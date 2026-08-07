'খুনের চেয়েও জঘন্য', প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত প্রাক্তন IAS অফিসারের জামিন খারিজ হাইকোর্টের
'লক্ষ লক্ষ তরুণ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ ধ্বংস ৷ যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করা খুনের চেয়েও গুরুতর অপরাধ' বলে উল্লেখ ছত্তিশগড় হাইকোর্টের ৷
By PTI
Published : August 7, 2026 at 3:53 PM IST
বিলাসপুর, 7 অগস্ট: নিটের প্রশ্নফাঁস নিয়ে এমনিতেই তোলপাড় দেশ। সেই মামলার তদন্তও করছে সিবিআই। এ অবস্থাতেই, ছত্তিশগড় হাইকোর্ট বড়সড় নির্দেশ দিল ৷ ছত্তিশগড় পাবলিক সার্ভিস কমিশন (সিজিপিএসসি)-র প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে এক অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিকের জামিনের আর্জি খারিজ করল আদালত ৷ প্রশ্নপত্র ফাঁস মানুষ খুনের চেয়ে জঘন্য বলে পর্যবেক্ষণ বিচারপতির। এই পর্যবেক্ষণকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে।
উল্লেখ্য, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে বেশকিছু দিন আগে দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হয় ৷ চাপে পড়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়েছে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। পাশাপাশি এদিন NEET-UG 2026-এর প্রশ্ন ফাঁসে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি-র (NTA) বিভিন্ন বিষয় বা Subject-এর বিশেষজ্ঞরা জড়িত বলে চার্জশিটে জানিয়েছে সিবিআই। চার্জশিটে সিবিআই 13 জনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ এনেছে বলে জানা গিয়েছে। সিবিআইয়ের দাবি, প্রশ্ন ফাঁস শেষ মুহূর্তে হয়নি। বরং পরীক্ষা শুরুর বেশ কয়েক মাস আগেই তার পরিকল্পনা হয়েছিল।
এদিকে এদিনই ছত্তিশগড় হাইকোর্টের তরফে রাজ্যের পিএসসি প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে বড় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এদিন আদালত জানায়, যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করে দেওয়া মানুষ খুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর ও জঘন্য অপরাধ ৷ এই সংক্রান্ত একটি মামলায় প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে আগেই গ্রেফতার করা হয় অবসরপ্রাপ্ত IAS আধিকারিককে। পাশাপাশি, ছত্তিশগড় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (সিজিপিএসসি) প্রাক্তন সচিব জীবন কিশোর ধ্রুবকে জামিন দিতেও অস্বীকার করেছে হাইকোর্ট ৷ তিনি 2021 সালে হওয়া সিজিপিএসসি রাজ্য পরীক্ষা-র অনিয়মের অভিযোগে বর্তমানে জেলে রয়েছেন।
আজ তাঁদের দু'জনের জামিনের আর্জি খারিজ করে দেয় আদালত। পাশাপাশি, কেন প্রশ্নফাঁসকে 'খুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর অপরাধ' বলা হচ্ছে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন বিচারপতি। হাইকোর্ট বলেছে, এই দুর্নীতির কারণে লক্ষ লক্ষ তরুণ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে চলেছে ৷ তাছাড়া পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা নষ্ট হচ্ছে ৷
বিচারপতি বিভু দত্ত গুরুর সিঙ্গল বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "কাউকে খুন করলে কোনও একটি পরিবারের উপর তার প্রভাব পড়ে। কিন্তু প্রশ্নফাঁস করলে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর কেরিয়ার ধ্বংস হয়ে যায়। পরোক্ষে তার প্রভাব পড়ে সমাজের উপর। তাই ওই আইএএস আধিকারিকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলিকে 'সাধারণ' হিসাবে দেখা যাবে না । "
সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের মতে, জীবন কিশোর ধ্রুব তাঁর সরকারি পদের অপব্যবহার করে সিজিপিএসসি মেইন পরীক্ষা হওয়ার আগে গোপন থাকা প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। তদন্তকারী সংস্থার আরও অভিযোগ, তিনি গোপনীয় কাগজপত্র তাঁর ছেলে সুমিত ধ্রুবকে দিয়েছিলেন, যা তাঁকে পরীক্ষায় অন্যায্য সুবিধা দিয়েছিল। সিবিআই জানিয়েছে, সুমিত ধ্রুব ডেপুটি কালেক্টর পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাশাপাশি, বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েও একাধিক নথি মিলেছে। এদিনের সমস্ত বক্তব্য বিবেচনার পর হাইকোর্ট জামিনের আবেদনটি খারিজ করে দেয়।