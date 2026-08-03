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'বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়েছিলাম'; ডিগ্রি বিতর্কে মুখ খুললেন দীপকে, নিশানা মোদিকেও

বিদেশে পড়াশোনার খরচ, শিক্ষাঋণ, সরকারি স্কুলের দুরবস্থা, সমাজমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ- একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রকে নিশানা করলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। অমিত ফুটানের প্রতিবেদন৷

Abhijeet Dipke
অভিজিৎ দীপকে, সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 9:56 PM IST

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ছত্রপতি সম্ভাজিনগর, 3 অগস্ট: গত কয়েক দিন ধরে দেশের রাজনৈতিক মহলে তাঁকে ঘিরে যতটা আলোচনা হয়েছে, তার বড় অংশই তাঁর রাজনীতি নয়, বরং তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে । সোশ্যাল মিডিয়া থেকে রাজনৈতিক মহল-সর্বত্র উঠেছে প্রশ্ন, কোথায় পড়াশোনা করেছেন ? বিদেশে পড়ার খরচ এল কোথা থেকে ? তাঁর ডিগ্রি কি আদৌ বৈধ ? এই সমস্ত বিতর্কের আবহে সোমবার প্রথমবার দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে ইটিভি ভারতে মুখ খুললেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে । শুধু নিজের ডিগ্রি নিয়েই নয়, শিক্ষা ব্যবস্থা, গণতন্ত্র, আন্দোলন, সমাজমাধ্যম এবং কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়েও একের পর এক তোপ দাগলেন তিনি ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাবে দীপকের দাবি, বিদেশে পড়াশোনার জন্য তিনি বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি (স্কলারশিপ) পেয়েছিলেন । পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার জন্য একটি শিক্ষাঋণও নিয়েছিলেন, যার সম্পূর্ণ অর্থ এখনও শোধ করা হয়নি ।

বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়েছিলাম ! ডিগ্রি বিতর্কে মুখ খুললেন দীপকে, নিশানা মোদিকেও (ইটিভি ভারত)

দীপকের কথায়, "দু'দিন ধরে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । কিন্তু, আমি বুঝতে পারছি না, আমাদের দেশে শিক্ষা নিয়ে এত সমস্যা কেন ? একজন ভারতীয় বিদেশে পড়াশোনা করে দেশে ফিরে মানুষের জন্য কাজ করতে চাইছে, এটা তো গর্বের বিষয় হওয়া উচিত ।" তিনি আরও বলেন, "আমি বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ পেয়েছিলাম । পাশাপাশি শিক্ষাঋণও নিয়েছিলাম । সেই ঋণ এখনও পুরোপুরি শোধ করতে পারিনি । কিন্তু আমার ডিগ্রি সম্পূর্ণ বৈধ । যত তদন্তই হোক, কোনও অনিয়ম পাওয়া যাবে না ।"

ডিগ্রি বিতর্কের জবাব দিতে গিয়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও একহাত নেন দীপকে । সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রীকে 'সম্রাট' বলে উল্লেখ করে প্রশ্ন তোলেন, "আমার ডিগ্রি নিয়ে এত প্রশ্ন হচ্ছে । প্রধানমন্ত্রী কি তাঁর ডিগ্রিও প্রকাশ করবেন ?" স্বভাবতই, সিজেপি প্রতিষ্ঠাতার এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।

নিজের বক্তব্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকেই দেশের নির্বাচনী রাজনীতির অন্যতম প্রধান ইস্যু করার দাবি জানান সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা । তাঁর মতে, "শিক্ষায় বিনিয়োগ মানে দেশের ভবিষ্যতে বিনিয়োগ । অথচ শিক্ষা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির গুরুত্ব এখনও যথেষ্ট নয় ।"

সরকারি স্কুলগুলির বর্তমান অবস্থারও তীব্র সমালোচনা করেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, বহু সরকারি স্কুলে এখনও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই । বহু পদ বছরের পর বছর খালি পড়ে রয়েছে । কোথাও ভেঙে পড়ছে স্কুল ভবন, কোথাও ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ছে । এই পরিস্থিতিতে অভিভাবকেরা বাধ্য হয়ে সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করছেন ।

দীপকের বক্তব্য, "সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো ও শিক্ষার মান উন্নত করা এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন । সরকারি স্কুল শক্তিশালী না হলে শিক্ষার সমান সুযোগ কোনও দিনই নিশ্চিত করা যাবে না ।"

শিক্ষা ক্ষেত্রের অনিয়ম নিয়েও সরব হন তিনি । তাঁর দাবি, দেশের যে প্রান্তেই শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি বা অনিয়ম হবে, সেখানেই আন্দোলন করবে সিজেপি । বিশেষ করে সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি-সংক্রান্ত অভিযোগ সামনে আনার কথাও জানান তিনি ।

সাক্ষাৎকারে সমাজমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন দীপকে । তাঁর বক্তব্য, "আজকের তরুণরা নিজেদের মতামত প্রকাশের জন্য সমাজমাধ্যম ব্যবহার করে । সেই পথ বন্ধ করে দিলে তারা রাস্তায় নামবে । তখন কি রাস্তাও বন্ধ করে দেওয়া হবে ?"

রাজনৈতিক দল হিসেবে সিজেপির ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন ওঠে সাক্ষাৎকারে । তার উত্তরে দীপকে বলেন, "মানুষ যদি বিশ্বাসই করে যে তাদের ভোটের মূল্য নেই, তা হলে শুধু রাজনৈতিক দল গঠন করে লাভ কী ?" তাঁর দাবি, দেশের গণতন্ত্র আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে আগে মানুষ সরকার নির্বাচন করত, এখন যেন সরকারই ঠিক করছে কে ভোট দিতে পারবে ।

সাম্প্রতিক ছাত্র-যুব আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে দীপকে বলেন, "এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য কোনও মন্ত্রীর পদত্যাগ নয় । আসল সাফল্য হল, দেশের যুবসমাজ ভয় না পেয়ে রাস্তায় নেমে সরকারের কাছে জবাবদিহি দাবি করেছে ।" তাঁর মতে, দীর্ঘদিন ধরে অজেয় বলে মনে হওয়া রাজনৈতিক অহংকারে এই আন্দোলন বড় ধাক্কা দিয়েছে ।

আন্দোলনের সময় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । যদিও আন্দোলনকারীদের অশালীন ভাষা বা হিংসাকে সমর্থন করেননি, তবু তাঁর অভিযোগ, মহিলা আন্দোলনকারীদের উপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং মারধরের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত ।

বিদেশি অর্থসাহায্যের অভিযোগও খারিজ করে দেন দীপকে । তাঁর বক্তব্য, "যদি সত্যিই বিদেশ থেকে আমরা অর্থ পেয়ে থাকি, তা হলে সেটাই তো দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতা । এত বড় লেনদেন কী করে নজর এড়িয়ে যাবে ?" একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, যদি তাঁদের সত্যিই দেশবিরোধী সংগঠন বলে মনে করা হতো, তা হলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করল কেন ?

ডিগ্রি বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের রাজনৈতিক অবস্থানও স্পষ্ট করেছেন অভিজিৎ দীপকে । তাঁর দাবি, ব্যক্তিগত আক্রমণের বদলে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সরকারি শিক্ষার মান এবং গণতন্ত্রের মতো মৌলিক প্রশ্নগুলি নিয়েই দেশের রাজনৈতিক বিতর্ক হওয়া উচিত । এখন দেখার, সিজেপি প্রতিষ্ঠাতার দাবিগুলি এবং সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর তোলা অভিযোগগুলির বিষয়ে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কী বলা হয় ।

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