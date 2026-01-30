10 টাকার কয়েন নিয়ে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ ! পুড়ল শিশুর হাত

10 টাকার কয়েন নিয়ে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ ! পুড়ল শিশুর হাত
কয়েন নিয়ে খেলা করছিল ছোট্ট শিশু ৷ হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ হয় ৷ ছুটে এলেন পড়শি যুবক ৷ হাতের চামড়া পুড়ে গিয়েছে শিশুর ৷
Published : January 30, 2026 at 5:59 PM IST
ফজিলকা (পঞ্জাব), 30 জানুয়ারি: দশ টাকার কয়েন নিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ হাতে বিস্ফোরণ ! জখম হল আড়াই বছরের শিশুর দুই হাতের তালু ৷ শুক্রবার এমনই অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে পঞ্জাবের ফজিলকা জেলার আবোহার শহরতলিতে ৷ এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷
এদিন সকালে শিশুটির হাতে 10 টাকার কয়েন দিয়েছিলেন তার মা ৷ সে ওই কয়েনটি হাতে নিয়ে বাড়ির সামনে রাস্তায় খেলছিল ৷ হঠাৎ পটকা ফাটার মতো আওয়াজ হয় ৷ সেই আওয়াজ শুনে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এলাকাবাসী গৌরব ৷ তিনি ভেবেছিলেন শিশুরা পটকা নিয়ে খেলছে বা কারও সাইকেলের টায়ার থেকে হাওয়া বের করে দিয়েছে ৷ কিন্তু বেরিয়ে দেখেন ওই শিশুর দুই হাতের তেলোয় পুড়ে যাওয়ার মতো ক্ষত তৈরি হয়েছে ৷ চামড়া উঠে গিয়েছে ৷ সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ক্ষতস্থানে টুথপেস্ট লাগিয়ে দেন ৷
এরপর তার মাকে ডেকে পুরো ঘটনাটি বলেন ৷ গৌরবের কথায়, "এই ঘটনাটি খুব অদ্ভুত ৷ কাছাকাছি কোনও বিস্ফোরক পদার্থ বা ইলেক্ট্রিকের জিনিসপত্র ছিল না ৷ কী থেকে বিস্ফোরণ হতে পারে ? এটা ভাবতে ভাবতে দেখি 10 টাকার কয়েনটা পড়ে রয়েছে এবং সেটা ফেটে গিয়েছে ৷"
এই ঘটনায় হতবাক শিশুর মা গীতা ৷ তিনি বলেন, "আমরা রাজস্থানের বাসিন্দা ৷ এখানে আট বছর ধরে আছি ৷ আমার মেয়েদের আমি লক্ষ্মী বলে মনে করি ৷ তাই প্রতিদিনই বড় ও ছোট মেয়ের হাতে 10 টাকার দু'টি কয়েন দিই ৷ এদিনও তাই করেছিলাম ৷ ওরা কয়েনটা নিয়ে বাইরে খেলছিল ৷ হঠাৎ ছোট মেয়ের হাতে কয়েনটা ফেটে যায় ৷ দুটো হাতই পুড়ে গিয়েছে ৷ রোজই তো এই কয়েন ওদের দিই ৷ তাহলে আজই প্রথম এমন হল, কেন হল বুঝতে পারছি না ৷"