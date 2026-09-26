খরার গ্রাসে মহারাষ্ট্র ! গণেশ বিসর্জনের দিনেই সরকারি সাহায্যের ঘোষণা ফড়নবিশের
Drought Declared in 75% of Maharashtra: এ বার বর্ষার মরসুমে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় জলসঙ্কট ক্রমশ তীব্র হয়েছে ।
Published : September 26, 2026 at 3:41 PM IST
মুম্বই, 26 সেপ্টেম্বর: একদিকে গণেশ বিসর্জনের আবহ, অন্যদিকে কৃষকদের জন্য বড় ঘোষণা মহারাষ্ট্র সরকারের । শনিবার রাজ্যের 358টি তালুকের মধ্যে 265টি এলাকাকেই খরাপ্রবণ হিসেবে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ । অর্থাৎ রাজ্যের প্রায় 75 শতাংশ এলাকা পেল খরার সরকারি স্বীকৃতি । দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টির ঘাটতি এবং জলসঙ্কটে বিপর্যস্ত কৃষকদের জন্য এই সিদ্ধান্তকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে ।
গত কয়েক দিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের খরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছিল সরকার । সংশ্লিষ্ট এলাকার মন্ত্রী-বিধায়করা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন । মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ নিজেও খরাকবলিত এলাকা ঘুরে পরিস্থিতি দেখেছেন । পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর শনিবার 265টি তালুকাকে খরাপ্রবণ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।
খরা ঘোষণার ফলে কৃষক এবং সাধারণ মানুষের জন্য একাধিক সরকারি সহায়তার পথ খুলতে পারে । কৃষি ও জলসঙ্কটের মোকাবিলায় সরকারি ত্রাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, কৃষকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সহায়তা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ঘোষণার গুরুত্ব রয়েছে । বিশেষ করে ফসলের ক্ষতি এবং জলাভাবের জেরে যাঁরা সমস্যায় পড়েছেন, তাঁদের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের পরিধি বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে ।
এবার বর্ষার মরসুমে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় জলসঙ্কট ক্রমশ তীব্র হয়েছে । কোথাও বৃষ্টির ঘাটতি, কোথাও জলাধারে কম জল, আবার কোথাও কৃষিজমিতে সেচের সমস্যা- সব মিলিয়ে বহু জেলার কৃষকরা সমস্যায় পড়েছেন । পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পরই খরা ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার ।
তবে খরা ঘোষণা নিয়ে চাপ বাড়ছিল সরকারের উপরেও । বিরোধীরা একাধিকবার দাবি করেছিল, পরিস্থিতি স্পষ্ট হলেও সরকার খরা ঘোষণা করতে দেরি করছে । কৃষকদের জন্য দ্রুত আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তার দাবিও উঠছিল । শিবসেনা (উদ্ধব) নেতা আদিত্য ঠাকরে সম্প্রতি খরাকবলিত বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছিলেন । এনসিপি নেতা শরদ পওয়ারেরও ওই এলাকাগুলি পরিদর্শনে যাওয়ার কথা । ফলে বিরোধীদের লাগাতার চাপের আবহে সরকারের এই ঘোষণা রাজনৈতিকভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ ।
সরকারি ঘোষণার ফলে এখন সামনে আসবে আরও একটি বড় প্রশ্ন, খরাকবলিত 265টি তালুকে কত দ্রুত বাস্তব সাহায্য পৌঁছয়-সেটাই এখন দেখার । কারণ শুধু খরা ঘোষণা নয়, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কাছে ত্রাণ ও সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই হবে পরবর্তী বড় চ্যালেঞ্জ । পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ, তার উপর নির্ভর করবে সাহায্যের পরিমাণ ও পরিধিও ।
গণেশ উৎসবের শেষ দিনে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা তাই একই সঙ্গে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ । রাজ্যের 358টি তালুকের মধ্যে 265টি খরার আওতায় আসায় মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চলের জলসঙ্কট এ বার সরকারি নথিতেও স্পষ্টভাবে জায়গা পেল । উৎসবের আবহের মধ্যেই কৃষকদের জন্য সরকারের এই ঘোষণা এখন কতটা দ্রুত স্বস্তি এনে দেয়, নজর সেদিকেই ।