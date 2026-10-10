আইনজীবীদের আটক, হস্তক্ষেপ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের
CJI intervenes detention of lawyers: তাঁর মৌখিক হস্তক্ষেপে আইনজীবীদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে বলে শনিবার জানান দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত।
By ANI
Published : October 10, 2026 at 6:24 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 অক্টোবর: আইনজীবীদের আটক করা নিয়ে হস্তক্ষেপ করলেন প্রধান বিচারপতি ৷ সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে বিক্ষোভ চলাকালীন আটক আইনজীবীদের এরপরই ছেড়ে দেয় পুলিশ ৷ তাঁর মৌখিক হস্তক্ষেপে আইনজীবীদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে বলে শনিবার জানান দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত।
প্রধান বিচারপতি সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে বলেন, "আমার মৌখিক হস্তক্ষেপে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে আমি জানি। আমি এই মুহূর্তে শহরের বাইরে আছি ।" প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের সময় বেশ কয়েকজন আইনজীবীকে পুলিশ আটক করে ৷ অভিযোগ, প্রবীণ ও মহিলা আইনজীবীদের পুলিশ অত্যধিক বলপ্রয়োগ করে বিক্ষোভ থেকে সরিয়ে দেয় ৷ তাঁদের আটক করা হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন জরুরি ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ চায় ৷
বার অ্যাশোসিয়েশন, সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডভোকেটস-অন-রেকর্ড অ্যাসোসিয়েশন এবং সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা প্রধান বিচারপতিকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপরই প্রধান বিচাপতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ প্রধান বিচারপতির কথা বলার পরেই আইনজীবীদের মুক্তি দেওয়া হয়। শনিবার এক চিঠিতে এসসিবিএ-র সম্পাদক প্রজ্ঞা বাঘেল প্রধান বিচারপতির কাছে অনুরোধ জানান, তিনি যেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং আটক সকল আইনজীবীর অবস্থান ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেন।
অ্যাসোসিয়েশন আটক আইনজীবীদের জন্য অবিলম্বে আইনি সহায়তা পাওয়ার সুযোগ এবং যাদের আটকের কোনও আইনি ভিত্তি নেই তাদের মুক্তির দাবিও জানানো হয়। এছাড়া, বলপ্রয়োগের যে অভিযোগ উঠেছে তা খতিয়ে দেখা এবং আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণেরও আর্জি জানানো হয়। চিঠির সঙ্গে এসসিবিএ-র একটি প্রস্তাবও সংযুক্ত করা হয়েছিল, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী আইনজীবীদের আটকের ঘটনায় "গভীর উদ্বেগ" প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, "সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন দেশের প্রধান বিচারপতির কাছে জরুরি হস্তক্ষেপ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"
প্রস্তাবে আটক প্রত্যেক আইনজীবীর অবস্থান নিশ্চিত করা, তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং আইনি সহায়তা প্রদানের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। শনিবার যন্তর মন্তরে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র প্রস্তাবিত বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে দিল্লিতে যে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ চলছিল, তার মধ্যেই এই ঘটনাটি ঘটে; ওই বিক্ষোভের জেরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল এবং গণপরিবহন ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটেছিল।