ETV Bharat / bharat

বৈধ কারণ ছাড়া স্ত্রী আলাদা থাকলে ভরণপোষণ নয়, জানাল হাইকোর্ট

স্বামী ও পরিবারের থেকে আলাদা থাকার জন্য বৈধ কারণ দেখাতে হবে ৷ নচেৎ ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী নন স্ত্রী ৷ এমনই রায় দিল ছত্তিশগড় হাইকোর্ট ৷

chhattisgarh High court
ছত্তিশগড় উচ্চ ন্যায়ালয় (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 3, 2026 at 9:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বিলাসপুর, 3 ফেব্রুয়ারি: বৈধ কারণ ছাড়া স্বামীর থেকে আলাদাভাবে বসবাস করলে ভরণপোষণের ভাতা পাওয়ার অধিকারী নন স্ত্রী ৷ সোমবার এমনই গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক রায় দিল ছত্তিশগড় হাইকোর্ট ৷ ভরণপোষণ সংক্রান্ত এক মামলায় বিলাসপুর আদালতের রায়কে বহাল রেখে এদিন হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও মহিলা বৈধ কারণ ছাড়া স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকদের থেকে আলাদা থাকতে চাইলে তিনি ভরণপোষণের অধিকারী হবেন না ।

বিলাসপুরের বাসিন্দা প্রবীণ কুমার ভেদুলার স্ত্রী'র দায়ের করা একটি আবেদনের শুনানি চলাকালীন এমনই রায় দিয়েছিল বিলাসপুরের পারিবারিক আদালত ৷ সেই রায়ের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে ছত্তিশগড় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহিলা ৷ এদিন সেই আবেদন খারিজ করে পারিবারিক আদালতের রায়কেই বহাল রাখল হাইকোর্ট ৷

প্রধান বিচারপতি রমেশ সিনহার নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ জানায়, পারিবারিক আদালতের নির্দেশে কোনওরকম ত্রুটি পাওয়া যায়নি ৷ বিষয়টিতে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই । সেই সঙ্গে আদালত আরও জানায়, পারিবারিক আদালতের সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল ৷ কারণ ওই মহিলার স্বামীও হিন্দু বিবাহ আইনের 9 নং ধারা অনুযায়ী দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য একটি আবেদন করেছিলেন ৷ সেই সাপেক্ষে বৈবাহিক জীবন পুনরায় শুরু করার জন্য স্বামীর বাড়িতে ফিরে যেতে পারতেন ওই মহিলা । কিন্তু তিনি তা করেননি ৷ সুতরাং, এই পরিস্থিতিতে তিনি ভরণপোষণ দাবি করার অধিকারী নন ।

স্বামী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে পণের জন্য নির্যাতনের অভিযোগ করেন বিলাসপুরের ওই মহিলা ৷ তাঁর অভিযোগ ছিল, বিয়ের মাত্র চারদিন পরই একটি গাড়ি এবং 10 লক্ষ টাকা আনতে বলা হয়ে ৷ মৌখিক, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনেরও অভিযোগ করেন মহিলা । এমনকী, পুলিশে অভিযোগ জানাতে গেলেও তাঁকে তা করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷ এই বিষয় সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পেশ করা হলেও তাতে মহিলার স্বামীর পক্ষেই রায় দেওয়া হয় ৷

বিলাসপুরের পারিবারিক আদালতের মতে, এই সিদ্ধান্ত ফৌজদারি দণ্ডবিধির 125(4) ধারা লঙ্ঘন করে ৷ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই যদি স্ত্রী আলাদাভাবে থাকেন তবে তিনি ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী নন । উভয়পক্ষের যুক্তি শোনার পর, ছত্তিশগড় হাইকোর্ট পারিবারিক আদালতের সিদ্ধান্তকে আইনত সঠিক বলে রায় দেয় । হাইকোর্ট পারিবারিক আদালতের আদেশ বহাল রাখে এবং বলে যে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার কোনও প্রয়োজন নেই । এতে কোনও অবৈধতা বা ত্রুটি ছিল না । স্বামীর পক্ষে আইনজীবী নেলসন পান্না এবং আশুতোষ মিশ্র মামলাটি পরিচালনা করেন ।

পড়ুন: শেষ 15 বাজেটের মধ্যে 8 বার ধস শেয়ারবাজারে, বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন বিনিয়োগকারীরা

TAGGED:

BILASPUR FAMILY COURT
BILASPUR HC DELIVERED MAJOR VERDICT
ছত্তিশগড় হাইকোর্টের রায়
ভরণপোষণের দাবিতে মামলার রায়
CHHATTISGARH HC ON ALLOWANCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.