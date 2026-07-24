ETV Bharat / bharat

'সংবাদমাধ্যম যা খুশি খবর প্রকাশ করছে, এমন কোনও মামলাই আসেনি', প্রধান বিচারপতি

পড়ুয়াদের উপর পুলিশি অত্যাচার নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানিতে তিনি রাজি হননি, এই খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করলেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷

Politics
পড়ুয়াদের উপর অত্যাচার নিয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত (ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : July 24, 2026 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 24 জুলাই: পড়ুয়াদের উপর পুলিশি অত্যাচার নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানি তিনি খারিজ করেছেন ৷ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এই খবর 'যথেচ্ছাচার' বলে শুক্রবার দাবি করলেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ পাশাপাশি দেশের শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছে, সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, সেদিকটিও সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

গত 20 জুলাই শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টি'র (সিজেপি) নেতৃত্বে সংসদ চলো অভিযানে পড়ুয়াদের উপর বেপরোয়া লাঠি চার্জ করে পুলিশ ৷ এই অভিযোগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জরুরি ভিত্তিতে মামলা দায়ের করার আবেদন জানান এক মামলাকারী ৷ কিন্তু দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জরুরি ভিত্তিতে মামলা শোনার আবেদন খারিজ করে দেন ৷

মামলাকারী তখন পুলিশের লাঠিচার্জের ভিডিয়ো প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চকে দেখানোর আবেদন জানান ৷ তিনি বলেন, "আমার কাছে পুলিশি অত্যাচারের ভিডিয়ো আছে ৷ আগামিকাল (বৃহস্পতিবার) মামলাটি তালিকাভুক্ত হলে... পড়ুয়ারা এখনও যন্তর মন্তরে আন্দোলন করছে ৷"

তখন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতির জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ মামলাকারীকে সরাসরি জানিয়ে দেন, "আমাদের সময় নষ্ট করবেন না ৷" এই খবর যথেচ্ছাচার বলে দাবি করেছেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ উল্টে তিনি দাবি করেন, এমন কোন মামলাই দায়ের হয়নি ৷ তাঁর কথায়, "এমন কোনও মামলাই দায়ের হয়নি ৷ গত দু'দিন ধরে সম্পূর্ণ মিথ্যা খবর ছড়িয়ে পড়েছে ৷ সংবাদমাধ্যমের কোনও দায়িত্ব নেই ৷ মিথ্যা খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, প্রধান বিচারপতি মামলাটি তালিকাভুক্ত করতে চাননি ৷"

তিনি আরও বলেন, "সকাল 10টা থেকে একটি পাতাও দায়ের করা হয়নি ৷ মিশ্র বা কেউ একজন এটা বলেছিলেন মাত্র ৷ শুধু এই বলাকে আমি কীভাবে রিট পিটিশন হিসাবে বিবেচনা করব ? আর মানুষ এনিয়ে যা খুশি তাই প্রচার করে চলেছে ৷"

TAGGED:

NEET UG PAPER LEAK
CJI SURYA KANT RECKLESS MEDIA
NEET PAPER LEAK REFORMS
SC ON NEET PAPER LEAK
SC ON NEET PAPER LEAK PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.