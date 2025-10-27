দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি কে ? কেন্দ্রের কাছে নাম পাঠালেন CJI গভাই
আগামী 24 নভেম্বর দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ 14 মাস দায়িত্বের পর 2027 সালের 9 ফেব্রুয়ারি অবসর নেবেন ।
Published : October 27, 2025 at 1:16 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 অক্টোবর: দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি সূর্য কান্তকে বেছে নিলেন সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই ৷ আগামী 23 নভেম্বর দেশের প্রধান বিচারপতির পদে অবসর নেবেন প্রধান বিচারপতি গভাই ৷ তার আগে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে উত্তরসূরির নাম প্রস্তাব করলেন তিনি ৷
নিয়ম অনুযায়ী, দেশের প্রধান বিচারপতি তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে সেই সময়ে সুপ্রিম কোর্টের বয়োজ্যেষ্ঠ বিচারপতির নাম প্রস্তাব করেন ৷ প্রচলিত সেই প্রথা মেনেই বিচারপতি সূর্য কান্তের নাম প্রস্তাব করেছেন দেশের প্রধান বিচারপতি ৷ উল্লেখ্য, গত 23 অক্টোবর কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের তরফে প্রধান বিচারপতি বিআর গভাইয়ের কাছে তাঁর উত্তরসূরির নাম জানতে চাওয়া হয় ৷ এদিন তারই উত্তর দেন গভাই ৷
2019 সালের 24 মে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন সূর্য কান্ত ৷ আগামী 24 নভেম্বর দেশের 53তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ প্রায় 14 মাস দায়িত্বে থাকার পর 2027 সালের 9 ফেব্রুয়ারি অবসর নেবেন তিনি । চলতি বছর গত 14 মে দেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিআর গভাই ৷ প্রায় 6 মাস জায়িত্ব পালনের পর নভেম্বরে অবসর নেবেন তিনি ৷
হরিয়ানার হিসারের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে 1962 সালের 10 ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ 1981 সালে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকের ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি ৷ এরপর 1984 সালে রোহতকের মহর্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন নিয়ে স্নাতকের ডিগ্রি অর্জন করার পর হিসার জেলা আদালতে প্র্যাকটিস শুরু করেন ৷ 1985 সালে পঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টে প্র্যাকটিসের জন্য চণ্ডীগড়ে চলে যান ৷ মূলত, সাংবিধানিক, পরিষেবা এবং দেওয়ানি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন ৷ সেই সঙ্গে, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড, কর্পোরেশন, ব্যাঙ্ক এবং হাইকোর্টে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৷
Chief Justice of India, Justice Bhushan Ramkrishna Gavai, recommends the name of Justice Surya Kant, the senior-most Judge of the Supreme Court, as his successor to be the 53rd Chief Justice of India.— ANI (@ANI) October 27, 2025
Photo source: Supreme Court of India pic.twitter.com/3ibrilRFNe
হরিয়ানার কনিষ্ঠ অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে 2000 সালের 7 জুলাই দায়িত্ব নেন সূর্য কান্ত ৷ এরপর 2001 সালে একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট হিসেবে মনোনীত হন তিনি ৷ 2004 সালের 9 জানুয়ারি পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সূর্য কান্ত ৷ শীর্ষ আদালতের একাধিক যুগান্তকারী রায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি ৷ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে 370 ধারা অবলুপ্তি, বাকস্বাধীনতা, গণতন্ত্র, দুর্নীতি, পরিবেশ এবং লিঙ্গ সমতা সম্পর্কিত রায় প্রদানকারী সুপ্রিম কোর্টের একাধিক ডিভিশন বেঞ্চের অংশ ছিলেন তিনি ৷
সম্প্রতি, ঔপনিবেশিক আমলের রাষ্ট্রদ্রোহ আইন স্থগিত রেখে নয়া নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ ৷ শীর্ষ আদালতের সেই বেঞ্চেরও সদস্য ছিলেন সূর্য কান্ত ৷ পাশাপাশি, বিহারের এসআইআর-এর পর ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাওয়া 65 লক্ষ নামের বিবরণ প্রকাশ জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেন সুপ্রিম কোর্টের এই বিচারপতি ৷
এমনকী, শীর্ষ আদালত-সহ সমস্ত আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনে এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখারও নির্দেশ দেন তিনি ৷ এছাড়া, প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওয়ান র্যাঙ্ক-ওয়ান পেনশন (OROP) প্রকল্পকে সাংবিধানিকভাবে বৈধ বলে উল্লেখ করে সশস্ত্র বাহিনীর মহিলা আধিকারিকদের স্থায়ী কমিশনে সমতা দাবির আবেদনের শুনানিও শোনেন বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷