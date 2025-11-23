ETV Bharat / bharat

বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করাই অগ্রাধিকার, বার্তা দেশের হবু প্রধান বিচারপতির

বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান সুপ্রিম কোর্টের পাশাপাশি কীভাবে দেশের অন্য আদালতগুলিতে জমে থাকা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

CJI surya kant
বিচারপতি সূর্য কান্ত (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 23, 2025 at 3:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 23 নভেম্বর: দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন বিচারপতি সূর্ষ কান্ত ৷ সোমবার ভারতের 53তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন তিনি ৷ আর প্রধান বিচারপতি পদে শপথগ্রহণের আগে, বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেছেন, বিচারাধীন মামলার নিষ্পত্তি করা এবং মধ্যস্থতাকে উৎসাহিত করাকেই তিনি অগ্রাধিকার দেবেন।

সুপ্রিম কোর্টে 90 হাজারেরও বেশি বিচারাধীন মামলা রয়েছে ৷ প্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহার করে সেগুলি সমাধান করা কি কঠিন হবে ? এই বিষয়ে ইটিভি ভারতকে বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "আমি খুব আশাবাদী মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে পারব ৷" তাঁর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় বিচারপতি বলেন, তিনি কেবল শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন মামলাগুলির উপরই মনোনিবেশ করছেন না ৷ বিভিন্ন হাইকোর্ট থেকে শুরু করে জেলা আদালতে বিচারাধীন মামলাগুলিরও দ্রুত নিষ্পত্তি কীভাবে সম্ভব তা খতিয়ে দেখছেন। তাঁর কথায়, "মামলাকারীদের প্রথমে হাইকোর্টে যাওয়া এবং তারপর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া একটি ভালো অভ্যাস ৷ হাইকোর্টগুলিও যে সুুপ্রিম কোর্টের মতো সাংবিধানিক আদালত সেটা দেশের নাগরিকদের বোঝাতে হবে ।"

বিচারপতি সূর্য কান্ত আরও বলেন, "দ্বিতীয়ত, আমার অগ্রাধিকার হবে মধ্যস্থতার উপর জোর দেওয়া ৷ এটি বিচার ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনতে পারে ৷ এখন মধ্যস্থতাতার প্রবণতা আগের থেকে অনেকটা বেড়েছে ৷ এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার ৷ বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য এটি সবচেয়ে সহজ সমাধানগুলির মধ্যে একটি। কিছু বহুজাতিক কোম্পানি এবং ব্যাঙ্ক শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন করেছে, যাতে মধ্যস্থতা শেখাতে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৷" বিচারপতি জানিয়েছেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতেও মধ্যস্থতাকে একটি সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তোলা উচিত।

বিচার ব্যবস্থায় AI-এর ব্যবহার সম্পর্কে তিনি জানান, এই নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তন করা নিয়ে কিছু ভয় এবং আশঙ্কা রয়েছে। মামলাকারীরা চান তাঁদের মামলা একজন বিচারপতি দ্বারা নিষ্পত্তি হোক ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মামলাকারীরা প্রচলিত ব্যবস্থাতেই বিশ্বাসী। অন্যদিকে, সোশাল মিডিয়ায় বিচারকদের ট্রোল করার বিষযয়টিকে 'অসামাজিক' হিসেবেই দেখছেন দেশের হবু প্রধান বিচারপতি ।

24 নভেম্বর বিচারপতি সূর্য কান্ত ভারতের 53তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন ৷ তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ রাইসিনা হিলসের সোমবারের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ভুটান, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, মরিশাস, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং ব্রাজিলের প্রধান বিচারপতিরা। থাকবেন দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরাও ৷

TAGGED:

JUSTICE SURYA KANT
CJI SUPREME COURT
JUSTICE B R GAVAI
দেশের হবু প্রধান বিচারপতি
CJI SURYA KANT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.