আজ দশম-দ্বাদশ শ্রেণির ফলপ্রকাশ, কীভাবে জানবেন ICSE-ISC রেজাল্ট
পরীক্ষা শেষ হওয়ার প্রায় একমাস পর বেরোচ্ছে রেজাল্ট ৷ আজই ফলপ্রকাশ আইসিএসই ও আইএসসি-র ৷ কোথায় দেখতে পাবেন রেজাল্ট, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : April 30, 2026 at 8:46 AM IST
নয়াদিল্লি, 30 এপ্রিল: ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (ICSE)-এর দশম শ্রেণি এবং ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট (ISC)-এর দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে আজ ৷ সকাল 11টা নাগাদ ঘোষণা করা হবে রেজাল্ট ।
এই পরীক্ষাগুলি 'কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনস' (CISCE)-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় । দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থীরা CISCE-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট cisce.org এবং results.cisce.org থেকে তাদের ফলাফল দেখতে পাবেন । ফলাফল ডাউনলোড করার জন্য, শিক্ষার্থীদের CISCE-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলিতে গিয়ে 'ISC Result 2026' বা 'ICSE Result 2026' ট্যাবে ক্লিক করতে হবে । প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য পূরণ করার পর, শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্ত নম্বর বা স্কোর দেখতে পাবে ।
As you await your ICSE & ISC results, remember: your effort, your growth, and your courage are your real achievements.— CISCE (@CISCE_Official) April 28, 2026
চলতি বছর দশম শ্রেণির ICSE পরীক্ষা 17 ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে 30 মার্চ শেষ হয়েছিল । অন্যদিকে, দ্বাদশ শ্রেণির ISC পরীক্ষা 12 ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে 6 এপ্রিল সমাপ্ত হয় । পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর (UAE) সমস্ত কেন্দ্রে নির্ধারিত দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষাগুলি CISCE-এর পক্ষ থেকে বাতিল করা হয়েছিল ।
2025 সালে, ICSE পরীক্ষা 18 ফেব্রুয়ারি থেকে 27 মার্চ পর্যন্ত এবং ISC পরীক্ষা 13 ফেব্রুয়ারি থেকে 5 এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল । আগেরবারও CISCE 30 এপ্রিল ICSE এবং ISC বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেছিল ।
যেসব পরীক্ষার্থী তাদের ফলাফলে সন্তুষ্ট নন, তারা 'রি-চেক' বা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং 'ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা'য় (নম্বর উন্নয়নের পরীক্ষা) অংশগ্রহণ করতে পারবেন । 2024 সালে, CISCE 'কম্পার্টমেন্ট পরীক্ষা' ব্যবস্থাটি বাতিল করে দেয় । এর পরিবর্তে, যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষার সেই একই বছরেই নিজেদের প্রাপ্ত নম্বর উন্নত করতে চান, তাঁদের জন্য উত্তরপত্র পুনঃমূল্যায়ন এবং ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে । CISCE-এর এই ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা সর্বোচ্চ দুটি বিষয়ে দেওয়া যেতে পারে ।