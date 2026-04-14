ছত্তিশগড়ের বিদ্যুৎকেন্দ্রে ভয়াবহ বিস্ফোরণ! নিহত 4, আহত অন্তত 15
মঙ্গলবার দুপুরে ছত্তিশগড়ের শক্তি জেলার বেদান্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। বয়লার বিস্ফোরণে বহু শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।
Published : April 14, 2026 at 5:47 PM IST
শক্তি (ছত্তিশগড়), 14 এপ্রিল: মঙ্গলবার দুপুরে ছত্তিশগড়ের শক্তি জেলার বেদান্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। বয়লার বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন শ্রমিক গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়েছেন এবং চিকিৎসার জন্য তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি সিংগিতারাইয়ের বেদান্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডাবরা এলাকায় ঘটেছে।
ঘটনাটির পর কারখানায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়
দুর্ঘটনায় 4 জন শ্রমিক নিহত এবং অন্তত 15 জন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ, দমকল বাহিনী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। আহত শ্রমিকরা বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁদের শক্তি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান চলছে।
ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল এই দুর্ঘটনাকে মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ এবং আহত সকলের যথাযথ চিকিৎসার দাবি জানিয়েছেন।
सक्ती स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुई बॉयलर ब्लास्ट की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है.— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) April 14, 2026
प्राप्त जानकारी अनुसार इस भीषण हादसे में अब तक 4 मजदूरों की अकस्मात मौत तथा दर्जनों मजदूरों के बुरी तरह घायल होने की खबर है.
ईश्वर दिवंगत जनों को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें.…
অন্তত 15 জন শ্রমিক-কর্মী জখম
এই দুর্ঘটনায় অন্তত 15 থেকে 16 জন শ্রমিকের গুরুতর জখম হওয়ার কথা জানা যাচ্ছে ৷ পাশাপাশি, 7 থেকে 10 জন কর্মীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিস্ফোরণটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, এর শব্দ বহুদূর পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল— যা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করে।
ঘটনাস্থলে পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স, উদ্ধারকারী দল
ঘটনাটি সম্পর্কে খবর পাওয়ার পরপরই স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ এবং ত্রাণ ও উদ্ধারকারী দলগুলি অবিলম্বে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। অ্যাম্বুলেন্সের সহায়তায় আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালগুলিতে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে। আহতদের কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে শক্তি জেলার পুলিশ সুপার প্রফুল্ল ঠাকুর বলেন, "চারজন শ্রমিক নিহত এবং আরও 15 জন আহত হয়েছেন৷" বয়লার বিস্ফোরণের কারণ এখনো নির্ণয় করা যায়নি। তদন্তের পর কারণটি জানা যাবে।
দুর্ঘটনার পর, কারখানার ম্যানেজমেন্টের কর্তারাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম চলছে৷ পাশাপাশি, ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্যও নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত, মৃত ও আহতের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।