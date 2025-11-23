আইনজীবীরা প্রধানমন্ত্রী-আইনমন্ত্রীর সামনে সওয়াল করেন না, কলেজিয়ামেই আস্থা প্রধান বিচারপতির

আইনজীবীরা প্রধানমন্ত্রী-আইনমন্ত্রীর সামনে সওয়াল করেন না, কলেজিয়ামেই আস্থা প্রধান বিচারপতির
কলেজিয়ামের মাধ্য়মে সুপ্রিম কোর্ট এবং দেশের প্রতিটি হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগ হয় ৷ মেয়াদ শেষের মুহূর্তে আরও একবার এই কলেজিয়ামেই আস্থা রাখলেন প্রধান বিচারপতি ৷
By Sumit Saxena
Published : November 23, 2025 at 8:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 নভেম্বর : হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে কলেজিয়াম ব্যবস্থার পক্ষেই সওয়াল করলেন শীর্ষ আদালতের বিদায়ী প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ৷ তাঁর মন্তব্য, আইনজীবীরা প্রধানমন্ত্রী বা আইনমন্ত্রীর সামন সওয়াল করেন না ৷ বিচারপতিদের সামনে সওয়াল করেন ৷ তাই তাঁদের মূল্যায়ন বিচারপতিরাই ভালোভাবে করতে পারবেন ৷
দেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে রবিরারই তাঁর মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৷ সোমবার 53তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ তার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রধান বিচারপতি জানান, এমন কোনও ব্যবস্থা নেই যা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ৷ তবে কলেজিয়ামের মাধ্যমে বিচারপতি নিয়োগ করা আইন ব্যবস্থার জন্য বেশি ভালো বলে তিনি মনে করেন ৷
গত অগস্ট মাসে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি অলোক আরাধে এবং পটনা হাইকোর্টের বিচারপতি বিপুল এম পাঁচোলিকে সুপ্রিম কোর্টে পাঠানোর সুপারিশ করে ৷ এই কলেজিয়ামে প্রধান বিচারপতি ছাড়াও বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি বিভি নাগারত্ন ছিলেন ৷ বিচারপতি বিপুল এম পাঁচোলির ব্যাপারে কলেজিয়ামের বাকিদের সঙ্গে সহমত হতে পারেননি বিচারপতি বিভি নাগারত্ন ৷ নিজের আপত্তির কথা তিনি লিখিতভাবে জানান ৷
আর তাই 4 বিচারপতির মতামত নিয়েই সিদ্ধান্ত নেয় কলেজিয়াম ৷ দেশের হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থাকে কলেজিয়াম বলা হয় ৷ এখানে কয়েকজন বিচারপতিকে নিয়ে তৈরি একেকটি গোষ্ঠী অন্য বিচারপতিদের নিয়োগের সুপারিশ করে ৷ সুপ্রিম কোর্ট এবং যে কোনও হাইকোর্টের কলেজিয়াম সংশ্লিষ্ট প্রধান বিচারপতি এবং অন্য কয়েকজন প্রবীণ বিচারপতিকে নিয়ে তৈরি হয় ৷ এই সুপারিশ সরকার মানতেও পারে আবার বিচারপতিদের কাছে ফিরিয়েও দিতে পারে ৷
এদিন এ প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, "যে আপত্তি তোলা হয়েছে তা যদি যথার্থ হত তাহলে বাকি চার বিচারপতি একমত হতেন না ৷ " পাশপাশি তিনি এও জানান, কলেজিয়ামের মধ্যে কোনও বিচারপতি বাকিদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করছেন এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে ৷ বিচারপতি নিয়োগে কলেজিয়াম ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার কথা অতীতে বেশ কয়েকবার শোনা গিয়েছে ৷ এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছে বর্তমান সরকারও ৷
প্রধান বিচারপতির কাছে জানতে চাওয়া হয়, সরকারের উপর বিচারপতি নিয়োগের দায়িত্ব গেলে যোগ্য বিচারপতি খুঁজে পাওয়া কি মুশকিল হবে ? প্রধান বিচারপতি বলেন, " সুপ্রিম কোর্টের কোনও আইনজীবীকে বিচারপতি করতে চাইলে আমরা তাঁর নাম আগে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং কলেজিয়ামের কাছে পাঠাই ৷ এই বিচারপতিরা আগে ওই আইনজীবীকে আদালতে কাজ করতে দেখেছেন ৷ তাঁর সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে তাঁদের ৷ সেই হাইকোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশ ছাড়া ওই আইনজীবী বিচারপতি হতে পারেন না ৷"
তিনি আরও বলেন, "কোনও ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না ৷ তবে আমি মনে করি বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে কলেজিয়াম প্রশাসনের থেকে বেশি কার্যকর ৷ আইনজীবীরা প্রধানমন্ত্রী বা আইনমন্ত্রীর সামনে সওয়াল করেন না ৷ বিচারপতিদের সামনে করেন ৷ তাই আইনজীবীদের মূল্যায়ন বিচারপতিরাই ভালো করতে পারবেন ৷"
এ বছরের মে মাসে প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ৷ এই সময়ের মধ্যে 107 জন বিচারপতি কলেজিয়ামের মাধ্যমে নিয়োগ হয়েছেন জানিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, " এর মধ্যে এলাহাবাদ হাইকোর্টে 24 জন, বম্বে হাইকোর্টে 14 জন, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে 12 জন বিচারপতি নিয়োগ হয়েছেন ৷ দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া বাকি ক্ষেত্রে কলেজিয়ামের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়েছে ৷ "