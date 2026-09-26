শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বার্তা দেশের প্রধান বিচারপতির

শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বার্তা দেশের প্রধান বিচারপতির
CJI on Student Protest: শনিবার পটনার চাণক্য ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি-তে পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা সভায় অংশ নেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷
By PTI
Published : September 26, 2026 at 7:59 PM IST
পটনা, 26 সেপ্টেম্বর: শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ এই অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালত তা উপেক্ষা করবে না । শনিবার এই কথাই বলেছেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷
এদিন পটনার চাণক্য ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি (সিএনএলইউ)-তে পড়ুয়াদের সঙ্গে এক আলোচনা সভায় যোগ দেন তিনি ৷ সেখানে পড়ুয়াদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ৷ প্রধান বিচারপতি জানান, তিনি এই ধরনের ‘অকপট প্রশ্নোত্তর পর্ব’ পছন্দ করেন ।
উল্লেখ্য, 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র যাত্রা শুরু হয়েছিল দেশের প্রধান বিচারপতির করা একটি মন্তব্যের বিরুদ্ধে 'ব্যঙ্গাত্মক' অনলাইন প্রচারের মধ্য দিয়ে ৷ যদিও পরবর্তীকালে প্রধান বিচারপতি দাবি করেছিলেন যে তাঁর বক্তব্য প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে তুলে ধরা হয়েছিল । তাতে অবশ্য ককরোচ জনতা পার্টির কাজকর্ম থেমে যায়নি ৷ বরং নিট-এর প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে তাদের বিক্ষোভের জেরে উত্তাল হয়ে ওঠে দেশের রাজধানী ৷ পদ ছাড়তে হয় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ।
সেই বিক্ষোভে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা হয় ৷ তা নিয়েই এক ছাত্রী প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে প্রশ্ন করেন বলে সিএনএলইউ-এর একটি বিবৃতি থেকে জানা গিয়েছে ৷ তখনই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকারেরর বিষয়টি তুলে ধরেন প্রধান বিচারপতি ৷
এই প্রসঙ্গে পড়ুয়াদের তিনি আরও জানান, পুলিশের বিরুদ্ধে নৃশংস দমন-পীড়নের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে আদালত মুখ ফিরিয়ে থাকবে না ৷ পাশাপাশি তিনি শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানানোর অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন ।
আরেকজন পড়ুয়া জানতে চান, কলেজিয়ামের অভ্যন্তরে ভিন্নমত নথিভুক্ত করা হলেও তা কেন কখনও জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি ? প্রধান বিচারপতি উত্তরে বলেন, ‘‘তথ্য প্রকাশের উদ্দেশ্য যতই ভালো হোক না কেন, এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এমন এক অস্বস্তিকর বা অগ্রহণযোগ্য পরিস্থিতির মুখে পড়তে পারেন, যা তাঁর পক্ষে সামলানো কঠিন ।’’
তিনি উল্লেখ করেন, ‘‘ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত থাকলে স্বচ্ছতারও একটি সীমা থাকে ৷’’ প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, ‘‘কলেজিয়ামের কার্যবিবরণীতে যদি কোনও প্রধান বিচারপতি বা বিচারপতির বিরুদ্ধে নেতিবাচক কোনও মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তা প্রকাশ্যে আনা হয় তবে তিনি কীভাবে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে পারেন ?’’
সিএনএলইউ-এর বিবৃতি অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত পটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ভি কামেশ্বর রাওয়ের সঙ্গে ক্যাম্পাসটি পরিদর্শন করেন ৷ ভি কামেশ্বর রাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ৷ সিএনএলইউ-এর বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘‘হায়দ্রাবাদের নালসার (NALSAR) এবং বেঙ্গালুরুর এনএলএসআইইউ (NLSIU)-তে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে এই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল ।’’
এদিন সিএনএলইউ-এর উপাচার্য ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ফৈজান মোস্তফা প্রস্তাব দেন, পাঁচ বছরের আইন ডিগ্রির মেয়াদ কমিয়ে চার বছরের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা এবং শেষ বছরে বাধ্যতামূলক আদালত-শিক্ষানবীশ পর্ব রাখা হোক ৷ এর ফলে বিচার বিভাগীয় পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আলাদা এক বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতার শর্ত তুলে দেওয়া যাবে ৷ এই প্রস্তাবকে ভারতের প্রধান বিচারপতি একটি নতুন ও স্বাগত জানানোর মতো ধারণা হিসেবে প্রশংসা করেছেন ।
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