP activists police notices: 10 অক্টোবর নয়াদিল্লিতে সিজেপি-র আন্দোলন থেকে দূরে থাকার জন্যও কর্মীদের চাপ দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন অভিজিৎ দীপকে।
By PTI
Published : October 6, 2026 at 3:13 PM IST
ছত্রপতি সম্ভাজিনগর, 6 অক্টোবর: 10 অক্টোবর জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি ৷ এরপরই দলের কর্মীদের কাছে নোটিশ পাঠাচ্ছে পুলিশ। মঙ্গলবার এমনই অভিযোগ করলেন 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ৷ পাশাপাশি, এসব নোটিশে তাঁদের ভ্রমণের খরচ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন দীপকে ৷ 10 তারিখ নয়াদিল্লিতে সিজেপি-র আন্দোলন থেকে দূরে থাকার জন্যও কর্মীদের চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অভিজিৎ দীপকে।
সাংবাদিক বৈঠকে দীপকে এই আচরণকে 'স্বৈরাচার' বলে উল্লেখ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে তিনি আরও দাবি করেন, "এক দেশ, এক নির্বাচন-কেবলই একটি স্লোগান; এর আসল উদ্দেশ্য হল 'এক দেশ, এক রাজনৈতিক দল' ব্যবস্থা কায়েম করা।" মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে 10 অক্টোবর আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছে সিজেপি।
দীপকে দাবি করেন, চন্দ্রপুর পুলিশ সিজেপি কর্মীদের নোটিশ পাঠিয়ে দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনে অংশ না নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ৷ তাঁর দাবি, তাঁদের ভ্রমণের খরচের উৎস সম্পর্কেও জানতে চেয়েছে পুলিশ। দীপকে অভিযোগ করেন, "আমি বহুবার বলেছি মহারাষ্ট্র পুলিশ দেশের সেরা বাহিনী ৷ দিল্লি পুলিশের তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে, চন্দ্রপুর পুলিশ সিজেপি কর্মীদের নোটিশ পাঠিয়ে যন্তর মন্তরের আন্দোলনে অংশ না নেওয়ার কথা বলেছে। তারা যন্তর মন্তরে যাওয়ার খরচের উৎস নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে।"
দীপকে প্রশ্ন তোলেন, "আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে উঠবে—পুলিশ কীভাবে এমন আগাম ধারণা করতে পারে ?" তিনি আরও প্রশ্ন করেন, "পুলিশ উল্লেখ করেছে , আন্দোলনটি হিংসাত্মক হতে চলেছে। আন্দোলন যে হিংসাত্মক হবে, পুলিশ এত আগে কীভাবে জানল ? তারা কি আগে থেকেই কোনও পরিকল্পনা করে রেখেছে ?" দীপকের কথায়, "আমরা মহাত্মা গান্ধি এবং বিআর আম্বেদকরের কথা বলি। তারা কি মনে করে যে এসব কথা বলা হিংসাত্মক ?"
দীপকের অভিযোগ, "মহারাষ্ট্র পুলিশ কেন দিল্লি পুলিশের মতো আচরণ করছে ? মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর থেকে কেউ যদি দিল্লিতে যায়, তবে তাতে পুলিশের কী মাথাব্যথা ? এর সঙ্গে চন্দ্রপুর পুলিশের কী সম্পর্ক ? কেউ কি 1000 বা 1500 টাকার টিকিট কিনতে পারেন না ? এ কেমন প্রশ্ন ? এটি স্পষ্টতই একনায়কতন্ত্র ৷" গত 2 অক্টোবর মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে এক বিশাল বিক্ষোভ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেওয়ার পর দীপকে গত সপ্তাহে ঘোষণা করেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করলে 10 অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরে নতুন করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে।
বিরোধী দলগুলি এবং সিজেপি (CJP)—'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' (SIR) প্রক্রিয়ায় কথিত অনিয়ম এবং তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের খবরের জেরে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। তবে, নির্বাচন কমিশন মতভেদের বিষয়টি অস্বীকার করে দাবি করেছে, এসআইআর (SIR) সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়া হয়েছিল।