ডিজিটাল ভারতে নিজেদেরই নৌকা চালিয়ে স্কুলে আসতে হয় ছাত্রছাত্রীদের

ডিজিটাল ভারতে নিজেদেরই নৌকা চালিয়ে স্কুলে আসতে হয় ছাত্রছাত্রীদের
গ্রামীণ পূর্ত বিভাগের আধিকারিক মুনিতা কুমারী জানান, সাকুচিডিহ ও সাকুচিসরাই গ্রামের মধ্যে সাকরি নদীর উপর সেতুর চূড়ান্ত অনুমোদন এখনও আসেনি।
Published : February 26, 2026 at 8:21 PM IST
নালন্দা, 26 ফেব্রুয়ারি: বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা ৷ আর সেই নালন্দার অনতিদূরে স্কুলে যেতে ছাত্রছাত্রীদের পাড়ি দিতে হয় নদী ৷ তাও নিজেদেই নৌকা বেয়ে ৷
সাকুচিডিহ ও সাকুচিসরাই গ্রামের মধ্যে সাকরি নদীর উপর সেতুর চূড়ান্ত অনুমোদন এখনও আসেনি, জানাচ্ছেন গ্রামীণ পূর্ত বিভাগের আধিকারিক মুনিতা কুমারী ৷ নদী না-পেরলে স্কুল যেতে ছাত্রছাত্রীদের হেঁটে পাড়ি দিতে হবে 10 কিমি পথ ৷ অগত্যা প্রতিদিন নিজেরাই নৌকা চালিয়ে নদী পেরিয়ে স্কুলে পৌঁছয় 50 ছাত্রছাত্রী ৷
এক ছাত্রী সুধা কুমারী দুঃখপ্রকাশ করে বলে, "আমরা যদি সড়ক পথে যাই, তাহলে আমাদের 10 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। আমরা সকাল যদি 6টায় রওনা দিই, তাহলেও স্কুলে পৌঁছতে হবে দুপুর সাড়ে 12টা। তাই, আমাদের নৌকায় করে স্কুলে আসতে হয় ৷"
আরেক ছাত্রী কারিনা কুমারী বলেন, "পড়াশোনায় কোনও সমস্যা নেই । তবে আমাদের নৌকা চালাতে জানতে হবে। আমরা ডাক্তার হতে চাই ৷ আমরা চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি সেতু তৈরি করা হোক ৷ যাতে আমাদের প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিতে না-হয় ৷"
বিহারের নালন্দার গিরিয়াক ব্লকের সাকুচিডিহ গ্রামের এই মেয়েদের প্রতিদিন স্কুলে যেতে নৌকা চালাতে হয় ৷ বর্ষাকালে নদীর তীব্র স্রোত তাদের পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়। শিক্ষার বিষয়ে সরকারের দাবি এবং বাস্তবতার মধ্যে বিরাট ব্যবধানের এটি একটি স্পষ্ট উদাহরণ সাকুচিডিহ ৷ ছাত্রছাত্রীরা শুধু বইয়ের বোঝা বহন করে না, ছোট ছোট হাতে নৌকা চালানোর ভারও সহ্য করতে হয় তাদের ৷
জেলা সদর দফতর থেকে প্রায় 30 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সাকুচিডিহ এখনও উন্নয়নের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ৷ শিশু থেকে শুরু করে গ্রামবাসী, তাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর একমাত্র উপায় হল নদী পার হওয়া ৷ সাকুচিডিহ এবং সাকুচিসরাই গ্রামের মোট জনসংখ্যা হাজার খানেক ৷ কিন্তু এখানে কোনও সেতু নেই ৷ পারাপারের একমাত্র মাধ্যমে নৌকা ৷ নেই কোনও প্রশিক্ষিত মাঝি। নদী পার হওয়ার জন্য আছে কেবল একটি নৌকা ৷
নির্বাচনী ইস্তেহারে সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর গ্রামীণ সেতু প্রকল্পের আওতায়, সাকুচিডিহ এবং সাকুচিসরাইয়ের মধ্যে সাকরি নদীর উপর আনুমানিক 6.20 কোটি টাকা ব্যয়ে 96.84 মিটার দীর্ঘ একটি সেতু নির্মাণের কথা ছিল। সেতুটি নির্মাণ কাজ 2025 সালের জুলাই মাসে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এখনও শুরু হয়নি।
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর সাত মাস পেরিয়ে গিয়েছে ৷ গ্রামের মহিলারা জানিয়েছেন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর থেকে কোনও ঠিকাদার বা কোনও বিভাগের কর্মকর্তার দেখা মেলেনি। গ্রামেরই এক মহিলা বলেন, "গ্রামে কোনও বাজার বা দোকান নেই । এমনকি একটি ছোট প্লেট কিনতেও নদী পার হতে হয়। সবাই ভোট চায়, কিন্তু কেউ সেতু তৈরি করে না ৷"
সাকুচিডিতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত একটি স্কুল রয়েছে ৷ উচ্চশিক্ষার জন্য, শিশুদের সাকুচিসরাই পৌঁছনোর জন্য সাকরি নদী পার হতে হয় ৷ আশ্চর্যজনকভাবে, প্রশাসন কোনও ফেরি পরিষেবা প্রদান করেনি। বর্ষাকালে, যখন নদী উপচে পড়ে, তখন গ্রামের বিশেষজ্ঞ নৌকাচালকরা শিশুদের নৌকা চালানোর জন্য তহবিল সংগ্রহ শুরু করেন। অন্যথায়, তাদের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হবে,"
এপ্রিল মাসে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ায়, শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন যাতায়াতের জন্য একটি সেতু তৈরিতে সরকারের কাছে অনুরোধ করছে ৷ সাকুচিসরাইয়ের বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক ধর্মেন্দ্র কুমার বলেন, "আশেপাশের 14টি গ্রামের শিশুরা স্কুলে যায় ৷ তাদের মধ্যে 50 জন সাকুচিডিহের, যার মধ্যে 30 জন মেয়েও ৷ যারা নৌকায় করে নদী পেরিয়ে স্কুলে আসে। আবহাওয়া এখন ভালো। কিন্তু বর্ষাকালে, গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও, যারা পড়াশোনা করতে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্কুল আসে ।"
রাজগীর পল্লী পূর্ত বিভাগের আধিকারিক মুনিতা কুমারী ইটিভি ভারত-কে বলেন, "সেতু নির্মাণের অনুমতি এখনও মেলেনি ৷ তবে তারা শীঘ্রই চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার আশা করছেন ৷ সাকুচিদিহের কাছে সাকরি নদীর উপর সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে ৷"