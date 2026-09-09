600 কেজির সিলিন্ডার থেকে ক্লোরিন গ্যাস লিক, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 8
600-কেজির সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক হতেই এলাকার অনেক বাসিন্দা চোখে জ্বালা এবং শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন, যার ফলে জেলা হাসপাতালে আহতদের দীর্ঘ লাইন পড়ে যায় ৷
Published : September 9, 2026 at 8:44 AM IST
সেহোর (মধ্যপ্রদেশ), 9 সেপ্টেম্বর: ক্লোরিন গ্যাস লিক করে অসুস্থ বেশ কয়েকজন ৷ মধ্যপ্রদেশের সেহোরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি জলশোধন কেন্দ্র থেকে গ্যাস লিকের কারণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । লাসুদিয়া খাস গ্রাম এবং তার আশেপাশের এলাকার অনেক বাসিন্দা চোখে জ্বালা এবং শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন, যার ফলে জেলা হাসপাতালে আহতদের দীর্ঘ লাইন পড়ে যায় ৷
জানা গিয়েছে, গ্রামের পুকুরে জমা বৃষ্টির জল পরিষ্কার করার জন্য ক্লোরিন গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছিল । কর্মীদের অবহেলার কারণে ট্যাঙ্ক থেকে ক্লোরিন গ্যাস লিক হয় ।
600 কেজির সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক
ক্লোরিন গ্যাস লিকের কারণে উপস্থিত গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । গ্যাসের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসীরা শ্বাসকষ্ট, বমি এবং ডায়রিয়ার অভিযোগ করতে শুরু করেন । কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো গ্রাম আতঙ্কিত হয়ে পড়ে । খবর পেয়ে পুলিশ ও স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান । অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের মতে, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে, গ্যাস লিকটি একটিমাত্র 600 কেজির ক্লোরিন গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ঘটেছে ৷ তবে লিকের কারণ খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে ৷
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রশান্ত চৌবে জানিয়েছেন যে, চিকিৎসক দল, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)-এর সদস্য এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে । স্থানীয় প্রশাসন সম্পূর্ণ সতর্ক রয়েছে এবং কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আশেপাশের এলাকাটি সুরক্ষিত করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে ।
জেলা হাসপাতালে জরুরি অবস্থা
ক্লোরিন গ্যাস লিকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত 12 জনেরও বেশি গ্রামবাসীকে চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় । সেখানে উপস্থিত চিকিৎসকদের দল জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় অবিলম্বে সব ধরনের প্রচেষ্টা শুরু করে এবং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন । প্রবীণ চিকিৎসক ডা. হরিওম গুপ্ত বলেন, "ক্লোরিন শ্বাস নেওয়ার অভিযোগ নিয়ে বেশ কয়েকজন রোগী এখানে এসেছেন । কারও কারও উদ্বেগ ও শ্বাসকষ্ট হলেও সবাই স্বাভাবিক আছেন । ফুসফুসে অল্প পরিমাণে ক্লোরিন প্রবেশ করলে তা ক্ষতিকর নয় ।" বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে ফুসফুসে সংক্রমণ হতে পারে । এখনও পর্যন্ত 7-8 জন সংক্রমিত হয়েছেন এবং আরও রোগী আসার সম্ভাবনা রয়েছে ।"
সবাই বিপদমুক্ত, গ্রামে পুলিশ ও চিকিৎসক মোতায়েন
জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন যে, বর্তমানে কেউ গুরুতর অবস্থায় নেই এবং সবাই বিপদমুক্ত । ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়েছে । এই ঘটনার পর গ্রামে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । পুলিশ গ্রামবাসীদের গুজবে কান না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে ।