ব্রিকস সম্মেলনে ছন্দপতন ! মোদির গালা ডিনারে অনুপস্থিত চিনের প্রেসিডেন্ট
Chinese President skips gala dinner : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ব্রিকস-এর অন্য নেতারা অংশ নেন। বেশকিছু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীরাও ছিলেন ৷
By PTI
Published : September 13, 2026 at 7:09 AM IST
নয়াদিল্লি, 13 সেপ্টেম্বর : ব্রিকসভুক্ত (BRICS) দেশগুলির নেতা, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সম্মানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার গালা ডিনারের আয়োজন করেছিলেন ৷ সেখানে যোগ দিলেন না চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এই ছন্দপতনে শুরু হয়েছে চর্চা ৷
সরকারিভাবে 'ভারত মণ্ডপম'- এ চিনের প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতির কারণ জানানো হয়নি ৷ তবে, একটি সূত্র বলছে, বিশ্রামের জন্য শি তাঁর হোটেলে ফিরে গিয়েছিলেন। ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পর দেশে ফিরে যাওয়ায় আবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স শেখ খালেদ বিন মোহাম্মদও এই বিশেষ নৈশভোজে ছিলেন না।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ব্রিকস-এর অন্য নেতারা নৈশভোজে অংশ নেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ, নির্মলা সীতারমণ, পীযূষ গোয়েল, অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং শিবরাজ সিং চৌহান এবং কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীও গালা ডিনারে ছিলেন। দেখা গিয়েছে, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং যোগী আদিত্যনাথ, দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, শুভেন্দু অধিকারী ও হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদের ৷
মন্ত্রীদের জন্য করা হয়েছিল আলাদা আলাদা টেবিলের ব্যবস্থা ৷ সেখানে নৈশভোজের সময় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। টেবিলগুলি এমনভাবে সাজানো হয়েছিল, যাতে অতিথিরা অতি সুস্বাদু নিরামিষ খাবারের স্বাদ নেওয়ার পাশাপাশি অনায়াসে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন।
নৈশভোজের মেনুতে ছিল খান্ডভি মিল-ফুই (khandvi mille-feuille), কুম্ভ গালোটি, পনির লাবাবদার, গুচ্ছি মারমিক, গাজর-শিমের পোরিয়াল এবং মিলেট পোলাও। ডেজার্ট বা মিষ্টির তালিকায় ছিল ওল্ড দিল্লির ফ্রুট ক্রিম-এর সঙ্গে জিলিপি এবং শাহতুত ফিরনি।
ভারত 12-13 সেপ্টেম্বর ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজন করছে। এতে 11টি সদস্য ও 10টি সহযোগী দেশের নেতাদের পাশাপাশি কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরাও অংশ নিচ্ছেন।
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