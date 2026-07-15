ছত্তিশগড়ের বেমেতারায় তৈরি মুক্ত সংশোধনাগার, থাকবেন 200 বন্দি

ছত্তিশগড়ের বেমেতারায় তৈরি মুক্ত সংশোধনাগার, থাকবেন 200 বন্দি
প্রায় 23 কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যের প্রথম মুক্ত সংশোধনারটি গড়ে তোলা হয়েছে । যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত যে সমস্ত বন্দিরা ভালো আচরণ করেছেন, তাঁদেরই রাখা হবে ৷
Published : July 15, 2026 at 4:01 PM IST
রায়পুর, 15 জুলাই: ছত্তিশগড়ের বেমেতারা জেলার পাথাররা গ্রামে চালু হতে চলেছে রাজ্যের প্রথম 'ওপেন জেল' বা মুক্ত সংশোধনাগার । সেখানে প্রায় 200 জন বন্দির থাকার ব্যবস্থা রয়েছে । রাজ্যের কারা বিভাগের ডিআইজি এস এস টিগগা বলেন, "বন্দিদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের জন্য বেমেতারা জেলার পাথাররা গ্রামে প্রায় 23 কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যের প্রথম মুক্ত সংশোধনাগারটি গড়ে তোলা হয়েছে । যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত যে সমস্ত বন্দিরা ভালো আচরণ করেছেন, তাঁদেরই এখানে রাখা হবে ৷"
মুক্ত পরিবেশে থাকবেন বন্দিরা
মুক্ত সংশোধনাগার হল আধুনিক সমাজের এক সংশোধনমুখী ব্যবস্থা ৷ সেখানে উঁচু পাঁচিল, লোহার রড, কাঁটাতারের বেড়া বা সশস্ত্র প্রহরী থাকে না । এই পুরো ব্যবস্থাটি বন্দিদের আত্মশৃঙ্খলা, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং ভালো আচরণের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় । এর মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া নয়, বরং তাদের আচরণ সংশোধন করার পাশাপাশি সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা ।
সংশোধনাগারে জায়গা পাওয়ার শর্তাবলী
এই ব্যবস্থার জন্য প্রশাসন অত্যন্ত কঠোর নিয়ম ও শর্তাবলী প্রয়োগ করে থাকে । প্রথাগত বা বদ্ধ সংশোধনাগারে যাঁরা ভালো আচরণ ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছেন, শুধুমাত্র তাঁদেরই এখানে স্থানান্তর করা হয় । এছাড়া, যাঁরা ধারাবাহিক অপরাধী নন, তাঁদের জন্যই মূলত এই সংশোধনাগার তৈরি করা হয়েছে ।
সাধারণত, সাজা শেষ হওয়ার এক বা দুই বছর বাকি থাকতে বন্দিদের পরীক্ষামূলকভাবে এখানে স্থানান্তর করা হয় ৷ এর লক্ষ্য হল যাতে তাঁরা সমাজে ফিরে পুনরায় মানিয়ে নিতে পারেন । এই মডেলটি বন্দিদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়তা করে এবং সাজা শেষ হওয়ার পর নতুন জীবিকা শুরুর জন্য তাঁদের তৈরি হতে সাহায্য করে ৷ 2021 সালে কংগ্রেস সরকারের আমলে এই মুক্ত সংশোধনাগারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল । নির্মাণের জন্য বেমেতারা জেলার পাথাররা এলাকায় 30 একর সরকারি জমি বরাদ্দ করার পর তৎকালীন সরকার 22.28 কোটি টাকা মঞ্জুর করে। এবার রাজ্যের বিজেপি সরকার সেই প্রকল্পকে বাস্তব রূপ দিল ৷
ইতিহাস থেকে বর্তমান
এর আগে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাত, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ. ওডিশা, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ত্রিপুরা এবং উত্তরাখণ্ড-সহ দেশের মোট 17টি রাজ্যে মোট 88টি মুক্ত সংশোধনাগার তৈরি হয়েছে ৷ সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল ছত্তিশগড় ৷ পরাধীন ভারতে 1905 সালে তৎকালীন বম্বে প্রেসিডেন্সিতে দেশের প্রথম মুক্ত সংশোধনাগার তৈরি হয় ৷ স্বাধীন ভারতে 1949 সালে প্রথম মুক্ত সংশোধনাগার পায় লখনউ ৷ এরপর ধীরে ধীরে সংখ্যাটা বাড়তে থাকে ৷ গত 26 ফেব্রুয়ারি এ সংক্রান্ত এক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আরও বেশি পরিমাণে মুক্ত সংশোধনাগার তৈরির কথা বলে ৷