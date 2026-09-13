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আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা নিক গ্লোবাল সাউথ, জিনপিংয়ের ব্রিকস-বার্তা

BRICS INDIA 2026: একদিকে সহযোগিতার বার্তা অন্যদিকে পশ্চিমি বিশ্বকে নিশানা । ব্রিকসের শেষদিনের ভাষণে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরব হলেন শি ।

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জিনপিংয়ের ব্রিকস বার্তা (ছবি-পিটিআই)
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By PTI

Published : September 13, 2026 at 4:32 PM IST

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নয়াদিল্লি, 13 সেপ্টেম্বর: ব্রিকস সম্মেলনের শেষ দিনে গ্লোবাল সাউথকে আরও শক্তিশালী করার ডাক দিলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং । নাম না করে পশ্চিমি দুনিয়াকে কটাক্ষও করলেন একাধিক প্রসঙ্গে । বললেন, সমান অংশীদারিত্বের কথা । আন্তর্জাতিক আইন তৈরির ব্যাপারে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলিকে মুখ্য় ভূমিকা নেওয়ার পরামর্শও দিলেন জিনপিং । সহযোগিতা নির্ভর উন্নয়নকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পাঁচটি পয়েন্টের উল্লেখও করেন তিনি ।

এই মঞ্চ থেকে তিনি দাবি করেন, নির্দিষ্ট আইন ছাড়া এই পৃথিবীর পরিস্থিতি এমন এক রাস্তার মতো হবে যেখানে কোনও সিগন্যাল নেই । সেখানে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে না এমনটা ভাবাই ভুল । তেমন এক পৃথিবীতে কোনও দেশ ন্যায়বিচারের আশা করতেই পারে না । এই পরিস্থিতি বদল আনা আবশ্যক । আন্তর্জাতিক মঞ্চে সকলের মঙ্গলে আইন প্রণয়নের কাজে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলিকে বাড়তি ভূমিকা নিতে হবে বলে দাবি করেন চিনের প্রেসিডেন্ট ।

বিশ্বের সব প্রান্তে থাকা মানুষ সুবিচার প্রত্যাশা করেন বলে বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, "বিশ্বে আইনের শাসন বজায় রাখতে,প্রতিটি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে, আলোচনার মাধ্যমে যে কোনও সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিতে হলে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলিকে এগিয়ে আসতেই হবে ।" আয়তন বা সম্পদ দেখে নয়, প্রতিটি দেশকে সমান মর্যাদা দেওয়ার কথাও বলেন তিনি ।

ভাষণের ঠিক এই পর্যায়ে এসে পরপর দুটি মন্তব্য় করেন জিনপিং । প্রথমে তাঁকে বলতে শোনা যায় আন্তর্জাতিক আইন এমন হতে হবে সেখানে একটি দেশে কোনও কারণে অন্য কোনও দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না । এরপরেই তিনি বলেন, কোনও দেশ যেন দুমুখো অবস্থান নিতে না পারে তাও নিশ্চিত করতে হবে বাকিদের । এই দুটো মন্তব্যের নিশানা সরাসরি পশ্চিমি দুনিয়া বলেই মনে করছে কূটনৈতিক বিশ্ব ।

-ব্রিকসের মধ্যে থাকা দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা আরও বাড়াতে পাঁচটি পয়েন্টের কথা বলেছেন জিনপিং । তার মধ্যে প্রথম, একটি নিজস্ব এ আই কাঠামো নিমার্ণ করা । দ্বিতীয়, ব্যবসা ও বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করা । তৃতীয়, ডিজিটাল ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে যোগাযোগ আরও নিবিড় করা । চতুর্থ, পারস্পরিক যোগাযোগের ভিত্তিতে উৎপাদন ব্য়বস্থাকে নিপুণ করা । পঞ্চম, একত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উদ্যোগ নেওয়া ।

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BRICS 2026 INDIA

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