বিধায়কের শপথ নিলেন তামিলনাড়ুর নব-নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী বিজয়

বিধায়কের শপথ নিলেন তামিলনাড়ুর নব-নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী বিজয়
রবিবার সকালে দক্ষিণী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন অভিনেতা-নেতা বিজয় ৷ এরপর এদিন বিধায়কের শপথ নিলেন তিনি ৷ বিরোধী দলনেতা হলেন স্ট্যালিন-পুত্র উদয়নিধি ৷
Published : May 11, 2026 at 3:05 PM IST
চেন্নাই, 11 মে: মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পরদিন বিধায়কের শপথ নিলেন টিভিকে প্রধান অভিনেতা সি জোসেফ বিজয় ৷ সোমবার তামিলনাড়ুর সদ্য গঠিত 17তম বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী বিজয় ছাড়াও নব-নির্বাচিত বিধায়করা শপথ বাক্য পাঠ করেন ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ন'জন মন্ত্রী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এডাপ্পাডি কে পালানিস্বামীও (ইপিএস) ৷
এদিন সকাল 9টা 30 মিনিটে প্রো-টেম স্পিকার এমভি কারুপ্পাইয়া তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করান ৷ প্রথম শপথ বাক্য পাঠ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় এবং তাঁর সঙ্গে ন'জন মন্ত্রী ৷ গতকালই রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিনকে দলের পরিষদীয় নেতা হিসাবে ঘোষণা করে ডিএমকে ৷ তিনিই তামিলনাড়ু বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হয়েছেন ৷ এদিন তিনি বিধায়কের শপথ নেন ৷ এছাড়া শপথবাক্য পাঠ করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা এআইএডিএমকে প্রধান পালানিস্বামী, ডিএমকে নেতা ও পন্নিরসিলভম এবং অন্যান্য নবনির্বাচিত বিধায়করা ৷
VIDEO | Tamil Nadu CM C. Joseph Vijay takes oath as Member of the Legislative Assembly (MLA) of the Perambur constituency.
গত 23 এপ্রিল তামিলনাড়ুতে 234টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ থালাপতি বিজয়ের টিভিকে জয়ী হয়েছে 108টি আসনে ৷ ডিএমকে-কংগ্রেস জোটের ডিএমকে 59, এআইডিএমকে 47, কংগ্রেস 5টি আসন পেয়েছে ৷ এছাড়া ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল), সিপিআই, সিপিআই(এম), এবং ভিসিকে- প্রত্যেকে 2টি করে আসন এবং ডিএমডিকে একটি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ এআইএডিএমকে জোটের পিএমকে 4টি আসন, বিজেপি এবং এএমএমকে 1টি করে আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে ৷ এই ভোটে টিভিকে 34.92 শতাংশ, ডিএমকে 24.19 শতাংশ, এআইডিএমকে 21.21 শতাংশ ভোট পেয়েছে ৷
সরকার গঠন করতে গিয়ে অভিনেতা-নেতা বিজয়কে বিস্তর সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় ৷ তাঁর দল টিভিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হলেও তা নিরঙ্কুশ ছিল না ৷ তাই প্রথমে কংগ্রেসের কাছ থেকে সমর্থন চেয়েছিল টিভিকে ৷ এরপর বামফ্রন্ট ও ভিসিকে'র কাছেও সমর্থন চান নেতা বিজয় ৷ এই সমর্থন পাওয়া নিয়ে তামিলভূমের রাজনীতিতে বিস্তর টানাপোড়েন চলতে থাকে ৷
টিভিকে যদি দলের বিধায়কদের ভাঙিয়ে নেয়, এই আশঙ্কায় এআইএডিএমকে তাঁদের বিধায়কদের পুদুচ্চেরির একটি রিসর্টে নিয়ে গিয়ে রাখে ৷ ডিএমকে'র প্রধান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তিনি আপাতত ছ'মাস টিভিকে'র কোনও কাজের সমালোচনা করবেন না ৷ শাসকদলের কাজকর্মের উপর কড়া নজর রাখবে তাঁর দল ৷ তাঁর দলের জোটসঙ্গী কংগ্রেস, ভিসিকে ও আইইউএমএল জোটে থেকেও টিভিকে'কে সমর্থন জানায় ৷ ডিএমকে জোটের শরিক কংগ্রেসের টিভিকে'কে সমর্থন জানানোয় ডিএমকে'র প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করে ৷ কেন্দ্রে বিজেপি বিরোধী 'ইন্ডিয়া' শিবিরের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই বলে সাফ জানিয়ে দেয় স্ট্যালিনের দল ৷
এদিকে অভিনেতা বিজয় তিরুচিরাপল্লি পূর্ব ও পেরাম্বুর- দু'টি আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন ৷ তিনি তিরুচিরাপল্লি পূর্ব আসনটি ছেড়ে দিয়েছেন ৷ সেখানে ফের উপ-নির্বাচন হবে ৷ টিভিকে প্রধান এখন শুধু পেরাম্বুর আসনের বিধায়ক ৷