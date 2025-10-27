ETV Bharat / bharat

দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি কে ? কেন্দ্রের কাছে নাম পাঠালেন CJI গভাই

আগামী 24 নভেম্বর দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ 14 মাস দায়িত্বের পর 2027 সালের 9 ফেব্রুয়ারি অবসর নেবেন ।

NEXT CHIEF JUSTICE OF INDIA
বিচারপতি সূর্য কান্তের হাতে সুপারিশপত্র তুলে দিলেন প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই (ছবি- পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 1:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 27 অক্টোবর: দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি সূর্য কান্তকে বেছে নিলেন সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই ৷ আগামী 23 নভেম্বর দেশের প্রধান বিচারপতির পদে অবসর নেবেন প্রধান বিচারপতি গভাই ৷ তার আগে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে উত্তরসূরির নাম প্রস্তাব করলেন তিনি ৷

নিয়ম অনুযায়ী, দেশের প্রধান বিচারপতি তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে সেই সময়ে সুপ্রিম কোর্টের বয়োজ্যেষ্ঠ বিচারপতির নাম প্রস্তাব করেন ৷ প্রচলিত সেই প্রথা মেনেই বিচারপতি সূর্য কান্তের নাম প্রস্তাব করেছেন দেশের প্রধান বিচারপতি ৷ উল্লেখ্য, গত 23 অক্টোবর কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের তরফে প্রধান বিচারপতি বিআর গভাইয়ের কাছে তাঁর উত্তরসূরির নাম জানতে চাওয়া হয় ৷ এদিন তারই উত্তর দেন গভাই ৷

2019 সালের 24 মে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন সূর্য কান্ত ৷ আগামী 24 নভেম্বর দেশের 53তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ প্রায় 14 মাস দায়িত্বে থাকার পর 2027 সালের 9 ফেব্রুয়ারি অবসর নেবেন তিনি । চলতি বছর গত 14 মে দেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিআর গভাই ৷ প্রায় 6 মাস জায়িত্ব পালনের পর নভেম্বরে অবসর নেবেন তিনি ৷

হরিয়ানার হিসারের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে 1962 সালের 10 ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ 1981 সালে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকের ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি ৷ এরপর 1984 সালে রোহতকের মহর্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন নিয়ে স্নাতকের ডিগ্রি অর্জন করার পর হিসার জেলা আদালতে প্র্যাকটিস শুরু করেন ৷ 1985 সালে পঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টে প্র্যাকটিসের জন্য চণ্ডীগড়ে চলে যান ৷ মূলত, সাংবিধানিক, পরিষেবা এবং দেওয়ানি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন ৷ সেই সঙ্গে, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড, কর্পোরেশন, ব্যাঙ্ক এবং হাইকোর্টে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৷

হরিয়ানার কনিষ্ঠ অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে 2000 সালের 7 জুলাই দায়িত্ব নেন সূর্য কান্ত ৷ এরপর 2001 সালে একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট হিসেবে মনোনীত হন তিনি ৷ 2004 সালের 9 জানুয়ারি পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সূর্য কান্ত ৷ শীর্ষ আদালতের একাধিক যুগান্তকারী রায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি ৷ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে 370 ধারা অবলুপ্তি, বাকস্বাধীনতা, গণতন্ত্র, দুর্নীতি, পরিবেশ এবং লিঙ্গ সমতা সম্পর্কিত রায় প্রদানকারী সুপ্রিম কোর্টের একাধিক ডিভিশন বেঞ্চের অংশ ছিলেন তিনি ৷

সম্প্রতি, ঔপনিবেশিক আমলের রাষ্ট্রদ্রোহ আইন স্থগিত রেখে নয়া নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ ৷ শীর্ষ আদালতের সেই বেঞ্চেরও সদস্য ছিলেন সূর্য কান্ত ৷ পাশাপাশি, বিহারের এসআইআর-এর পর ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাওয়া 65 লক্ষ নামের বিবরণ প্রকাশ জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেন সুপ্রিম কোর্টের এই বিচারপতি ৷

এমনকী, শীর্ষ আদালত-সহ সমস্ত আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনে এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখারও নির্দেশ দেন তিনি ৷ এছাড়া, প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওয়ান র‍্যাঙ্ক-ওয়ান পেনশন (OROP) প্রকল্পকে সাংবিধানিকভাবে বৈধ বলে উল্লেখ করে সশস্ত্র বাহিনীর মহিলা আধিকারিকদের স্থায়ী কমিশনে সমতা দাবির আবেদনের শুনানিও শোনেন বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷

পড়ুন: সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন বি আর গাভাই

TAGGED:

CHIEF JUSTICE OF INDIA BR GAVAI
JUSTICE SURYA KANT
NEXT CJI OF SC
দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি
NEXT CHIEF JUSTICE OF INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.