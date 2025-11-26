ETV Bharat / bharat

হোমওয়ার্ক না করায় খুদে পড়ুয়াকে গাছ থেকে উল্টো করে ঝোলালেন শিক্ষিকা

এই ঘটনা জানাজানি হতেই স্কুল কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দিয়েছে জেলা শিক্ষা বিভাগ ৷ প্রথম ভুল হিসেবে ক্ষমা করতে বলেছেন অভিযুক্ত শিক্ষিকার বাবা-মা ৷

প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
ETV Bharat Bangla Team

November 26, 2025

সুরজপুর (ছত্তিশগড়), 26 নভেম্বর: প্রতিদিনই ফাঁকা থাকে হোমওয়ার্কের খাতা ৷ বারবার বলা সত্বেও কথা শুনত না খুদে পড়ুয়া ৷ শাস্তিস্বরূপ নার্সারির ওই ছাত্রকে গাছ থেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দিলেন শিক্ষিকা ৷ ছাত্রকে শাস্তি দেওয়ার মুহূর্তের ওই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য ৷

ছত্তিশগড়ের সুরজপুরের বেসরকারি স্কুলের এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষের অবশ্য দাবি, শিশুটি একদম কথা শোনে না ৷ শুধুমাত্র তাকে ভয় দেখানোর জন্যই শিক্ষক এই কাজটি করেছেন ৷

সোশাল মিডিয়ার মাধ্য়মে ঘটনা সামনে আসতেই কাঠগড়ায় সুরজপুরের রামানুজনগরের নারায়ণপুরের হংসওয়াহিনী বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষ ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করার সময় কয়েকজন গ্রামবাসী ঘটনাটি দেখতে পান ৷ তাঁরা দেখেন, শিশুটিকে গাছ থেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়েছেন শিক্ষিকা ৷ স্থানীয়রা সেই সময় নিজেদের মোবাইল ফোনে মুহূর্তের ভিডিয়ো করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেন । এর ফলে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকাবাসীদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয় ৷ তাঁরা অভিযুক্ত শিক্ষিকা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান ।

CHHATTISGARH School News
খুদে পড়ুয়াকে গাছ থেকে ঝুলিয়ে কাঠগড়ায় ছত্তিশগড়ের এই স্কুল (ইটিভি ভারত)

স্কুল কর্তৃপক্ষকে নোটিশ জেলা শিক্ষা আধিকারিকের

ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের হট্টগোলের মধ্যে জেলা শিক্ষা আধিকারিক স্কুল কর্তৃপক্ষকে একটি নোটিশ জারি করেন । বিষয়টি নিয়ে জেলা শিক্ষা আধিকারিক অজয় ​​মিশ্র বলেন যে,"বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পরপরই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে একটি নোটিশ পাঠানো হয়েছে ।দু'দিনের মধ্যে স্কুল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তার জবাব দিতে হবে । যদি উত্তর সন্তোষজনক না হয়, তাহলে স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং স্বীকৃতি পুনর্বিবেচনা করা হবে ৷"

স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

নার্সারির পড়ুয়াকে শারীরিক শাস্তির ভিডিয়ো নিয়ে তীব্র প্রতিবাদের মধ্যে, স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্য শিক্ষকের পাশেই দাঁড়িয়েছে ৷ তাঁর স্বপক্ষে বক্তব্য দিয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বদমাইশি কম করানোর উপায় হিসেবে শুধুমাত্র শিশুটিকে ভয় দেখানোর জন্য শিক্ষিকা এই কাজটি করেছিলেন ৷ এই বিষয়ে স্কুল পরিচালক সুভাষ শিবহারে বলেন যে, "অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে নতুন নিয়োগ করা হয়েছে । শিশুটি স্কুলে বদমাশ গোছের ছিল ৷ তাকে বেশ কয়েকবার হোমওয়ার্ক করতে বলা হয়েছিল । তবে, সে সবসময় রোজকার হোমওয়ার্ক ছাড়াই স্কুলে আসত । তাই, শিক্ষিকা শিশুটিকে কেবল ভয় দেখানোর জন্য গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন ৷ যাতে সে বদমাইশি করা বন্ধ করে তার পড়াশোনায় মনোযোগ দেয় ৷"

ক্ষমাপ্রার্থী অভিযুক্ত শিক্ষিকার বাবা-মা

এদিকে, অভিযুক্ত শিক্ষিকার বাবা-মা তার কাজের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন । শিক্ষকের বাবা-মা এক বিবৃতিতে বলেছেন, "এটি ছিল তার প্রথম ভুল ৷ তাই আমাদের উচিত এটিকে প্রথম ভুল হিসেবে বিবেচনা করে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া ৷"

