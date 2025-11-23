ETV Bharat / bharat

আইনজীবীরা প্রধানমন্ত্রী-আইনমন্ত্রীর সামনে সওয়াল করেন না, কলেজিয়ামেই আস্থা প্রধান বিচারপতির

কলেজিয়ামের মাধ্য়মে সুপ্রিম কোর্ট এবং দেশের প্রতিটি হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগ হয় ৷ মেয়াদ শেষের মুহূর্তে আরও একবার এই কলেজিয়ামেই আস্থা রাখলেন প্রধান বিচারপতি ৷

CJI
নিজের বাসভবনে প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই (ইটিভি ভারত)
author img

By Sumit Saxena

Published : November 23, 2025 at 8:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 23 নভেম্বর : হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে কলেজিয়াম ব্যবস্থার পক্ষেই সওয়াল করলেন শীর্ষ আদালতের বিদায়ী প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ৷ তাঁর মন্তব্য, আইনজীবীরা প্রধানমন্ত্রী বা আইনমন্ত্রীর সামন সওয়াল করেন না ৷ বিচারপতিদের সামনে সওয়াল করেন ৷ তাই তাঁদের মূল্যায়ন বিচারপতিরাই ভালোভাবে করতে পারবেন ৷

দেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে রবিরারই তাঁর মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৷ সোমবার 53তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ তার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রধান বিচারপতি জানান, এমন কোনও ব্যবস্থা নেই যা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ৷ তবে কলেজিয়ামের মাধ্যমে বিচারপতি নিয়োগ করা আইন ব্যবস্থার জন্য বেশি ভালো বলে তিনি মনে করেন ৷

গত অগস্ট মাসে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি অলোক আরাধে এবং পটনা হাইকোর্টের বিচারপতি বিপুল এম পাঁচোলিকে সুপ্রিম কোর্টে পাঠানোর সুপারিশ করে ৷ এই কলেজিয়ামে প্রধান বিচারপতি ছাড়াও বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি বিভি নাগারত্ন ছিলেন ৷ বিচারপতি বিপুল এম পাঁচোলির ব্যাপারে কলেজিয়ামের বাকিদের সঙ্গে সহমত হতে পারেননি বিচারপতি বিভি নাগারত্ন ৷ নিজের আপত্তির কথা তিনি লিখিতভাবে জানান ৷

আর তাই 4 বিচারপতির মতামত নিয়েই সিদ্ধান্ত নেয় কলেজিয়াম ৷ দেশের হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থাকে কলেজিয়াম বলা হয় ৷ এখানে কয়েকজন বিচারপতিকে নিয়ে তৈরি একেকটি গোষ্ঠী অন্য বিচারপতিদের নিয়োগের সুপারিশ করে ৷ সুপ্রিম কোর্ট এবং যে কোনও হাইকোর্টের কলেজিয়াম সংশ্লিষ্ট প্রধান বিচারপতি এবং অন্য কয়েকজন প্রবীণ বিচারপতিকে নিয়ে তৈরি হয় ৷ এই সুপারিশ সরকার মানতেও পারে আবার বিচারপতিদের কাছে ফিরিয়েও দিতে পারে ৷

এদিন এ প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, "যে আপত্তি তোলা হয়েছে তা যদি যথার্থ হত তাহলে বাকি চার বিচারপতি একমত হতেন না ৷ " পাশপাশি তিনি এও জানান, কলেজিয়ামের মধ্যে কোনও বিচারপতি বাকিদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করছেন এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে ৷ বিচারপতি নিয়োগে কলেজিয়াম ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার কথা অতীতে বেশ কয়েকবার শোনা গিয়েছে ৷ এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছে বর্তমান সরকারও ৷

প্রধান বিচারপতির কাছে জানতে চাওয়া হয়, সরকারের উপর বিচারপতি নিয়োগের দায়িত্ব গেলে যোগ্য বিচারপতি খুঁজে পাওয়া কি মুশকিল হবে ? প্রধান বিচারপতি বলেন, " সুপ্রিম কোর্টের কোনও আইনজীবীকে বিচারপতি করতে চাইলে আমরা তাঁর নাম আগে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং কলেজিয়ামের কাছে পাঠাই ৷ এই বিচারপতিরা আগে ওই আইনজীবীকে আদালতে কাজ করতে দেখেছেন ৷ তাঁর সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে তাঁদের ৷ সেই হাইকোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশ ছাড়া ওই আইনজীবী বিচারপতি হতে পারেন না ৷"

তিনি আরও বলেন, "কোনও ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না ৷ তবে আমি মনে করি বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে কলেজিয়াম প্রশাসনের থেকে বেশি কার্যকর ৷ আইনজীবীরা প্রধানমন্ত্রী বা আইনমন্ত্রীর সামনে সওয়াল করেন না ৷ বিচারপতিদের সামনে করেন ৷ তাই আইনজীবীদের মূল্যায়ন বিচারপতিরাই ভালো করতে পারবেন ৷"

এ বছরের মে মাসে প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ৷ এই সময়ের মধ্যে 107 জন বিচারপতি কলেজিয়ামের মাধ্যমে নিয়োগ হয়েছেন জানিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, " এর মধ্যে এলাহাবাদ হাইকোর্টে 24 জন, বম্বে হাইকোর্টে 14 জন, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে 12 জন বিচারপতি নিয়োগ হয়েছেন ৷ দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া বাকি ক্ষেত্রে কলেজিয়ামের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়েছে ৷ "

TAGGED:

SUPREME COURT COLLEGIUM
JUSTICE B V NAGARATHNA
PRESIDENTIAL REFERENCE MATTER
JUSTICE PANCHOLI
CJI BR GAVAI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.